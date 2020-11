Rohde & Schwarz Cybersecurity lance une nouvelle génération de dispositifs de cryptage de réseau haut débit et de clients VPN logiciels





MUNICH, 30 novembre 2020 /PRNewswire/ -- L'expert en sécurité informatique Rohde & Schwarz Cybersecurity présente les deux nouvelles solutions de sécurité suivantes, approuvées par l'Office fédéral allemand de la sécurité de l'information (BSI) pour les niveaux de classification VS-NfD (RESTREINT), DIFFUSION RESTREINTE OTAN et RESTREINT UE : le dispositif de cryptage de réseau haut débit de nouvelle génération R&S® SITLine ETH NG, qui offre des taux de transmission évolutifs de 10 Mbit/s à 40 Gbit/s, et le client VPN logiciel R&S® Trusted VPN Client, qui permet aux utilisateurs de travailler dans un environnement mobile sécurisé et chiffré.

Avec le R&S SITLine ETH NG, Rohde & Schwarz Cybersecurity fournit une sécurité de base indépendante de l'application et de l'utilisateur pour les communications réseau intersites aux agences gouvernementales et aux entreprises. Les variantes de la gamme de produits s'appellent R&S SITLine ETH-L, un dispositif de cryptage pour maximum quatre lignes indépendantes de 10 Gbit/s, et R&S SITLine ETH-S, un système compact pour des lignes jusqu'à 1 Gbit/s. La solution chiffre les communications qui se trouvent déjà au niveau de la couche 2, offrant ainsi une protection contre les erreurs de fonctionnement si, par exemple, un niveau de sécurité incorrect est sélectionné pour les transmissions par e-mail de contenu sensible. Le dispositif de cryptage de réseau garantit ainsi l'indépendance des utilisateurs vis-à-vis des fournisseurs de télécommunications et de composants. Les dispositifs de cryptage Ethernet Rohde & Schwarz Cybersecurity sont labellisés « Security Made in Germany ». Fort de 30 ans d'expertise en cryptographie, le fabricant est l'un des pionniers dans le domaine du cryptage des réseaux.

Avec le R&S Trusted VPN Client, Rohde & Schwarz Cybersecurity facilite le travail crypté et mobile malgré les exigences VS-NfD (RESTREINT). La solution protège les communications réseau d'une plateforme client (ordinateur portable ou tablette Windows) avec un réseau gouvernemental ou d'entreprise sur un réseau non sécurisé tel qu'Internet. R&S Trusted VPN Client est basé sur un logiciel et ne nécessite aucun matériel supplémentaire, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent travailler de n'importe où : à la maison, à l'aéroport ou dans d'autres espaces publics, et ce sans aucune restriction. Le mode « Always On » offre une sécurité supplémentaire. Les utilisateurs sont toujours protégés sur des réseaux non sécurisés. Grâce à sa grande évolutivité, R&S Trusted VPN Client peut être adapté a chaque cas particulier et à tout moment en fonction de l'évolution des exigences de travail.

