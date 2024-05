BLOOMBERG MEDIA ET EMERITUS S'UNISSENT POUR LANCER « BLOOMBERG LEARNING »





Une sélection de cours destinée aux professionnels du monde entier cherchant à développer leurs compétences dans des domaines hautement recherchés

NEW YORK, 9 mai 2024 /PRNewswire/ -- Emeritus , leader mondial dans la démocratisation de l'éducation de qualité, accessible et abordable pour les individus, les entreprises et les gouvernements à travers le monde, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Bloomberg Media . Dans le paysage dynamique du monde des affaires modernes, Bloomberg Media et Emeritus vont proposer une gamme de cours conçus pour fournir des perspectives réelles issues d'experts de l'industrie à la pointe de sujets tels que l'intelligence artificielle, la durabilité, la finance et la technologie.

Quatre-vingts pour cent des professionnels mondiaux actuels considèrent que l'acquisition de nouvelles compétences est essentielle pour réussir leur carrière, et plus de la moitié (53 %) s'inquiètent de se faire remplacer par la technologie s'ils ne parviennent pas à maintenir leurs compétences technologiques à jour. Les cours proposés, ouverts à un public international, permettront aux apprenants de développer des compétences très recherchées sur le marché du travail, notamment dans les domaines des technologies émergentes. La première session du programme « Stratégie en Intelligence Artificielle :Impact sur les Entreprises » sera lancée à l'été 2024.

Ces programmes offriront aux employeurs et aux employés des exemples concrets de l'évolution rapide de domaines comme l'IA et la technologie.

« Avec son expertise reconnue, Bloomberg Media fournit aux leaders d'aujourd'hui des analyses pointues et une inspiration grâce à une équipe composée de plus de 2 700 des meilleurs esprits en journalisme des affaires et de la finance », a déclaré Ashwin Damera, co-fondateur et PDG d'Emeritus. « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer avec Bloomberg pour lancer cette série de cours de formation professionnelle dans le monde entier, renforçant ainsi les liens dont les leaders d'entreprise ont besoin pour prospérer grâce à l'éducation. »

Bloomberg Learning proposera du contenu élaboré par des experts et des professionnels dans des domaines spécifiques, accompagné d'actualités et d'analyses de Bloomberg Media pour apporter un contexte actuel aux cours. La durée du programme sera de 4 à 6 heures par semaine pendant six semaines. Les participants bénéficieront également d'un abonnement à Bloomberg.com pendant la durée de leur inscription.

« Les professionnels du monde entier font confiance à Bloomberg pour fournir des informations de qualité, un contexte pertinent et des outils et informations pratiques. Avec Bloomberg Learning, les participants pourront enrichir leurs compétences en s'appuyant sur notre réputation », a déclaré Nick Sallon, directeur des partenariats chez Bloomberg Media. « Grâce à l'expertise approfondie d'Emeritus en conception et développement de cours, nous sommes enthousiastes à l'idée de proposer des petits cours en ligne privés avec une approche pratique et de développer des liens plus étroits avec de nouveaux utilisateurs. »

« Nous entendons régulièrement de la part de nos clients qu'ils ont besoin d'informations actualisées alors que le monde et les entreprises évoluent. Bloomberg sera un partenaire flexible pour Emeritus, apportant son expertise et une rédaction de classe mondiale à l'éducation de manière innovante », a expliqué Charlie Schilling, président d'Emeritus Enterprise pour les Amériques et l'Europe.

Pour en savoir plus sur Bloomberg Learning, rendez-vous sur : https://bloomberg.emeritus.org/ai-strategy?utm_source=pr&utm_campaign=pr_bloombergweb

À propos de Bloomberg Media

Bloomberg Media, leader mondial des médias multiplateformes dédiés aux affaires et à la finance, puise dans les ressources éditoriales de plus de 2 700 professionnels répartis dans plus de 120 pays. Bloomberg Media représente la branche médiatique grand public de Bloomberg L.P.

À propos d'Emeritus

Emeritus s'engage à rendre l'éducation de haute qualité accessible et abordable aux individus, aux organisations et aux gouvernements du monde entier. Pour ce faire, la plateforme collabore avec plus de 80 universités de renom aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, en Inde et en Chine. Les cours de courte durée, les programmes, certificats professionnels et programmes exécutifs ont déjà permis à plus de 350 000 individus dans plus de 80 pays d'acquérir de nouvelles compétences et de transformer leur vie, leur entreprise et leur organisation. Son modèle unique, combinant une technologie de pointe, une innovation pédagogique et un enseignement pratique dispensé par des professeurs seniors, des mentors et des coachs, a formé plus de 350 000 personnes dans plus de 80 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://emeritus.org .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2407002/Emeritus_Logo.jpg

8 mai 2024 à 22:36

Communiqué envoyé leet diffusé par :