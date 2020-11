Le gouvernement du Canada fait le point sur la COVID-19 chez les Autochtones et dans leurs communautés





TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, OTTAWA, ON, le 20 nov. 2020 /CNW/ - Au cours de la semaine du 8 au 14 novembre, on a continué de voir une augmentation alarmante du nombre de nouveaux cas de COVID-19 signalés dans les communautés des Premières Nations en lien avec la deuxième vague de la pandémie. En date du 19 novembre, 558 nouveaux cas ont été signalés.

En date du 19 novembre, Services aux Autochtones Canada (SAC) dispose des données ci-dessous concernant les cas confirmés de COVID-19 dans les communautés des Premières Nations dans les réserves :

2853 cas positifs à la COVID-19

1174 cas actifs

1654 cas rétablis

23 décès

Il y a au total 29 cas positifs confirmés au Nunavik, au Québec, et tous sauf un se sont rétablis.

La majorité des augmentations est liée à des rassemblements privés et publics qui ont eu lieu à des endroits où les consignes relatives à l'éloignement physique et au port du masque n'ont pas été observées. Les rassemblements avec des personnes qui n'habitent pas avec vous où l'éloignement physique n'est pas pratiqué comportent un risque d'infection et peuvent conduire à des maladies graves et mettre en danger la vie de vos proches. Le virus peut se propager très rapidement, en particulier lorsque plusieurs ménages d'une même communauté sont en contact étroit.

Bien que SAC reste fidèle à son soutien aux dirigeants et aux communautés autochtones, notamment en soutenant les organismes de prestation de services autochtones en milieu urbain, une action concertée entre les partenaires autochtones et les gouvernements provinciaux et territoriaux est essentielle pour répondre de façon globale aux éclosions actuelles de COVID-19. Compte tenu de l'éclosion et du confinement actuel au Nunavut, par exemple, SAC est en étroite communication avec le gouvernement territorial concernant les demandes d'assistance pour répondre à l'éclosion actuelle de COVID-19. Comme le rapporte le gouvernement du Nunavut, en date du 20 novembre, il y a 84 cas positifs confirmés au Nunavut, la majorité des cas se situant dans la région d'Arviat.

SAC est également très attentif aux éclosions actuelles dans les provinces des Prairies et a été en étroite communication avec les dirigeants des communautés dans ces provinces. Au Manitoba, les représentants officiels de SAC travaillent activement avec les dirigeants de la Nation crie de Opaskwayak pour répondre à l'inquiétante éclosion actuelle au foyer de soins Rod McGillivray. Compte tenu de cette éclosion, le gouvernement du Canada fournit 2,3 millions de dollars en financement immédiat pour soutenir la réponse à la pandémie dans la communauté et pour veiller à ce que les ressources nécessaires soient en place au foyer de soins afin de prévenir et réduire la propagation de la COVID-19. Le 10 novembre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un financement immédiat de 61,4 millions de dollars, en partenariat avec les Premières Nations au Manitoba, pour soutenir la réponse communautaire à la pandémie dans un certain nombre de domaines. Un soutien immédiat sera fourni pour les activités de santé publique, les mesures dans les foyers de soins, l'aide ciblée pour les communautés ayant de multiples cas de COVID-19 et le financement de l'adaptation des communautés.

En outre, à la lumière de l'augmentation alarmante des cas de COVID-19 en Alberta et en Saskatchewan, le gouvernement du Canada fournit également un financement immédiat de 120,37 millions de dollars pour soutenir la réponse à la pandémie dans les communautés et organisations autochtones de l'Alberta et de la Saskatchewan. Ce financement soutiendra les communautés et les organisations autochtones dans leurs efforts sur le terrain pour mettre en place des mesures et répondre aux besoins croissants, notamment le soutien aux populations vulnérables, l'aide aux foyers de soins de longue durée, le déploiement de personnel supplémentaire dans les communautés touchées par des épidémies, le renforcement des services de santé mentale et la création d'espaces d'isolement et de dépistage supplémentaires si nécessaire.

Le gouvernement du Canada tient à reconnaître et à remercier les travailleurs de première ligne qui, chaque jour, mettent leur propre sécurité en jeu pour assurer la sécurité des familles, des jeunes et surtout des aînés. Sans leur dévouement et leur travail acharné, le nombre de personnes ayant obtenu un résultat positif au test de dépistage du virus aurait été encore plus élevé.

Alors que les cas de COVID-19 continuent d'augmenter dans tout le pays, le risque de propagation augmente. Nous encourageons tous les membres des communautés à appuyer leurs dirigeants et à respecter les mesures de santé publique qui se sont avérées efficaces pour sauver des vies. Plus il y a de cas dans une communauté, plus il y a de risques que le virus se propage dans les lieux de travail, les écoles et les milieux à risque, comme les centres de soins de longue durée.

Nous vous rappelons que le processus de demandes de financement en fonction des besoins est désormais ouvert par l'entremise du Fonds de soutien aux communautés autochtones. Un financement est offert aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis ainsi qu'aux organismes autochtones servant les Autochtones dans les centres urbains et hors réserve.

Nous prions tout le monde d'aider à renverser la tendance en prenant de sages décisions et en suivant les mesures de santé publique recommandées.



