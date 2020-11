Le gouvernement du Canada appuie la Semaine des victimes et survivants d'actes criminels





OTTAWA, ON, le 23 nov. 2020 /CNW/ - Un système de justice pénale efficace en est un qui sert tous les Canadiens, protège les victimes et leur famille, et crée un pays plus sûr et solide pour tous.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ont lancé la Semaine des victimes et survivants d'actes criminels, dont le thème est «?Reconnaître le courage, renouveler l'engagement?».

La Semaine des victimes et survivants d'actes criminels vise à faire connaître les problèmes auxquels les victimes et les survivants d'actes criminels font face ainsi que les services, les programmes et les lois pouvant aider les victimes, les survivants et leur famille. Cette semaine est également l'occasion de souligner le travail important de ceux qui fournissent des services aux victimes et d'autres professionnels de la justice pénale qui aident les victimes d'actes criminels.

Cette année, au lieu de tenir un symposium en personne, le ministère de la Justice organise un événement virtuel à l'occasion de la Semaine des victimes et survivants d'actes criminels. Toujours dans le contexte des activités de la semaine, le gouvernement du Canada offre un soutien financier à 90 projets à l'échelle du pays. Grâce au Fonds d'aide aux victimes du Ministère, plus de 790?000 $ serviront à sensibiliser les gens aux besoins des victimes et aux services qui sont offerts à celles-ci, aux survivants et aux familles d'un bout à l'autre du pays.

Le thème de 2020 fait en sorte de reconnaître que les victimes et les survivants d'actes criminels, ainsi que leur famille, font preuve de beaucoup de courage pour raconter leur histoire et continuer à avancer après une telle expérience. Il permet aussi de souligner que, partout au Canada, d'innombrables professionnels et bénévoles redonnent aux victimes et aux survivants d'actes criminels du pouvoir sur leur vie, défendent leurs intérêts et leur offrent des services efficaces malgré les difficultés qu'a entraînées la pandémie de COVID-19.

Citations

«?Cette année, la Semaine des victimes et survivants d'actes criminels se déroule à un moment unique et difficile pour de nombreux Canadiens. La pandémie nous rappelle à quel point il est important que les victimes continuent d'être appuyées et entendues. Je salue leur courage ainsi que le travail de tous ceux qui leur fournissent des services afin de les aider. Ensemble, nous devons veiller à ce que les victimes ne soient pas traumatisées de nouveau par le système de justice et à ce qu'elles aient accès à un réel soutien, à des renseignements utiles et à une aide valable afin de les appuyer. Grâce à la Semaine, nous nous souvenons que nous devons poursuivre nos efforts. Le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en place un système de justice qui fonctionne pour tous les Canadiens.?»

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Il faut beaucoup de courage aux victimes et aux survivants d'actes criminels, ainsi qu'à leurs familles, pour se manifester et parler de ce qu'ils ont vécu. Cette semaine, nous saluons leur force et leur résilience. Nous remercions sincèrement les nombreux défenseurs des victimes, prestataires de services, professionnels, et bénévoles dévoués et travailleurs qui les soutiennent alors que nous renouvelons notre engagement à faire tout notre possible pour prévenir la criminalité et protéger les personnes les plus vulnérables de nos communautés.?»

L'honorable Bill Blair

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Faits en bref

Cette année marque plusieurs grands événements, notamment :

Liens connexes

Restez branchés

Suivez le ministère de la Justice Canada sur Twitter, Facebook, YouTube et LinkedIn.

sur Twitter, Facebook, YouTube et LinkedIn. Suivez le ministre Lametti sur Twitter : @MinJusticeFr.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués et plus au moyen des fils RSS. Pour en savoir plus ou pour vous abonner, visitez https://justice.gc.ca/fra/nouv-news/rss.html.

SOURCE Ministère de la Justice Canada

Communiqué envoyé le 23 novembre 2020 à 15:37 et diffusé par :