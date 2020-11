Développement économique régional : investissement de près de 3 M$ dans le Bas-Saint-Laurent - Ottawa et Québec accordent 1,9 M$ à Bois BSL pour soutenir sa croissance et la diversification de ses produits





MONT-JOLI, QC, le 23 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec accordent des aides financières totalisant 1,9 million de dollars au fleuron régional Bois BSL pour soutenir sa croissance. Cette somme appuiera la diversification de ses produits grâce à l'acquisition et à l'installation d'une nouvelle chaîne de fabrication de planchers d'ingénierie à la fine pointe de la technologie. Le projet, évalué à près de 3 millions de dollars, mènera à la création de neuf emplois.

La députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec), Mme Élisabeth Brière, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, et la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'aide gouvernementale se répartit comme suit : Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) accorde une contribution remboursable de 500 000 $ en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation; Investissement Québec consent deux prêts totalisant 1,4 million de dollars et issus en parts égales de ses fonds propres et du programme ESSOR.

Bois BSL, reconnue comme un moteur économique important pour la MRC de La Mitis, s'est taillé au fil des années une place importante sur les marchés canadien et américain, et a fait l'objet d'une relève entrepreneuriale particulièrement réussie en 2018. Alors que plus du tiers de ses exportations est destinée aux États-Unis dans un secteur d'activité des plus concurrentiels et que la demande de sa clientèle est en constante croissance, l'entreprise souhaite acquérir des équipements de production automatisés à commande numérique.

Citations :

« Le projet de Bois BSL, visant l'implantation d'une nouvelle technologie, lui permettra d'élargir sa gamme de produits et d'accroître ses ventes aux États-Unis, un marché en forte croissance. Il rejoint la volonté du gouvernement du Canada de soutenir les entreprises à potentiel de croissance qui exportent et qui stimulent l'économie. C'est également une bonne nouvelle pour la MRC de La Mitis, car l'entreprise créera neuf emplois de qualité dans la région. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

« Aider les entreprises à croître et à innover afin qu'elles puissent améliorer leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité est au coeur de nos priorités. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à Bois BSL, dont le succès fait rayonner le Bas-Saint-Laurent et l'économie canadienne dans son ensemble. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME, et nous aidons les entreprises à s'outiller adéquatement pour qu'elles traversent la crise et demeurent compétitives. Ensemble, nous travaillons à rebâtir une économie plus forte et résiliente. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Le projet d'acquisition d'une nouvelle chaîne de fabrication permettra à cette entreprise phare de la MRC de La Mitis de poursuivre sa croissance et d'être plus compétitive sur les marchés internationaux. Je suis convaincue que l'initiative de Bois BSL engendrera des retombées importantes pour l'ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Depuis plus de vingt-cinq ans, l'équipe de Bois BSL prend les moyens d'assurer la croissance et la compétitivité de l'entreprise. Nous sommes heureux de la soutenir pour lui permettre d'acquérir des équipements innovants et nécessaires à la diversification de sa production et au développement de nouveaux marchés. Ce faisant, Investissement Québec remplit pleinement son rôle, qui vise à favoriser la croissance des entreprises, et à faire bouger l'aiguille en matière d'investissement et de productivité. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Créée en 1995, Bois BSL est une entreprise manufacturière qui se spécialise dans la fabrication de planchers de bois et de bûches énergétiques à partir d'essences de bois franc.

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional, dont DEC, le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses douze bureaux régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

est ministre responsable des six agences de développement régional, dont DEC, le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses douze bureaux régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain. Le programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Investissement Québec (IQ) a comme rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et les exportations ainsi que de faire croître l'investissement local et étranger dans toutes les régions du Québec. IQ offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à toutes les étapes de leur croissance.

Le programme ESSOR, dont IQ est mandataire pour le gouvernement du Québec, vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

Liens connexes :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse d'Investissement Québec, inscrivez-vous au fil RSS approprié au investquebec.com/quebec/fr/fils-rss.html.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, visitez le site dec-ced.gc.ca .

Investissement Québec sur les réseaux sociaux :

DEC sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Communiqué envoyé le 23 novembre 2020 à 13:15 et diffusé par :