La commission d'appel confirme le rejet de la plainte de l'école Belz contre TVA

MONTRÉAL, le 25 avril 2024 /CNW/ - La commission d'appel du Conseil de presse du Québec a maintenu une décision rendue en première instance.

Le rôle de la commission d'appel est de s'assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement par le comité des plaintes.

D2022-01-037 (2) : École communautaire Belz c. Yves Poirier, « Le TVA Nouvelles » et TVA

La commission d'appel du Conseil de presse maintient la décision rendue par le comité des plaintes, qui avait rejeté la plainte de l'école communautaire Belz, située dans l'arrondissement montréalais d'Outremont, au sujet du reportage « Des élèves juifs hassidiques en classe illégalement », du journaliste Yves Poirier, diffusé durant le bulletin « Le TVA Nouvelles » et sur le site Internet de TVA Nouvelles le 4 janvier 2022.

Le reportage a été diffusé en pleine vague du virus Omicron de la pandémie de COVID-19, alors que les écoles du Québec étaient fermées par décret gouvernemental. Le journaliste Yves Poirier et son caméraman sont entrés dans l'école Belz et ont constaté que les élèves étaient toujours en classe. Aucun des élèves ou des membres du personnel n'est identifiable dans le reportage.

Les appelantes, les représentantes de l'École Belz, qui étaient les plaignantes en première instance, interjettaient appel concernant quatre des griefs rejetés à l'unanimité en première instance par le comité des plaintes, soit le manque de respect de la vie privée, l'utilisation injustifiée de procédés clandestins, le sensationnalisme et la discrimination encourageant la violence. On peut notamment lire dans la décision d'appel « qu'au moment de la diffusion du reportage de TVA faisant état de trois écoles de la communauté juive hassidique d'Outremont ouvertes malgré le décret gouvernemental, le respect des consignes sanitaires était au centre de l'actualité et les reportages traitant de groupes ou de communautés qui enfreignaient les règles étaient nombreux. La communauté juive hassidique n'a donc pas été traitée différemment d'autres groupes ou personnes qui étaient observés de près par la population à l'époque en raison des mesures sanitaires exceptionnelles qui affectaient toute la société. »

Puisque les décisions de la commission d'appel sont finales, ce dossier est maintenant clos.

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui oeuvre depuis 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune autre sanction que morale.

