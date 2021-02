Alcatel-Lucent Enterprise organise la première conférence virtuelle pour ses partenaires





Alcatel-Lucent Enterprise, leader mondial en communication d'entreprise, solutions réseaux et cloud organise sa conférence mondiale pour ses partenaires commerciaux, Connex21, du 1er au 4 février 2021. Cette conférence est la dernière-née d'un vaste programme d'événements virtuels, après que l'entreprise ait adapté ses priorités pour assurer la sécurité de ses employés et la continuité des activités de ses partenaires et de ses clients.

Plus de 2100 partenaires d'Alcatel-Lucent Enterprise et analystes industriels du monde entier se sont inscrits pour participer au sommet. Sous le thème "Build 2 Last", Connex21 comptera parmi ses intervenants le PDG Jack Chen et Rukmini Glanard, vice-président exécutif des ventes, services et marketing au niveau mondial.

Ils seront rejoints par d'autres cadres dirigeants d'Alcatel-Lucent Enterprise pour présenter la stratégie de l'entreprise pour 2021, discuter des objectifs commerciaux fondamentaux, expliquer la feuille de route des produits et explorer les possibilités de croissance offertes par cette année pour l'entreprise et ses partenaires internationaux.

" L'année passée a été très difficile pour chacun d'entre nous, commente Jack Chen, CEO d'Alcatel-Lucent Entreprise. " La situation actuelle a changé notre façon de travailler et certains de ces changements deviendront permanents. Cette crise a mis en évidence le besoin critique d'accélérer la transformation numérique. Le digital permet aux entreprises de générer des revenus, de protéger leur personnel et de survivre dans des conditions difficiles. La technologie nous aide tous à nous adapter et à trouver des moyens de nous développer ",

Au cours de Connex21, les dirigeants de l'entreprise organiseront des sessions dédiées qui démontreront l'impact des innovations dans différents secteurs industriels à travers le monde. Des experts produit présenteront la feuille de route d'Alcatel-Lucent Enterprise pour de nouvelles solutions, conçues pour aider les partenaires à résoudre certains problèmes commerciaux et à stimuler la croissance des clients. L'entreprise présentera également son plan pour soutenir sa communauté de partenaires en 2021 avec des solutions cloud, de réseau et de communication dédiées aux secteurs stratégiques que sont le transport, la santé, l'éducation, le gouvernement et l'hôtellerie.

"Alcatel-Lucent Enterprise a une longue histoire, et l'entreprise a su évoluer avec son temps ", déclare Jack Chen. "Nous nous sommes adaptés pour répondre efficacement aux besoins des entreprises depuis plus de 100 ans. La polyvalence est dans notre ADN et naît de notre capacité à embrasser l'innovation. Nos solutions aident les entreprises à se développer, quelles que soient les conditions du marché. Nos partenaires croient en notre vision, qui consiste à aider les organisations à se développer grâce à l'innovation, et ensemble, nous travaillons sans relâche pour y parvenir. Nous voulons continuer à construire des relations solides et des solutions pérennes".

ALE dispose d'un solide écosystème de 2 900 partenaires commerciaux directs dans le monde entier, qui lui permet d'avoir une portée internationale et une orientation locale efficace pour plus de 830 000 clients dans 100 pays du monde.

