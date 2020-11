IDÉLLO, la pleine confiance à la maison





Groupe Média TFO appuie les efforts du ministère et lance la plateforme IDÉLLO, Apprendre à la maison pour optimiser l'apprentissage numérique.

TORONTO, le 26 nov. 2020 /CNW/ - Avec sa nouvelle plateforme IDÉLLO, apprendre à la maison , Groupe Média TFO poursuit son engagement aux côtés du ministère de l'Éducation de l'Ontario et soutient les familles avec des ressources de grande qualité pour faciliter l'apprentissage à distance. Les contenus et activités proposés, à destination des élèves de la 1re à la 8e année, assurent la continuité des apprentissages et renforce les compétences des jeunes.

« TFO soutient l'apprentissage de haute qualité en Ontario depuis 33 ans, et les ressources et activités innovantes et engageantes maintenant disponibles sur IDÉLLO, apprendre à la maison offriront encore plus de possibilités aux élèves pour rester engagés dans leur apprentissage pendant les vacances et tout au long de la pandémie. Ce portail sera un atout supplémentaire au programme d'apprentissage à distance de l'Ontario pour les années à venir et démontre l'engagement de notre gouvernement à trouver des solutions innovantes permettant aux enfants de continuer à apprendre et d'élargir leurs horizons et qui promeut des résultats d'apprentissage positifs ».

- L'honorable Stephen Lecce, ministre de l'Éducation

IDÉLLO, apprendre à la maison assure l'accessibilité, pour tous les francophones où qu'ils se trouvent, à des ressources pédagogiques dynamiques et engageantes pour soutenir :

les élèves scolarisés à la maison

les élèves en quarantaine

les élèves désireux de renforcer leurs acquis

« Nous sommes fiers de pouvoir participer pleinement aux efforts permanents du gouvernement provincial pour fournir des ressources d'apprentissage numérique pertinentes et sécurisées, certifiées par des enseignants et des pédagogues. Avec notre nouveau portail IDÉLLO, apprendre à la maison , les parents et les enseignant.e.s sont désormais accompagnés au plus près pour aider les enfants à poursuivre leurs apprentissages à la maison, et ce dans le cadre du programme d'études ontarien ».

- Éric Minoli, Directeur général et chef des opérations

Au programme : mathématiques, sciences et technologie, études sociales (1re à 6e année), histoire et géographie (7e et 8e année) et français. Organisées par années d'étude et par matière, les sélections de ressources vidéo proposées offrent des activités sur-mesure pour soutenir les enfants et les jeunes dans l'acquisition des compétences qui leur seront indispensables pour les prochaines étapes de leur apprentissage.

« L'ensemble des ressources présentées sur IDÉLLO, apprendre à la maison s'accompagnent de questions de réflexion et de pensée critique pour développer les habiletés et l'apprentissage autonome des jeunes dans un objectif de soutien aux activités en ligne proposées par les enseignants. C'est pourquoi, tout au long de l'année scolaire, la plateforme sera enrichie de nouveaux contenus et matières, comme l'éducation physique, la santé et l'éducation artistique, pour continuer d'apprendre à la maison tout en s'amusant! »

- Julie Caron, Directrice principale de l'Apprentissage numérique

À propos de Groupe Média TFO

Groupe Média TFO, des histoires qui forment notre demain

Le Groupe Média TFO est le média public franco-ontarien qui offre une expérience de découverte interconnectée de ses contenus innovants, éducatifs, culturels et actuels en français. Fort de son mandat éducatif, à la télévision, sur les plateformes numériques et par ses initiatives et applications, le Groupe Média TFO est à l'avant-garde de l'apprentissage numérique et reflète la vitalité et la diversité de la communauté qu'il dessert pour préparer la relève au monde de demain.

À propos d'IDÉLLO

IDÉLLO est la plateforme de contenus d'apprentissage numérique de Groupe Média TFO. Elle propose plus de 13 000 ressources en français facilitant l'acquisition des compétences transférables aux élèves, dans le but qu'ils et elles deviennent des citoyens numériques éclairés et prêts à conquérir le marché du travail de demain avec fierté.

