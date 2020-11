Lumen et Zoom combinent leurs plateformes technologiques et collaboratives pour proposer une expérience optimale





DENVER, le 27 novembre 2020 /PRNewswire/ -- A l'heure où nous devons entretenir le lien malgré l'éloignement, Lumen Technologies (NYSE: LUMN) et Zoom mettent en commun leurs technologies ainsi que leur expertise en matière de communication pour aider les entreprises à poursuivre leurs activités et à maintenir leurs discussions essentielles. Aujourd'hui, les deux entreprises étendent leur partenariat et proposent désormais à leurs clients la solution Zoom par Lumen. Cette solution offre une toute nouvelle expérience collaborative aux entreprises du monde entier, en conciliant la vitesse et la fiabilité de la plateforme Lumen avec les solutions collaboratives de dimension internationale proposées par Zoom.

« Alors que le monde s'est tourné vers le digital, Zoom s'est tourné vers le réseau de fibre optique de Lumen pour renforcer les performances de sa plateforme leader de visioconférence » a déclaré Shaun Andrews, Chief Marketing Officer chez Lumen. « Nous sommes heureux d'associer aussi bien nos plateformes que nos atouts pour créer la toute nouvelle offre Zoom par Lumen. Ensemble, nous contribuerons à conserver et à sécuriser le lien existant entre les familles, les entreprises, les écoles et les hôpitaux et nous les aiderons à entrer de plain-pied dans la 4e révolution industrielle. »

Zoom par Lumen réunit les capacités de sécurité réseau intégrées de Lumen et les fonctionnalités de sécurité de Zoom pour protéger proactivement les entreprises qui utilisent ces services combinés.

« Ce partenariat avec Lumen est très important pour Zoom. Au cours des derniers mois, nous avons aidé les entreprises à rester connectées mais aussi à se développer », a expliqué Ryan Azus, Chief Revenue Officer chez Zoom. « Grâce à sa large présence sur le marché et à son expertise pointue dans les domaines des réseaux, des communications unifiées et des outils de collaboration, la solution Zoom par Lumen nous permettra d'offrir une expérience inédite à nos clients ».

Annoncé pour la première fois en septembre 2020, ce partenariat a pour objectif de fournir des expériences et des services inégalés aux entreprises. Zoom par Lumen prévoit un déploiement de nouvelles fonctionnalités et d'évolutions au cours des prochains mois, dont Zoom Phone et Lumen Cloud Connect pour Zoom.

À propos de Lumen

Lumen est guidée par la conviction que l'humanité s'améliore lorsque la technologie fait progresser notre façon de vivre et de travailler. Avec un réseau international de près de 725 000 km de fibre optique, des clients présents dans plus de 60 pays, Lumen dispose de la plateforme la plus rapide et la plus sécurisée pour gérer les applications et les données afin d'aider les entreprises, les gouvernements et les communautés à offrir les meilleures expériences clients possibles.

Pour en savoir plus sur les services Lumen (Réseau, Cloud, Edge Computing, Cyberécurité et Outils Collaboratifs) et son engagement à promouvoir le progrès humain par le biais de la technologie, vous pouvez consulter : news.lumen.com, LinkedIn : /lumentechnologies, Twitter : @lumentechco, Facebook : /lumentechnologies, Instagram : @lumentechnologies et YouTube : /lumentechnologies.

Lumen et Lumen Technologies sont des marques déposées de Lumen Technologies, LLC aux États-Unis. Lumen Technologies, LLC est une filiale en propriété exclusive de CenturyLink, Inc.

* La marque Lumen a été lancée le 14 septembre 2020. Par conséquent, CenturyLink, Inc. est désignée sous le nom de Lumen Technologies, ou simplement Lumen. Le nom légal de CenturyLink, Inc. devrait être officiellement changé en Lumen Technologies, Inc. une fois que toutes les exigences applicables auront été remplies.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275666/Lumen_Logo.jpg





Communiqué envoyé le 27 novembre 2020 à 02:00 et diffusé par :