Invitation aux médias - Entretien avec les médias - Relance de YQB

QUÉBEC, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le président et chef de la direction de YQB, monsieur Stéphane Poirier, invite les représentants des médias à un entretien de presse virtuel.

À cette occasion, M. Poirier présentera les grandes lignes du plan d'action destiné à assurer la relance de l'aéroport de Québec, avec l'objectif d'en maximiser les retombées et la portée pour l'ensemble de la région.

La vitalité et l'attractivité d'une région dépendent en grande partie de la force de son aéroport. YQB partage avec tous les acteurs du développement économique et touristique de la région cette volonté de voir Québec rebondir et tirer son épingle du jeu dans le cadre de la relance économique.

En raison du contexte de santé publique, la réunion se tiendra par vidéoconférence.

Date : 2 décembre 2020

Heure : 10 h

Lieu : Vidéoconférence Zoom : https://respublica.zoom.us/j/98663379966

Sujet : Plan de relance de YQB pour notre Capitale-Nationale

Veuillez confirmer votre présence ou celle de votre personnel désigné par courriel à llapierre@yqb.ca avant le 1er décembre 2020, à 17 h.

