La Baie d'Hudson s'associe à PayBright pour offrir le paiement différé à labaie.com





Les consommateurs peuvent désormais acheter leurs vêtements, accessoires, articles ménagers et produits de beauté préférés dès aujourd'hui et payer plus tard en quatre versements sans intérêt aux deux semaines.

TORONTO, le 26 nov. 2020 /CNW/ - PayBright, principal fournisseur de plans de financement par versements au pays, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec l'une des marques chouchous au Canada, La Baie d'Hudson . Les consommateurs à la recherche des tout derniers vêtements, accessoires, articles ménagers et produits de beauté à labaie.com ont désormais la possibilité de régler leurs achats plus tard en quatre versements faciles, sans intérêt, toutes les deux semaines. Un nouveau mode de paiement qui arrive à point pour le temps des fêtes.

Le lancement de l'offre de PayBright aidera La Baie d'Hudson à optimiser son service à la clientèle pour faciliter le magasinage des fêtes avec des assistants numériques, des caisses réservées et la cueillette à l'auto. Cette offre vient compléter les initiatives axées sur la clientèle du grand détaillant, en répondant à la demande des consommateurs à la fois pour des produits de haute qualité et pour des options de paiement souples pendant la haute saison des achats et par la suite.

« Labaie.com est l'un des plus grands sites de commerce en ligne au Canada et nous nous attachons à offrir à tous la meilleure expérience d'achat qui soit, du début à la fin », commente Adam Powell, premier vice-président, Expérience client omnicanal, à La Baie d'Hudson. « PayBright propose une option de paiement souple à des millions de consommateurs et nous sommes heureux de l'offrir à nos clients à temps pour la période des fêtes. »

« Lancer notre option de paiement différé chez le détaillant le plus emblématique au Canada nous comble de bonheur », se réjouit Wayne Pommen, président et directeur général de PayBright. « Nous sommes fiers de nous associer à La Baie d'Hudson pour que davantage de consommateurs puissent magasiner à labaie.com et régler leurs achats d'une manière qui convient mieux à leur réalité financière, surtout pendant les fêtes de fin d'année. La Baie d'Hudson se joint ainsi à nos milliers de détaillants clients qui profitent déjà des bienfaits de notre offre. »

PayBright a été la première solution intégrée de paiement par versements pour le cybercommerce, les applications et les ventes en magasin au Canada, offrant une expérience omnicanale unifiée. Contrairement aux autres options de paiement par versements, PayBright n'exige pas des consommateurs qu'ils s'inscrivent pour obtenir une carte de crédit et ne facture ni frais cachés, ni intérêts rétroactifs, ni frais d'intérêts renouvelables. Cliquez ici pour en savoir plus.

À propos de PayBright

PayBright est le principal fournisseur canadien de plans de financement pour le commerce en ligne et les achats en magasin. Grâce à des partenariats avec plus de 7 000 détaillants nationaux et internationaux, PayBright permet aux consommateurs canadiens d'acheter maintenant et de payer plus tard, ce qui assure une expérience simple et rapide. PayBright est pleinement intégrée à des détaillants partenaires de premier plan dont Sephora, Wayfair, Groupe Dynamite, Dyson, Oakley, Steve Madden, Samsung et Endy. Elle offre des plans de financement allant de quatre versements sans intérêt aux deux semaines pour les petits achats à des paiements échelonnés sur 60 mois pour les dépenses plus importantes. PayBright, dont le siège est à Toronto, a permis aux Canadiens de disposer d'un pouvoir d'achat de plus de 2 milliards de dollars depuis sa création. Pour plus d'informations, visitez le www.paybright.com/fr/.

À propos de La Baie d'Hudson

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Avec ses 89 magasins à assortiment complet et son magasin en ligne labaie.com, La Baie d'Hudson est la plus importante chaîne de grands magasins au Canada. La Baie d'Hudson s'est bâti une réputation de qualité, de bon service et de style grâce à ses assortiments attrayants d'articles griffés et de marques exclusives et populaires dans les secteurs de la mode, des produits de beauté, des articles pour la maison et des accessoires, et à ses concepts de restauration uniques. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Ses rayures emblématiques sont une marque déposée de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

