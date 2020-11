Alimentation Couche-Tard annonce ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2021





Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société (« bénéfice net ») atteignant 757,0 millions $ ou 0,68 $ par action sur une base diluée pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021, comparativement à 578,6 millions $ ou 0,51 $ par action sur une base diluée pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020. Le bénéfice net ajusté s'est élevé à approximativement 735,0 millions $ 1 , comparativement à 569,0 millions $ 1 pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020. Le bénéfice net ajusté par action sur une base diluée s'est élevé à 0,66 $ 1 , représentant une augmentation de 32,0 %, par rapport à 0,50 $ 1 pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

La pandémie de COVID-19 continue d'avoir un impact important sur les résultats financiers trimestriels de la société. L'achalandage est demeuré plus faible dans l'ensemble de son réseau dû aux mesures de restrictions sociales toujours en place et au télétravail qui continue d'être mis de l'avant dans les différentes régions dans lesquelles elle exerce ses activités. En ce qui concerne les ventes de marchandises, elles ont bénéficié des nouvelles options d'achats, d'une offre de produits diversifiée ainsi que de la tendance des consommateurs à regrouper leurs déplacements. Du point de vue du carburant, les volumes se sont améliorés comparativement au trimestre précédent, particulièrement en Europe où les conditions météorologiques estivales ont été favorables, mais continuent d'être impactés par le télétravail et l'évolution des restrictions locales, alors que les marges sur le carburant sont demeurées solides.

Revenus totaux tirés des marchandises et services de 3,8 milliards $, soit une augmentation de 6,3 %. Augmentation des ventes de marchandises par magasin comparable de 4,4 % aux États-Unis, de 8,6 % en Europe et de 11,4 % au Canada.

La marge brute sur les marchandises et services a augmenté de 0,1 % aux États-Unis pour s'établir à 34,0 %, alors qu'elle a diminué de 1,1 % en Europe pour s'établir à 40,2 %, négativement impactée par le mix de produits. Elle est demeurée stable au Canada à 32,6 %.

Le volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable a diminué de 15,5 % aux États-Unis, de 4,5 % en Europe et de 11,8 % au Canada.

Augmentation de la marge brute sur le carburant pour le transport routier de 9,19 ¢ par gallon aux États-Unis, pour s'établir à 37,48 ¢ par gallon, de 2,76 ¢ US par litre en Europe, pour s'établir à 11,10 ¢ US par litre, et de 2,16 ¢ CA par litre au Canada, pour s'établir à 10,05 ¢ CA par litre.

Diminution de 0,8 % des frais d'exploitation, de vente et d'administration et frais généraux normalisés grâce à un contrôle rigoureux des dépenses ayant plus que compensé les dépenses supplémentaires relatives à la COVID-19.

Subséquemment à la fin du trimestre, la société a conclu une entente pour acquérir toutes les actions émises et en circulation de Convenience Retail Asia (BVI) Limited pour approximativement 360,0 millions $.

La position de la société au niveau de la trésorerie est plus solide que jamais, ayant accès à environ 6,0 milliards $ grâce à sa trésorerie et à sa facilité de crédit d'exploitation renouvelable non garantie. Son ratio d'endettement s'est établi à 1,13 : 1 sur une base pro forma.

Augmentation de 25,0 % du dividende trimestriel, passant de 7,00 ¢ CA à 8,75 ¢ CA.

La société a annoncé le renouvellement de son régime de rachat d'actions qui lui permettra de racheter jusqu'à 4,0 % de ses actions à droit de vote subalterne de catégorie B détenues dans le public.

Le rendement des capitaux investis s'est établi à 17,3 % sur une base pro forma.

LAVAL, QC, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Pour son deuxième trimestre terminé le 11 octobre 2020, Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « société ») (TSX : ATD.A) (TSX : ATD.B) annonce un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société de 757,0 millions $, soit un bénéfice par action de 0,68 $ sur une base diluée. Les résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2021 ont été affectés par un gain sur cession de 40,9 millions $ avant impôts, en lien avec la disposition d'une propriété située à Toronto, au Canada, une perte de change nette de 8,9 millions $ avant impôts, ainsi que par des frais d'acquisition de 1,2 million $ avant impôts. Les résultats du trimestre correspondant de l'exercice 2020 ont été affectés par un gain de change net avant impôts de 11,8 millions $, des frais d'acquisition avant impôts de 0,8 million $, ainsi que par un avantage fiscal découlant de la deuxième transaction de l'entente d'échange d'actifs de décembre 2018 avec CAPL, dont 0,7 million $ était attribuable aux actionnaires de la société. En excluant ces éléments, le bénéfice net ajusté s'est élevé à approximativement 735,0 millions $1, ou 0,66 $1 par action sur une base diluée, pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021, comparativement à 569,0 millions $1, ou 0,50 $1 par action sur une base diluée, pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020, soit une augmentation du bénéfice net ajusté par action sur une base diluée de 32,0 %. Cette augmentation est attribuable à une forte croissance de la marge brute sur les marchandises et services et sur le carburant pour le transport routier, ainsi qu'à un bon contrôle des dépenses. Les données financières sont exprimées en dollars US, sauf indication contraire.

« Dans l'ensemble de notre réseau mondial, nous avons réalisé un excellent trimestre, à la fois dans nos magasins et dans nos stations-services, malgré l'impact persistant de la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, les gains associés aux nouveaux clients ont continué de progresser alors que les consommateurs profitent de l'aspect pratique et de la proximité de nos emplacements. Cela a mené à une bonne croissance des ventes de marchandises par magasin comparable de 4,4 % aux États-Unis, de 8,6 % en Europe et de 11,4 % au Canada. En Europe, nous avons également vu une amélioration des volumes de carburant grâce à une bonne performance du B2B et à des conditions météorologiques favorables, encourageant les déplacements. Dans l'ensemble, nous avons continué à réaliser de bonnes marges sur le carburant au cours du trimestre soutenues par la conversion de magasins vers la marque de carburant Circle K et par l'attention particulière que nous portons à nos capacités logistiques et d'approvisionnement, ce qui devrait, au fil du temps, mener à des améliorations à notre chaîne de valeur et à nos marges », a déclaré Brian Hannasch, président et chef de la direction d'Alimentation Couche-Tard.

« Nous continuons d'être très satisfaits de l'évolution de notre programme d'offre alimentaire, qui est le plus grand projet jamais entrepris par l'organisation. Aux États-Unis, malgré la COVID-19 et les perturbations qu'elle entraîne dans la chaîne d'approvisionnement, nous avons atteint notre objectif de déployer d'ici l'automne le programme Tout Simplement Frais, Toujours Prêt dans 1 500 établissements. Notre attention demeure axée sur la qualité et la simplicité de notre offre de produits frais, tant pour les consommateurs que pour les membres de notre équipe. Les magasins avec l'offre Tout Simplement Frais, Toujours Prêt ont très bien fonctionné comparativement aux magasins de référence, et nous personnalisons également notre offre pour répondre aux goûts et aux attentes en matière de prix de nos communautés locales. Sur la base de ces résultats, nous prévoyons déployer le programme dans 3 000 autres sites en Amérique du Nord d'ici la fin de l'exercice 2022. Je suis particulièrement fier que nous ayons atteint nos objectifs de déploiement du programme d'offre alimentaire au travers des défis de cette année », a conclu Brian Hannasch.

Claude Tessier, chef de la direction financière, a déclaré: « Notre entreprise continue de faire preuve de beaucoup de flexibilité et de résilience malgré les perturbations aux habitudes d'achat et de déplacements causées par la pandémie. Une fois de plus, nos initiatives d'optimisation des coûts ont continué de porter fruit au cours du deuxième trimestre avec, notamment, une bonne efficacité de la main-d'oeuvre, des économies sur les biens non destinés à la revente et un contrôle rigoureux des dépenses discrétionnaires. Notre bilan, avec 6,0 milliards $ de disponible en trésorerie et sur notre facilité de crédit, demeure bien positionné pour soutenir notre ambition de croissance mondiale. Nous continuons de privilégier une approche équilibrée en matière d'allocation du capital et avons annoncé le renouvellement de notre régime de rachat d'actions nous permettant de racheter 4,0 % des actions de catégorie B détenues dans le public pour complémenter notre dividende trimestriel, dont l'augmentation de 25,0 % a été approuvée le 24 novembre 2020. »

___________________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société (« bénéfice net ») et bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société (« bénéfice net ajusté ») » de ce communiqué pour plus d'informations relativement à cette mesure de performance non reconnue par les IFRS. 2 Veuillez vous référer à la section « Analyse sommaire des résultats consolidés pour le deuxième trimestre et le premier semestre de l'exercice 2021 » de ce communiqué pour plus d'informations relativement à ces mesures de performance non reconnues par les IFRS.

Événements importants du deuxième trimestre de l'exercice 2021

La pandémie de COVID-19 continue d'avoir un impact important sur nos résultats financiers trimestriels. L'achalandage est demeuré plus faible dans l'ensemble de notre réseau dû aux mesures de restrictions sociales toujours en place et au télétravail qui continue d'être mis de l'avant dans les différentes régions dans lesquelles nous exerçons nos activités. L'impact de la diminution de l'achalandage sur les ventes de marchandises a toutefois été plus que compensé par l'augmentation du panier moyen, puisque les consommateurs ont regroupé leurs déplacements et ont tiré profit des nouvelles options d'achats et d'une offre de produits diversifiée. Du point de vue du carburant, les volumes se sont améliorés comparativement au trimestre précédent, particulièrement en Europe où les conditions météorologiques estivales ont été favorables, mais continuent d'être impactés par le télétravail et l'évolution des restrictions locales, alors que les marges sur le carburant sont demeurées solides. Enfin, du point de vue des frais d'exploitation, les initiatives mises en oeuvre dans l'ensemble de notre réseau afin de réduire nos dépenses contrôlables ont eu un impact favorable, bien que nous ayons continué de promouvoir et de soutenir le bien-être de nos employés et clients.

Nous avons disposé d'une propriété située à Toronto, au Canada, pour une contrepartie en espèces de 54,7 millions $ et avons comptabilisé aux résultats un gain sur cession de 40,9 millions $. Les modalités et conditions de nos investissements dans Fire & Flower Holdings Corp. ont été modifiées, principalement afin de modifier les dates de maturité et d'expiration des instruments financiers, ainsi que leur prix de conversion et d'exercice respectif à un prix inférieur ou basé sur le marché. Les modifications ont aussi donné lieu à un engagement par Couche-Tard visant à exercer une partie des bons de souscription d'actions ordinaires pour un montant de 19,0 millions $ CA, au plus tard le 31 décembre 2020, dont 10,3 millions $ CA (7,8 millions $) a été exercé durant le deuxième trimestre de l'exercice 2021.

Nous avons disposé d'une propriété située à Toronto , au Canada , pour une contrepartie en espèces de 54,7 millions $ et avons comptabilisé aux résultats un gain sur cession de 40,9 millions $.

, au , pour une contrepartie en espèces de 54,7 millions $ et avons comptabilisé aux résultats un gain sur cession de 40,9 millions $. Nous avons remboursé intégralement, à échéance, nos billets de premier rang non garantis, libellés en dollars canadiens, de 300,0 millions $ CA (227,1 millions $) émis le 21 août 2013.

Le 24 novembre 2020, subséquemment à la fin du trimestre, la Bourse de Toronto a approuvé le renouvellement de notre régime de rachat d'actions qui nous permettra de racheter jusqu'à 4,0 % de nos actions à droit de vote subalterne de catégorie B détenues dans le public.

Changements à notre réseau au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2021

Nous avons complété la sixième et dernière transaction de l'entente d'échange d'actifs de décembre 2018 avec CrossAmerica Partners LP (« CAPL »). Dans cette sixième transaction, nous avons transféré 24 magasins Circle K aux États-Unis pour une valeur totale approximative de 20,0 millions $. En échange, CAPL a transféré les biens immobiliers de 4 propriétés ayant une valeur équivalente.

Nous avons fait l'acquisition de 10 magasins corporatifs auprès de Wadsworth Oil Company of Clanton inc., tous situés en Alabama, aux États-Unis. Cette transaction a été financée à même nos liquidités disponibles et facilités de crédit existantes.

inc., tous situés en , aux États-Unis. Cette transaction a été financée à même nos liquidités disponibles et facilités de crédit existantes. Nous avons fait l'acquisition d'un magasin corporatif, ce qui porte le total à deux acquisitions de magasins individuels depuis le début de l'exercice 2021.

Nous avons complété la construction de 13 magasins et la relocalisation ou la reconstruction de 1 magasin, ce qui porte le total à 38 magasins depuis le début de l'exercice 2021. Au 11 octobre 2020, 51 autres magasins étaient en construction et devraient ouvrir dans les prochains trimestres.

Le 5 novembre 2020, subséquemment à la fin du trimestre, nous avons conclu une entente pour acquérir toutes les actions émises et en circulation de Convenience Retail Asia (BVI) Limited (« Circle K HK ») pour un prix d'achat de 2,8 milliards $ HK, soit environ 360,0 millions $. Circle K HK, une filiale de Convenience Retail Asia Limited, exploite un réseau de magasins d'accommodation sous la marque Circle K, avec 340 magasins corporatifs à Hong Kong et 33 magasins franchisés à Macao. La transaction est toujours assujettie à l'approbation des actionnaires de Convenience Retail Asia Limited et nous prévoyons qu'elle sera conclue d'ici la fin de l'année civile 2020.

Le 12 novembre 2020, subséquemment à la fin du trimestre, nous avons fait l'acquisition de sept magasins corporatifs auprès de Pride C-Stores inc., tous situés en Indiana, aux États-Unis. Cette transaction a été financée à même nos liquidités disponibles et facilités de crédit existantes.

Sommaire du mouvement dans notre réseau de magasins

Le tableau suivant présente certaines informations concernant le mouvement des magasins de notre réseau au cours de la période de 12 semaines terminée le 11 octobre 2020 :



Période de 12 semaines terminée le 11 octobre 2020 Types de magasins Corporatifs CODO DODO Franchisés et

autres affiliés Total Nombre de magasins au début de la période 9 647 435 662 1 244 11 988 Acquisitions 11 -- -- 3 14 Ouvertures / constructions / ajouts 13 1 9 16 39 Fermetures / dispositions / retraits (40) (4) (5) (9) (58) Conversion de magasins 2 (26) 24 -- -- Nombre de magasins à la fin de la période 9 633 406 690 1 254 11 983 Magasins Circle K exploités sous licence







2 221 Nombre total de magasins dans le réseau







14 204 Nombre de stations de carburant automatisées incluses

dans le solde de fin de période 986 -- 9 -- 995

Données sur les taux de change

Nous présentons nos données en dollars US, ce qui procure une information plus pertinente compte tenu de la prédominance de nos opérations aux États-Unis.

Le tableau suivant présente des renseignements sur les taux de change en fonction des taux de clôture, indiqués en dollars US par unité monétaire comparative :



Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 24 semaines terminées le

11 octobre 2020 13 octobre 2019 11 octobre 2020 13 octobre 2019 Moyenne pour la période







Dollar canadien 0,7541 0,7547 0,7416 0,7531 Couronne norvégienne 0,1101 0,1115 0,1064 0,1134 Couronne suédoise 0,1136 0,1032 0,1097 0,1044 Couronne danoise 0,1582 0,1482 0,1538 0,1494 Zloty 0,2653 0,2551 0,2568 0,2589 Euro 1,1777 1,1063 1,1453 1,1150 Rouble 0,0134 0,0154 0,0137 0,0155











Analyse sommaire des résultats consolidés pour le deuxième trimestre et le premier semestre de l'exercice 2021

Le tableau suivant présente certaines informations concernant nos opérations pour les périodes de 12 et 24 semaines terminées le 11 octobre 2020 et le 13 octobre 2019. CAPL désigne CrossAmerica Partners LP.



Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 24 semaines terminées le (en millions de dollars américains, sauf indication contraire) 11 octobre

2020 13 octobre

2019 Variation

% 11 octobre

2020 13 octobre

2019 Variation

% Données sur les résultats d'exploitation :











Revenus tirés des marchandises et services(1) :











États-Unis 2 736,4 2 629,8 4,1 5 587,8 5 287,6 5,7 Europe 394,6 331,3 19,1 737,8 684,4 7,8 Canada 629,8 568,4 10,8 1 293,0 1 144,0 13,0 CAPL -- 9,8 (100,0) -- 29,6 (100,0) Élimination des transactions intersociétés avec CAPL -- (0,3) (100,0) -- (0,8) (100,0) Total des revenus tirés des marchandises et services 3 760,8 3 539,0 6,3 7 618,6 7 144,8 6,6 Ventes de carburant pour le transport routier :











États-Unis 4 438,3 6 519,0 (31,9) 8 344,3 13 320,5 (37,4) Europe 1 496,2 1 876,5 (20,3) 2 678,6 3 796,3 (29,4) Canada 875,7 1 130,8 (22,6) 1 552,7 2 332,2 (33,4) CAPL -- 530,1 (100,0) -- 1 097,5 (100,0) Élimination des transactions intersociétés avec CAPL -- (116,1) (100,0) -- (237,5) (100,0) Total des ventes de carburant pour le transport routier 6 810,2 9 940,3 (31,5) 12 575,6 20 309,0 (38,1) Autres revenus(2) :











États-Unis 9,5 8,1 17,3 17,0 15,0 13,3 Europe 69,5 161,8 (57,0) 144,7 316,9 (54,3) Canada 5,4 5,3 1,9 9,3 10,1 (7,9) CAPL -- 27,0 (100,0) -- 52,8 (100,0) Élimination des transactions intersociétés avec CAPL -- (3,5) (100,0) -- (7,6) (100,0) Total des autres revenus 84,4 198,7 (57,5) 171,0 387,2 (55,8) Total des ventes 10 655,4 13 678,0 (22,1) 20 365,2 27 841,0 (26,9) Marge brute sur les marchandises et services(1) :











États-Unis 931,5 891,8 4,5 1 919,8 1 796,7 6,9 Europe 158,6 136,9 15,9 297,8 283,4 5,1 Canada 205,1 185,1 10,8 415,6 374,6 10,9 CAPL -- 2,2 (100,0) -- 6,8 (100,0) Élimination des transactions intersociétés avec CAPL -- (0,3) (100,0) -- (0,8) (100,0) Marge brute totale sur les marchandises et services 1 295,2 1 215,7 6,5 2 633,2 2 460,7 7,0 Marge brute sur le carburant pour le transport routier :











États-Unis 767,4 698,4 9,9 1 579,9 1 370,9 15,2 Europe 283,2 226,2 25,2 519,7 448,4 15,9 Canada 97,3 86,4 12,6 179,0 167,9 6,6 CAPL -- 23,9 (100,0) -- 47,0 (100,0) Marge brute totale sur le carburant pour le transport routier 1 147,9 1 034,9 10,9 2 278,6 2 034,2 12,0 Marge brute sur les autres revenus(2) :











États-Unis 9,5 8,1 17,3 17,0 15,0 13,3 Europe 27,4 31,9 (14,1) 58,3 63,2 (7,8) Canada 5,4 5,2 3,8 9,3 10,0 (7,0) CAPL -- 27,0 (100,0) -- 52,8 (100,0) Élimination des transactions intersociétés avec CAPL -- (3,5) (100,0) -- (7,6) (100,0) Marge brute totale sur les autres revenus 42,3 68,7 (38,4) 84,6 133,4 (36,6) Marge brute totale 2 485,4 2 319,3 7,2 4 996,4 4 628,3 8,0 Frais d'exploitation, de vente et d'administration et frais généraux











Excluant CAPL(11) 1 194,4 1 214,8 (1,7) 2 365,4 2 439,1 (3,0) CAPL -- 18,3 (100,0) -- 38,5 (100,0) Élimination des transactions intersociétés avec CAPL -- (3,7) (100,0) -- (8,1) (100,0) Total des frais d'exploitation, de vente et d'administration et frais généraux 1 194,4 1 229,4 (2,8) 2 365,4 2 469,5 (4,2) (Gain) perte sur la cession d'immobilisations et d'autres actifs (35,1) 1,0 (3 610,0) (43,9) 11,1 (495,5) Amortissement et perte de valeur











Excluant CAPL 305,8 292,9 4,4 595,3 577,1 3,2 CAPL -- 23,3 (100,0) -- 46,2 (100,0) Total de l'amortissement et perte de valeur 305,8 316,2 (3,3) 595,3 623,3 (4,5) Bénéfice d'exploitation











Excluant CAPL 1 020,3 763,0 33,7 2 079,6 1 506,0 38,1 CAPL -- 9,8 (100,0) -- 18,7 (100,0) Élimination des transactions intersociétés avec CAPL -- (0,1) (100,0) -- (0,3) (100,0) Bénéfice d'exploitation total 1 020,3 772,7 32,0 2 079,6 1 524,4 36,4 Frais financiers nets 77,2 60,1 28,5 165,2 147,1 12,3 Bénéfice net incluant les participations ne donnant pas le contrôle 757,0 579,4 30,7 1 534,1 1 115,4 37,5 (Bénéfice) perte net(te) attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle -- (0,8) (100,0) -- 2,0 (100,0) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 757,0 578,6 30,8 1 534,1 1 117,4 37,3







Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 24 semaines terminées le (en millions de dollars américains, sauf indication contraire) 11 octobre

2020 13 octobre

2019 Variation

% 11 octobre

2020 13 octobre

2019 Variation

% Données par action :











Bénéfice net par action de base (dollars par action) 0,68 0,51 33,3 1,38 0,99 39,4 Bénéfice net par action dilué (dollars par action) 0,68 0,51 33,3 1,38 0,99 39,4 Bénéfice net ajusté par action dilué (dollars par action)(11) 0,66 0,50 32,0 1,37 0,99 38,4













Autres données d'exploitation - excluant CAPL :











Marge brute sur les marchandises et services(1) :











Consolidée 34,4 % 34,4 % -- 34,6 % 34,5 % 0,1 États-Unis 34,0 % 33,9 % 0,1 34,4 % 34,0 % 0,4 Europe 40,2 % 41,3 % (1,1) 40,4 % 41,4 % (1,0) Canada 32,6 % 32,6 % -- 32,1 % 32,7 % (0,6) Croissance des ventes de marchandises par magasin comparable(3) :











États-Unis(4) 4,4 % 3,2 %

6,1 % 2,9 %

Europe 8,6 % 3,3 %

6,0 % 2,0 %

Canada(4) 11,4 % 2,1 %

15,7 % 1,2 %

Marge brute sur le carburant pour le transport routier :











États-Unis (cents par gallon)(4) 37,48 28,29 32,5 40,14 27,57 45,6 Europe (cents par litre) 11,10 8,34 33,1 10,82 8,39 29,0 Canada (cents CA par litre)(4) 10,05 7,89 27,4 10,16 7,64 33,0 Volume total de carburant pour le transport routier vendu :











États-Unis (millions de gallons) 2 098,2 2 601,8 (19,4) 4 049,1 5 192,4 (22,0) Europe (millions de litres) 2 550,7 2 713,2 (6,0) 4 801,2 5 346,8 (10,2) Canada (millions de litres) 1 288,4 1 458,4 (11,7) 2 380,8 2 931,0 (18,8) (Diminution) croissance du volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable :











États-Unis(4) (15,5 %) 0,6 %

(18,4 %) 0,6 %

Europe(4) (4,5 %) (0,6 %)

(8,3 %) (1,1 %)

Canada(4) (11,8 %) 0,2 %

(18,7 %) 0,3 %



(en millions de dollars américains, sauf indication contraire) Au 11 octobre 2020 Au 26 avril 2020 Variation $ Données tirées du bilan :





Actif total 26 767,1 25 679,5 1 087,6 Dettes portant intérêt(5) 9 043,4 10 379,3 (1 335,9) Capitaux propres 11 919,9 10 066,6 1 853,3 Ratios d'endettement(6) :





Dette nette portant intérêt / capitalisation totale(5)(7) 0,32 : 1 0,40 : 1

Ratio d'endettement(8)(11) 1,13 : 1 1,54 : 1

Rentabilité(6) :





Rendement des capitaux propres(9) 25,7 % 24,8 %

Rendement des capitaux investis(10) 17,3 % 15,0 %



(1) Comprend les revenus tirés des redevances de franchisage, des royautés et des remises sur certains achats effectués par les franchisés et les affiliés ainsi que de la vente en gros de marchandises. (2) Comprend les revenus tirés de la location d'actifs et de la vente de carburant pour le secteur de l'aviation et d'énergie pour les moteurs stationnaires. (3) Ne comprend pas les services et autres revenus (décrits aux notes de bas de page 1 et 2 ci-dessus). La croissance au Canada et en Europe est calculée en devises locales. (4) Pour les magasins corporatifs seulement. (5) Cette mesure est présentée en incluant les comptes de bilan suivants : portion à court terme de la dette à long terme, dette à long terme, portion à court terme des obligations locatives et obligations locatives. (6) Jusqu'en novembre 2019, ces mesures sont présentées comme si notre participation dans CAPL était comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, car nous croyons qu'elle permet une présentation plus pertinente du rendement sous-jacent de la société. (7) Cette mesure est présentée à titre indicatif seulement et représente une mesure de la santé financière surtout utilisée par les milieux financiers. Elle représente le calcul suivant : la dette portant intérêt, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des placements temporaires, divisée par l'addition de l'avoir des actionnaires et de la dette portant intérêt, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des placements temporaires. Elle n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et pourrait donc ne pas être comparable à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés ouvertes. Nous croyons que cette mesure est utile aux investisseurs et aux analystes. (8) Cette mesure est présentée à titre indicatif seulement et représente une mesure de la santé financière surtout utilisée par les milieux financiers. Elle représente le calcul suivant : la dette portant intérêt, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des placements temporaires, divisée par le BAIIA des 52 dernières semaines (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) ajusté pour tenir compte d'éléments spécifiques. Elle n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et pourrait donc ne pas être comparable à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés ouvertes. Nous croyons que cette mesure est utile aux investisseurs et aux analystes. (9) Cette mesure est présentée à titre indicatif seulement et représente une mesure de la performance surtout utilisée par les milieux financiers. Elle représente le calcul suivant : le bénéfice net des 52 dernières semaines divisé par l'avoir des actionnaires moyen de la période correspondante. Elle n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et pourrait donc ne pas être comparable à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés ouvertes. Nous croyons que cette mesure est utile aux investisseurs et aux analystes. (10) Cette mesure est présentée à titre indicatif seulement et représente une mesure de la performance surtout utilisée par les milieux financiers. Elle représente le calcul suivant : le bénéfice avant impôts et intérêts des 52 dernières semaines divisé par les capitaux employés moyens de la période correspondante. Les capitaux employés représentent l'actif total moins le passif à court terme ne portant pas intérêt. Elle n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et pourrait donc ne pas être comparable à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés ouvertes. Nous croyons que cette mesure est utile aux investisseurs et aux analystes. (11) Les données de l'exercice précédent, tels que le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté ainsi que le bénéfice net ajusté par action dilué ont été ajustées pour retirer les frais de restructuration. Cet ajustement n'a eu aucun impact sur le ratio d'endettement au 26 avril 2020. Pour plus d'informations sur ces mesures de performance non définies par les IFRS, veuillez vous référer aux sections « Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (BAIIA) et BAIIA ajusté » et « Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société (« bénéfice net ») et bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société (« bénéfice net ajusté ») » de ce communiqué. De plus, les frais d'exploitation, de vente et d'administration et frais généraux excluant CAPL pour les périodes de 12 et 24 semaines terminées le 13 octobre 2019 incluent dorénavant les frais de restructuration qui étaient précédemment présentés sur une ligne distincte.

Chiffre d'affaires

Notre chiffre d'affaires a atteint 10,7 milliards $ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021, en baisse de 3,0 milliards $, soit une diminution de 22,1 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2020. Cette performance est principalement attribuable au prix de vente moyen du carburant pour le transport routier moins élevé, à l'impact négatif de la COVID-19 sur la demande de carburant et à la cession de nos intérêts dans CAPL, qui a eu un impact d'approximativement 447,0 millions $, partiellement contrebalancés par la forte croissance organique des ventes de marchandises et services, ainsi que par l'effet positif net de la conversion en dollars américains des revenus de nos opérations canadiennes et européennes, qui a eu un impact d'approximativement 154,0 millions $.

Pour le premier semestre de l'exercice 2021, notre chiffre d'affaires a diminué de 7,5 milliards $, ou 26,9 %, par rapport au semestre correspondant de l'exercice 2020, principalement pour des raisons similaires à celles du deuxième trimestre.

Revenus tirés des marchandises et services

Le total des revenus tirés des marchandises et services s'est élevé à 3,8 milliards $ au deuxième trimestre de l'exercice 2021, soit une augmentation de 221,8 millions $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2020. En excluant le chiffre d'affaires de CAPL et l'effet positif net de la conversion en dollars américains des revenus tirés de nos opérations canadiennes et européennes, les revenus tirés des marchandises et services ont augmenté d'environ 208,0 millions $, ou 5,9 %. Cette augmentation est principalement attribuable à l'augmentation du panier moyen des consommateurs, qui a plus que compensé la baisse continue de l'achalandage. Les produits du tabac, les breuvages embouteillés, l'alcool et divers produits d'épicerie ont continué de bien performer dans toutes nos régions, alors qu'en Europe, notre catégorie de produits frais a surpassé les résultats de l'exercice précédent. Les ventes de marchandises par magasin comparable ont augmenté de 4,4 % aux États-Unis, de 8,6 % en Europe et de 11,4 % au Canada.

Pour le premier semestre de l'exercice 2021, les revenus de marchandises et services ont augmenté de 473,8 millions $ comparativement au premier semestre de l'exercice 2020. En excluant le chiffre d'affaires de CAPL et l'effet négatif net de la conversion en dollars américains des revenus tirés de nos opérations canadiennes et européennes, les revenus tirés des marchandises et services ont augmenté d'environ 512,0 millions $, ou 7,2 %. La croissance des ventes de marchandises par magasin comparable a été de 6,1 % aux États-Unis, de 6,0 % en Europe et de 15,7 % au Canada.

Ventes de carburant pour le transport routier

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021, le total des ventes de carburant pour le transport routier s'est élevé à 6,8 milliards $, soit une diminution de 3,1 milliards $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2020. En excluant le chiffre d'affaires de CAPL et l'effet positif net de la conversion en dollars américains des revenus tirés de nos opérations canadiennes et européennes, les ventes de carburant pour le transport routier ont diminué d'environ 2,8 milliards $, ou 29,8 %. Cette diminution est principalement attribuable au prix de vente moyen du carburant pour le transport routier moins élevé, ce qui a eu un impact négatif d'approximativement 1,3 milliard $, ainsi qu'à l'impact de la baisse de la demande de carburant en lien avec le télétravail qui est mis de l'avant durant la pandémie de COVID-19. Le volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable a diminué de 15,5 % aux États-Unis, de 4,5 % en Europe et de 11,8 % au Canada.

Pour le premier semestre de l'exercice 2021, les ventes de carburant pour le transport routier ont diminué de 7,7 milliards $ comparativement au premier semestre de l'exercice 2020. En excluant le chiffre d'affaires de CAPL et l'effet négatif net de la conversion en dollars américains des revenus tirés de nos opérations canadiennes et européennes, les ventes de carburant pour le transport routier ont diminué d'environ 6,9 milliards $, ou 35,3 %. L'effet négatif du prix de vente moyen du carburant pour le transport routier moins élevé a été d'approximativement 3,1 milliards $. Le volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable a diminué de 18,4 % aux États-Unis, de 8,3 % en Europe et de 18,7 % au Canada.

Le tableau suivant donne un aperçu du prix de vente moyen sur le carburant pour le transport routier de nos magasins corporatifs dans nos différents marchés pour les huit derniers trimestres, en débutant par le troisième trimestre de l'exercice terminé le 28 avril 2019 :

Trimestre 3e 4e 1er 2e Moyenne

pondérée Période de 52 semaines terminée le 11 octobre 2020











États-Unis (dollars US par gallon) - excluant CAPL 2,51 2,21 2,04 2,14 2,26

Europe (cents US par litre) 73,92 60,95 56,89 63,19 64,91

Canada (cents CA par litre) 103,47 88,78 86,89 92,00 94,34 Période de 52 semaines terminée le 13 octobre 2019











États-Unis (dollars US par gallon) - excluant CAPL 2,42 2,51 2,66 2,55 2,53

Europe (cents US par litre) 75,28 74,59 77,35 70,86 74,55

Canada (cents CA par litre) 97,59 103,45 111,16 105,14 103,86

Autres revenus

Pour le deuxième trimestre et le premier semestre de l'exercice 2021, le total des autres revenus s'est élevé respectivement à 84,4 millions $ et à 171,0 millions $, soit une diminution de 114,3 millions $ et de 216,2 millions $ comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice 2020. En excluant les revenus de CAPL et l'effet positif net de la conversion en dollars américains des revenus tirés de nos opérations canadiennes et européennes, les autres revenus ont diminué respectivement de 101,3 millions $ et de 175,9 millions $ pour le deuxième trimestre et le premier semestre de l'exercice 2021. Cette diminution est principalement attribuable à la baisse de la demande et à la baisse du prix de vente moyen des autres produits de carburant, ce qui a eu un impact minimal sur la marge brute.

Marge brute

Notre marge brute a atteint 2,5 milliards $ au deuxième trimestre de l'exercice 2021, en hausse de 166,1 millions $, ou 7,2 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2020. Cette performance est essentiellement attribuable à une augmentation de la marge sur le carburant pour le transport routier, à la forte croissance organique dans nos activités d'accommodation et à l'effet positif net de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes et européennes, qui a eu un impact d'environ 25,0 millions $, en partie contrebalancés par l'impact négatif de la COVID-19 sur la demande de carburant, ainsi que par la cession de nos intérêts dans CAPL qui a eu un impact d'approximativement 49,0 millions $.

Pour le premier semestre de l'exercice 2021, notre marge brute a augmenté de 368,1 millions $, ou 8,0 %, comparativement au premier semestre de l'exercice 2020, essentiellement pour des raisons similaires à celles du deuxième trimestre.

Marge brute sur les marchandises et services

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021, notre marge brute sur les marchandises et services a été de 1,3 milliard $, soit une augmentation de 79,5 millions $ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2020. En excluant la marge brute de CAPL ainsi que l'effet positif net de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes et européennes, la marge brute sur les marchandises et services a augmenté d'environ 72,0 millions $, ou 5,9 %, essentiellement en raison de la forte croissance organique, malgré la baisse de l'achalandage dans l'ensemble de notre réseau causée par la COVID-19. Notre marge brute a augmenté de 0,1 % aux États-Unis pour s'établir à 34,0 %, alors qu'elle a diminué de 1,1 % pour s'établir à 40,2 % en Europe en raison de notre mix de produits vers des catégories à marges plus faibles. Elle est demeurée stable au Canada à 32,6 %.

Au cours du premier semestre de l'exercice 2021, la marge brute sur les marchandises et services s'est établie à 2,6 milliards $, soit une augmentation de 172,5 millions $ par rapport au semestre correspondant de l'exercice 2020. En excluant la marge brute de CAPL ainsi que l'effet négatif net de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes et européennes, la marge brute sur les marchandises et services a augmenté d'environ 181,0 millions $, ou 7,4 %. La marge brute a augmenté de 0,4 % aux États-Unis pour s'établir à 34,4 %, alors qu'elle a diminué de 1,0 % en Europe pour s'établir à 40,4 % et de 0,6 % au Canada pour s'établir à 32,1 %.

Marge brute sur le carburant pour le transport routier

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021, notre marge brute sur le carburant pour le transport routier a été de 1,1 milliard $, soit une augmentation de 113,0 millions $ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2020. En excluant la marge brute de CAPL ainsi que l'effet positif net de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes et européennes, la marge brute sur le carburant pour le transport routier pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021 a augmenté d'environ 124,0 millions $, ou 12,2 %. Notre marge brute sur le carburant pour le transport routier aux États-Unis s'est établie à 37,48 ¢ par gallon, soit une hausse de 9,19 ¢ par gallon, en Europe, elle s'est établie à 11,10 ¢ US par litre, soit une hausse de 2,76 ¢ US par litre et, au Canada, elle s'est établie à 10,05 ¢ CA par litre, soit une hausse de 2,16 ¢ CA par litre. Ces augmentations sont attribuables à la baisse des coûts des produits de carburant, aux changements dans l'environnement concurrentiel, ainsi qu'à l'amélioration des conditions d'approvisionnement.

Au cours du premier semestre de l'exercice 2021, notre marge brute sur le carburant pour le transport routier a été de 2,3 milliards $, soit une augmentation de 244,4 millions $ par rapport au semestre correspondant de l'exercice 2020. En excluant la marge brute de CAPL ainsi que l'effet positif net de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes et européennes, la marge brute consolidée sur le carburant pour le transport routier a augmenté d'environ 291,0 millions $, ou 14,7 %. La marge brute sur le carburant pour le transport routier a été de 40,14 ¢ par gallon aux États-Unis, de 10,82 ¢ US par litre en Europe et de 10,16 ¢ CA par litre au Canada.

Le tableau suivant fournit certaines informations relatives aux marges brutes sur le carburant pour le transport routier provenant de nos magasins corporatifs aux États-Unis et à l'impact des frais liés aux modes de paiements électroniques pour les huit derniers trimestres, en débutant par le troisième trimestre de l'exercice terminé le 28 avril 2019 :

(en cents US par gallon)





















Trimestre 3e 4e 1er 2e Moyenne

pondérée Période de 52 semaines terminée le 11 octobre 2020









Avant déduction des frais liés aux modes de paiement électronique 27,04 46,88 42,99 37,48 37,10 Frais liés aux modes de paiement électronique 4,54 4,97 4,88 4,79 4,76 Déduction faite des frais liés aux modes de paiement électronique 22,50 41,91 38,11 32,69 32,34 Période de 52 semaines terminée le 13 octobre 2019









Avant déduction des frais liés aux modes de paiement électronique 29,42 18,51 26,86 28,29 26,00 Frais liés aux modes de paiement électronique 4,31 4,40 4,70 4,63 4,50 Déduction faite des frais liés aux modes de paiement électronique 25,11 14,11 22,16 23,66 21,50

Généralement, durant les cycles économiques normaux, les marges sur le carburant pour le transport routier aux États-Unis peuvent être volatiles de trimestre en trimestre, mais elles ont historiquement affiché une tendance à la hausse sur de plus longues périodes. En Europe et au Canada, les tendances historiques sont similaires, alors que la volatilité des marges et l'incidence des frais liés aux modes de paiements électroniques ne sont pas aussi importantes.

Marge brute sur les autres revenus

Pour le deuxième trimestre et le premier semestre de l'exercice 2021, notre marge brute sur les autres revenus a été respectivement de 42,3 millions $ et de 84,6 millions $, soit une diminution de 26,4 millions $ et de 48,8 millions $ par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice 2020. En excluant la marge brute de CAPL ainsi que l'effet positif net de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes et européennes, notre marge brute sur les autres revenus a diminué respectivement d'environ 5,0 millions $ et 4,0 millions $ pour le deuxième trimestre et le premier semestre de l'exercice 2021, principalement attribuable à une diminution des revenus de location.

Frais d'exploitation, de vente et d'administration et frais généraux (« frais d'exploitation »)

Pour le deuxième trimestre et le premier semestre de l'exercice 2021, les frais d'exploitation ont diminué respectivement de 2,8 % et de 4,2 % par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice 2020. En excluant certains éléments qui ne sont pas considérés comme indicatifs des tendances futures, les frais d'exploitation ont diminué respectivement de 0,8 % et de 0,6 %.



Période de 12 semaines

terminée le 11 octobre 2020 Période de 24 semaines

terminée le 11 octobre 2020 Variation totale, telle que publiée (2,8 %) (4,2 %) Ajustements :



Diminution générée par des frais liés aux modes de paiement électronique moins élevés, excluant les acquisitions 1,6 % 2,0 % Diminution provenant de la cession de nos intérêts dans CAPL 1,5 % 1,6 % Augmentation générée par l'effet net de la conversion de devises (1,2 %) -- Impact provenant de l'entente d'échange d'actifs de décembre 2018 avec CAPL, net des frais liés aux modes de

paiements électroniques 0,4 % 0,5 % Augmentation provenant des frais d'exploitation additionnels liés aux acquisitions (0,3 %) (0,3 %) Frais d'acquisition constatés dans les résultats de l'exercice 2021 (0,1 %) (0,2 %) Frais d'acquisition constatés dans les résultats de l'exercice 2020 0,1 % -- Variation restante (0,8 %) (0,6 %)

Nous avons été en mesure d'atteindre cette diminution tout en maintenant les investissements dans nos magasins visant à soutenir nos initiatives stratégiques, et ce, même si nous avons continué de voir une augmentation des coûts de main-d'oeuvre en raison de la hausse du salaire minimum dans certaines régions, de l'inflation normale et des dépenses liées à la COVID-19. Cette diminution est le résultat de gains d'efficacité au niveau des coûts et de l'utilisation de la main-d'oeuvre, ainsi que de diverses mesures adoptées afin de rationaliser et minimiser nos dépenses contrôlables. Les dépenses liées à la COVID-19 pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021 incluent, sans s'y limiter, des indemnités de départ, des fournitures additionnelles liées à la désinfection et au nettoyage, ainsi que des masques et des gants pour nos employés. Pour le premier semestre de l'exercice 2021, elles incluent également une prime salariale d'urgence de 2,50 $ l'heure pour tous les employés rémunérés à taux horaire dans les magasins et les centres de distribution en Amérique du Nord, ainsi que les bonis de remerciement en Amérique du Nord suite à l'arrêt de la prime salariale d'urgence.

Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (BAIIA) et BAIIA ajusté

Au deuxième trimestre de l'exercice 2021, le BAIIA est passé de 1,1 milliard $ à 1,3 milliard $, soit une augmentation de 21,7 % comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent. En excluant les éléments spécifiques présentés dans le tableau ci-dessous, le BAIIA ajusté du deuxième trimestre de l'exercice 2021 a augmenté de 223,5 millions $, ou 20,9 %, comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison des marges sur le carburant plus élevées, de la croissance organique des ventes de marchandises et services, ainsi que de l'impact positif net de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes et européennes, en partie contrebalancés par l'impact négatif de la COVID-19 sur notre achalandage. La fluctuation des taux de change a eu un impact positif net d'environ 11,0 millions $.

Au cours du premier semestre de l'exercice 2021, le BAIIA est passé de 2,2 milliards $ à 2,7 milliards $, soit une hausse de 24,5 % comparativement au semestre correspondant de l'exercice précédent. En excluant du BAIIA des premiers semestres des exercices 2021 et 2020 les éléments spécifiques présentés dans le tableau ci-dessous, le BAIIA ajusté du premier semestre de l'exercice 2021 a augmenté de 543,9 millions $, ou 25,8 %, comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, essentiellement pour des raisons similaires à celles du deuxième trimestre. La fluctuation des taux de change a eu un impact négatif net d'environ 1,0 million $.

Il est à noter que le BAIIA et le BAIIA ajusté ne constituent pas des mesures de la performance reconnues selon les IFRS, mais nous, ainsi que les investisseurs et les analystes, considérons que ces mesures de performance facilitent l'évaluation de nos activités courantes et de notre capacité à générer des flux de trésorerie afin de financer nos besoins en liquidités, y compris notre programme de dépenses en immobilisations et le paiement de dividendes. Notons que notre méthode de calcul peut différer de celle utilisée par d'autres sociétés ouvertes.



Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 24 semaines terminées le (en millions de dollars américains) 11 octobre 2020 13 octobre 2019 11 octobre 2020 13 octobre 2019 Bénéfice net incluant les participations ne donnant pas le contrôle, tel

que publié 757,0 579,4 1 534,1 1 115,4 Ajouter :







Impôts sur les bénéfices 193,6 139,7 396,3 275,0 Frais financiers nets 77,2 60,1 165,2 147,1 Amortissement et perte de valeur 305,8 316,2 595,3 623,3 BAIIA 1 333,6 1 095,4 2 690,9 2 160,8 Ajustements :







Gain sur cession d'une propriété (40,9) -- (40,9) -- Frais d'acquisition 1,2 0,8 5,1 1,0 BAIIA attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle -- (25,8) -- (50,6) BAIIA ajusté 1 293,9 1 070,4 2 655,1 2 111,2

Amortissement et perte de valeur (« amortissement »)

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021, notre dépense d'amortissement a diminué de 10,4 millions $ comparativement au deuxième trimestre de l'exercice 2020. En excluant les résultats de CAPL, ainsi que l'effet négatif net de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes et européennes, notre dépense d'amortissement a augmenté d'environ 10,0 millions $. Cette augmentation est principalement attribuable au remplacement des équipements et à l'amélioration continue de notre réseau.

Pour le premier semestre de l'exercice 2021, notre dépense d'amortissement a diminué de 28,0 millions $ comparativement à la période correspondante de l'exercice 2020. En excluant les résultats de CAPL, de même que l'effet positif net de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes et européennes, la dépense d'amortissement a augmenté d'environ 19,0 millions $ pour le premier semestre de l'exercice 2021, pour des raisons essentiellement similaires à celles du deuxième trimestre.

Frais financiers nets

Les frais financiers nets du deuxième trimestre de l'exercice 2021 ont totalisé 77,2 millions $, soit une augmentation de 17,1 millions $ comparativement au deuxième trimestre de l'exercice 2020. En excluant les éléments présentés dans le tableau ci-dessous, les frais financiers nets du deuxième trimestre de l'exercice 2021 ont augmenté de 5,9 millions $ comparativement au deuxième trimestre de l'exercice 2020, principalement en raison d'un coût moyen de la dette plus élevé.

Les frais financiers nets du premier semestre de l'exercice 2021 se sont chiffrés à 165,2 millions $, soit une augmentation de 18,1 millions $ comparativement au premier semestre de l'exercice 2020. En excluant les éléments présentés dans le tableau ci-dessous, les frais financiers nets du premier semestre de l'exercice 2021 ont augmenté de 6,3 millions $ comparativement au premier semestre de l'exercice 2020, essentiellement pour la même raison que celle du deuxième trimestre.



Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 24 semaines terminées le (en millions de dollars américains) 11 octobre 2020 13 octobre 2019 11 octobre 2020 13 octobre 2019 Frais financiers nets, tel que publié 77,2 60,1 165,2 147,1 Ajustements :







(Perte) gain de change net(te) (8,9) 11,8 (27,3) 5,3 Frais financiers de CAPL -- (9,5) -- (20,8) Frais financiers nets excluant les ajustements ci-dessus 68,3 62,4 137,9 131,6

Impôts sur les bénéfices

Le deuxième trimestre de l'exercice 2021 affiche un taux d'imposition de 20,4 % comparativement à 19,4 % pour le trimestre correspondant de l'exercice 2020. En excluant l'ajustement mentionné dans le tableau ci-dessous, le taux d'imposition pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020 aurait été de 19,5 %.

Pour le premier semestre de l'exercice 2021, le taux d'imposition s'est établi à 20,5 % comparativement à 19,8 % pour la période correspondante de l'exercice 2020. En excluant l'ajustement mentionné dans le tableau ci-dessous, le taux d'imposition pour le premier semestre de l'exercice 2020 aurait été de 19,6 %. L'augmentation pour le deuxième trimestre et le premier semestre de l'exercice est principalement attribuable à l'impact d'une composition différente de nos résultats à travers les diverses juridictions dans lesquelles nous exerçons nos activités.



Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 24 semaines terminées le

11 octobre 2020 13 octobre 2019 11 octobre 2020 13 octobre 2019 Taux d'imposition, tel que publié 20,4 % 19,4 % 20,5 % 19,8 % Ajustements :







Incidence fiscale découlant de l'entente d'échange d'actifs de

décembre 2018 avec CAPL --

0,1 % --

(0,2) % Taux d'imposition excluant les ajustements ci-dessus 20,4 % 19,5 % 20,5 % 19,6 %

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société (« bénéfice net ») et bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société (« bénéfice net ajusté »)

Le bénéfice net du deuxième trimestre de l'exercice 2021 s'est chiffré à 757,0 millions $, comparativement à 578,6 millions $ pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une augmentation de 178,4 millions $, ou 30,8 %. Le bénéfice net par action sur une base diluée s'est quant à lui chiffré à 0,68 $, comparativement à 0,51 $ pour l'exercice précédent. La conversion en dollars américains des revenus et dépenses de nos opérations canadiennes et européennes a eu un effet positif net d'approximativement 8,0 millions $ sur notre bénéfice net du deuxième trimestre de l'exercice 2021.

En excluant du bénéfice net du deuxième trimestre de l'exercice 2021 et de l'exercice 2020 les éléments spécifiques présentés dans le tableau ci-dessous, le bénéfice net ajusté pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021 s'est chiffré à approximativement 735,0 millions $, comparativement à 569,0 millions $ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020, soit une augmentation de 166,0 millions $, ou 29,2 %. Le bénéfice net ajusté par action sur une base diluée s'est chiffré à 0,66 $ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021, comparativement à 0,50 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2020, soit une augmentation de 32,0 %.

Le bénéfice net du premier semestre de l'exercice 2021 s'est chiffré à 1,5 milliard $, comparativement à 1,1 milliard $ pour le premier semestre de l'exercice 2020, soit une augmentation de 416,7 millions $, ou 37,3 %. Le bénéfice net par action sur une base diluée s'est quant à lui chiffré à 1,38 $, comparativement à 0,99 $ pour l'exercice précédent. La conversion en dollars américains des revenus et dépenses de nos opérations canadiennes et européennes n'a eu aucun impact significatif pour le premier semestre de l'exercice 2021.

En excluant du bénéfice net du premier semestre de l'exercice 2021 et de l'exercice 2020 les éléments spécifiques présentés dans le tableau ci-dessous, le bénéfice net ajusté pour le premier semestre de l'exercice 2021 s'est chiffré à approximativement 1,5 milliard $, comparativement à 1,1 milliard $ pour la période correspondante de l'exercice précédent, soit une hausse de 413,0 millions $, ou 37,0 %. Le bénéfice net ajusté par action sur une base diluée s'est chiffré à 1,37 $ pour le premier semestre de l'exercice 2021, comparativement à 0,99 $ pour le premier semestre de l'exercice 2020, soit une augmentation de 38,4 %.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net publié au bénéfice net ajusté :



Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 24 semaines terminées le (en millions de dollars américains) 11 octobre 2020 13 octobre 2019 11 octobre 2020 13 octobre 2019 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, tel que publié 757,0 578,6 1 534,1 1 117,4 Ajustements :







Gain sur cession d'une propriété (40,9) -- (40,9) -- Perte (gain) de change net(te) 8,9 (11,8) 27,3 (5,3) Frais d'acquisition 1,2 0,8 5,1 1,0 Incidence fiscale découlant de l'entente d'échange d'actifs de

décembre 2018 avec CAPL -- (0,7) -- 2,7 Incidence fiscale des éléments ci-dessus et arrondissements 8,8 2,1 4,4 1,2 Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société 735,0 569,0 1 530,0 1 117,0

Il est à noter que le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action sur une base diluée ne constituent pas des mesures de performance reconnues selon les IFRS, mais nous les utilisons, ainsi que les investisseurs et les analystes, afin d'évaluer la performance sous-jacente de nos activités sur une base comparable. Notons que notre méthode de calcul peut différer de celle utilisée par d'autres sociétés ouvertes.

Dividendes

Lors de sa réunion du 24 novembre 2020, le conseil d'administration a approuvé une augmentation du dividende trimestriel de 1,75 ¢ CA par action, le portant à 8,75 ¢ CA par action, une augmentation de 25,0 %.

Lors de cette même réunion, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 8,75 ¢ CA par action pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021 aux actionnaires inscrits le 3 décembre 2020 et a approuvé son paiement pour le 17 décembre 2020. Il s'agit d'un dividende déterminé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

Profil

Couche-Tard est le chef de file de l'industrie canadienne du commerce de l'accommodation. Aux États-Unis, elle est le plus important exploitant indépendant de magasins d'accommodation en fonction du nombre de magasins exploités par la société. En Europe, Couche-Tard est un chef de file du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves (Norvège, Suède et Danemark), dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie), ainsi qu'en Irlande et a une présence importante en Pologne.

Au 11 octobre 2020, le réseau de Couche-Tard comptait 9 261 magasins d'accommodation en Amérique du Nord, dont 8 085 offraient du carburant pour le transport routier. Son réseau nord-américain est constitué de 18 unités d'affaires, dont 14 aux États-Unis couvrant 47 États, et 4 au Canada qui couvrent les 10 provinces. Environ 109 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau et de ses centres de services en Amérique du Nord.

En Europe, Couche-Tard exploite un vaste réseau de vente au détail en Scandinavie, en Irlande, en Pologne, dans les pays baltes et en Russie par le biais de 10 unités d'affaires. Au 11 octobre 2020, son réseau comptait 2 722 magasins, dont la majorité offre du carburant pour le transport routier et des produits d'accommodation alors que d'autres sont des stations de carburant automatisées sans employé, n'offrant que du carburant. Couche-Tard offre aussi d'autres produits, y compris du carburant pour le secteur de l'aviation et de l'énergie pour moteurs stationnaires. En incluant les employés travaillant dans les magasins franchisés portant ses bannières, environ 22 000 personnes travaillent dans son réseau du commerce de l'accommodation, ses terminaux et ses centres de services en Europe.

Également, en vertu des contrats de licence, plus de 2 220 magasins sont exploités sous la marque Circle K dans 15 autres pays et territoires (Arabie saoudite, Cambodge, Égypte, Émirats arabes unis, Guam, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Jamaïque, Macao, Mexique, Mongolie, Nouvelle-Zélande et Vietnam), ce qui porte à plus de 14 200 le nombre de magasins dans le réseau mondial.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et le rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com .

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, l'incertitude liée à la durée et à la gravité de la pandémie actuelle de COVID-19, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce document est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

Webémission sur les résultats le 25 novembre 2020, à 8 h (HNE)

Couche-Tard invite les analystes connus de la société à faire parvenir, avant 19 h (HNE), le 24 novembre 2020, leurs deux questions auprès de la direction à relations.investisseurs@couche-tard.com .

Les analystes financiers, investisseurs, médias et toute autre personne intéressée à écouter la webémission sur les résultats de Couche-Tard pourront le faire le 25 novembre 2020, à 8 h (HNE), en se rendant sur le site Internet de la société, au https://corpo.couche-tard.com, sous la rubrique « Relations investisseurs/Présentations corporatives » ou en signalant le 1-888-390-0549 ou 1-416-764-8682, suivi par le code d'accès 70839272#.

Rediffusion : Les personnes qui sont dans l'impossibilité d'écouter la webémission en direct pourront écouter l'enregistrement qui sera disponible sur le site Internet de la société pour une période de 90 jours suivant la webémission.

