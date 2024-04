Le revenu disponible par habitant continue de croître au Québec et dans l'ensemble des régions administratives en 2022





QUÉBEC, le 25 avril 2024 /CNW/ - Selon les données provisoires de 2022, le revenu disponible par habitant, en dollars courants, a crû de 7,4 % dans l'ensemble du Québec. Exprimé en termes réels, c'est-à-dire lorsque l'on exclut les variations de prix, il a plutôt augmenté de 1,8 %. Cette hausse est tout de même deux fois plus importante que celle enregistrée en 2021 (+ 0,9 %), mais largement plus faible que celle observée en 2020, année au cours de laquelle le revenu des particuliers a été propulsé par les différentes mesures de soutien liées à la pandémie de COVID-19. C'est ce qui ressort de l'analyse sur le revenu disponible publiée aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Au Canada, le revenu disponible par habitant, en termes réels, a baissé de 1,9 % en 2022, et ce, après avoir stagné en 2021. C'est la septième année consécutive que le Québec enregistre un taux de croissance, en termes réels, supérieur à celui observé au pays. En dépit de cette augmentation, le revenu disponible par habitant au Québec (36 826 $) demeure inférieur à celui au Canada (38 889 $).

Forte croissance à Laval et à Montréal

La croissance du revenu disponible, en dollars courants, a été largement plus importante en 2022 qu'en 2021 dans l'ensemble des 17 régions administratives du Québec.

Les régions de Laval (+ 8,2 %) et de Montréal (+ 8,0 %) sont celles où il s'est le plus accru, en raison d'une progression importante de la rémunération des salariés, principale composante du revenu disponible. Soulignons que c'est la quatrième année d'affilée que Montréal enregistre une hausse, en dollars courants, supérieure ou égale à celle notée dans l'ensemble du Québec.

À l'inverse, le Nord-du-Québec a connu la plus faible augmentation parmi les régions administratives, et ce, pour une deuxième année consécutive. Cette situation s'explique par une baisse plus marquée des transferts en provenance des administrations publiques et d'une augmentation plus faible de la rémunération des salariés que dans les autres régions.

Tout comme c'était le cas en 2021, c'est la Montérégie qui affiche le revenu disponible le plus élevé de toutes les régions administratives en 2022. Viennent ensuite les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale et des Laurentides. En revanche, c'est en Mauricie qu'il demeure le plus faible.

Aperçu à l'échelle des municipalités régionales de comté (MRC)

En 2022, le revenu disponible par habitant, en dollars courants, a progressé dans les 104 MRC du Québec, bien qu'à des degrés divers. L'augmentation la plus importante s'est produite dans Les Jardins-de-Napierville (+ 11,6 %), en Montérégie, où la hausse a notamment été stimulée par la forte progression des revenus primaires.

La MRC de Caniapiscau, dont la principale municipalité est Fermont, continue de présenter le revenu disponible par habitant le plus élevé (47 165 $) du Québec. Elle est suivie par la MRC des Pays-d'en-Haut, dans les Laurentides, où il s'établit à 46 005 $.

Pour en savoir plus sur la situation dans les MRC, consultez la page consacrée au revenu disponible par habitant, laquelle contient notamment des cartes interactives permettant de visualiser cet indicateur pour cette échelle géographique.

Qu'est-ce que le revenu disponible par habitant?

Le revenu disponible par habitant représente le montant moyen qui reste à la disposition des particuliers pour la consommation finale de biens et de services ainsi que pour l'épargne volontaire. Pour obtenir le revenu disponible par habitant, on additionne d'abord tous les revenus des personnes qui résident dans un territoire donné, tels que la rémunération des salariés, le revenu net des entreprises individuelles, les revenus nets de la propriété et les prestations sociales. On soustrait ensuite les transferts payés par ces personnes aux secteurs institutionnels, dont l'impôt sur le revenu des particuliers, les cotisations aux régimes d'assurance sociale ainsi que les cotisations que les personnes employées versent à un régime de retraite à prestations et à cotisations déterminées. Puis, on divise le résultat par l'ensemble de la population du territoire, tous âges confondus.

