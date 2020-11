Projet de l'Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie - Le ministre responsable de l'Estrie confie un mandat d'accompagnement à la Conférence administrative régionale de l'Estrie

Mech-Mind Robotics présente des solutions de robots industriels intelligents pour une logistique intelligente à la CeMAT ASIA 2020 SHANGHAI, 25 novembre 2020 /PRNewswire/ ? Tandis que le volume du commerce électronique grimpe en flèche et que les...

La ville de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, accueillera un évènement axé sur les innovations liées à la chaîne d'approvisionnement internationale le 30 novembre, auquel sont conviés des experts et des dirigeants afin de discuter des nouvelles...