BIOTECON Diagnostics lance le LyoKit de détection d'Aspergillus foodproof® en temps réel par PCR pour l'industrie du test de cannabis





- Méthode rapide et précise pour la détection simultanée de quatre espèces d'Aspergillus pathogènes : A. flavus, A. fumigatus, A. niger, A. terreus, dans le cannabis et les produits imprégnés de cannabis

POTSDAM, Allemagne, 20 novembre 2020 /PRNewswire/ -- BIOTECON Diagnostics est heureux d'annoncer le lancement de son kit de test lyophilisé très pratique, sensible, rapide et facile à utiliser : le LyoKit de détection d'Aspergillus foodproof. En deux jours (enrichissement compris), le test multiplex identifie indépendamment quatre espèces d' Aspergillus pathogènes (A. flavus, A. fumigatus, A. niger, et A. terreus) dans une gamme de lieux de production d'échantillons de cannabis et en utilisant une seule réaction PCR.

« Avec la légalisation croissante du cannabis aux États-Unis et dans d'autres pays à des fins médicales et récréatives, les produits à base de cannabis deviennent rapidement accessibles à un grand nombre de consommateurs. Tout comme dans l'industrie alimentaire et des boissons, les producteurs doivent se conformer aux exigences réglementaires en matière de tests pour s'assurer que leurs produits sont propres à la consommation. La contamination microbienne, qu'elle soit due à de mauvaises conditions de croissance des plantes ou à des pratiques d'hygiène insuffisantes, peut menacer les produits du cannabis à tous les stades : de la culture et de la production à l'expédition et à la consommation. Les principaux contaminants microbiens pour les tests de dépistage du cannabis, que notre portefeuille propose, comprennent les salmonelles, les STEC et les entérobactéries, ainsi que des espèces pathogènes d'Aspergillus », a déclaré le Dr Kornelia Berghof-Jäger, PDG de BIOTECON Diagnostics.

« Le test d'Aspergillus dans le cannabis est particulièrement important car certaines espèces comme A. niger, A. fumigatus et A. flavus peuvent produire des mycotoxines. Ces toxines peuvent poser de graves problèmes de santé, en particulier pour les personnes immunodéprimées, qui peuvent par conséquent souffrir d'aspergillose broncho-pulmonaire allergique par inhalation. Compte tenu du manque de tests rapides pour les tests microbiens sur le cannabis en général, et du besoin urgent de tests sur l'Aspergillus en particulier, nous sommes heureux de lancer dès maintenant sur le marché notre kit fiable et rapide. Il a été conçu pour répondre entièrement à toutes les spécifications de les SMPR de l'AOAC pour la détection de l'Aspergillus dans le cannabis et les produits imprégnés de cannabis », a poursuivi le Dr Kornelia Berghof-Jäger.

« Le LyoKit de détection d'Aspergillus foodproof est le seul kit d'Aspergillus lyophilisé sur le marché et il est compatible avec la plupart des instruments de PCR en temps réel. Avec 20 ans de connaissances et d'expertise dans le domaine de l'analyse des aliments et des boissons, il était naturel pour nous de nous lancer dans l'industrie de l'analyse du cannabis. En ce qui concerne les types de matrices et de paramètres d'essai, il existe des chevauchements évidents avec l'industrie alimentaire et des boissons. En résumé, notre kit de haute qualité, fabriqué en Allemagne, est le choix parfait pour la détection multiplexe spécifique et sensible d'Aspergillus. En combinaison avec notre kit StarPrep Two 8-Strip pour l'extraction de l'ADN, le risque d'inhibition des composants de la matrice du cannabis est minimisé, ce qui garantit des résultats optimaux en permanence, quel que soit le type d'échantillon », a conclu le Dr Kornelia Berghof-Jäger.

Principales caractéristiques du LyoKit de détection de l'Aspergillus foodproof

Quatre paramètres en un seul test : A. flavus, A. terreus, A. niger and A. fumigatus : Gain de temps par rapport aux techniques de culture traditionnelles et plus économique.

and : Gain de temps par rapport aux techniques de culture traditionnelles et plus économique. Conception facile à utiliser grâce aux réactifs lyophilisés.

La plus grande spécificité : Les résultats faussement positifs et faussement négatifs sont exclus.

Validé sur toutes les matrices de cannabis pertinentes, par exemple le chocolat, les oursons gommeux, les fleurs, les teintures, les huiles, les poudres, le shampoing et les graines, entre autres ; pas d'inhibition de la PCR.

Tous les contrôles importants sont intégrés dans le kit : Contrôle positif et négatif, UNG et le contrôle interne d'amplification (CIA).

Sensibilité la plus élevée, limite de détection la plus basse (LOD) : entre 5 et 10 bactéries souches d' Aspegillus peuvent être détectées par échantillon.

peuvent être détectées par échantillon. 96 réactions par kit.

Il fonctionne main dans la main avec le kit StarPrep Two à 8 food proof d'extraction d'ADN, optimisé pour un débit élevé permettant de traiter jusqu'à 96 échantillons en 45 minutes.

proof d'extraction d'ADN, optimisé pour un débit élevé permettant de traiter jusqu'à 96 échantillons en 45 minutes. Pour les débits faibles à moyens utilisant des tubes et des pipettes simples, nous proposons également le kit StarPrep Two food proof.

proof. Les tests sont disponibles pour une utilisation sur les plate-formes LightCycler® 480, LightCycler® 96, AriaMx, Mx3005P, CFX96tm, QuantStudiotm 5, Applied Biosystemstm 7500 Fast, Dualo 32® R2.

À propos de BIOTECON Diagnostics :

Chez BIOTECON Diagnostics, notre vision est de nous efforcer constamment de faire de la planète un endroit meilleur et plus sûr. Nous imaginons un monde où personne ne tombe malade à cause de la nourriture, des boissons ou des produits qu'il consomme. Située à Potsdam, en Allemagne, notre histoire a commencé il y a plus de 20 ans, en cherchant à mettre un terme aux maladies d'origine alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes devenus l'un des pionniers dans la conception de produits destinés à l'excellence en matière de sécurité des aliments et des boissons et nous continuons à nous développer dans de nouveaux domaines de test tels que l'industrie du cannabis. Notre équipe d'experts hautement qualifiés excelle dans la fourniture de solutions moléculaires rapides et innovantes de premier ordre pour l'extraction de l'ADN/ARN et la détection d'un large éventail de paramètres de test basés sur la PCR en temps réel.

BIOTECON Diagnostics ? The Food Safety Experts

Pour toute demande de renseignements concernant les médias, veuillez contacter Stephanie Köhrle, responsable de la communication / des relations publiques : +49 (0)331 2300-233 ou skoehrle@bc-diagnostics.com

Pour toute information relative aux produits, veuillez contacter le Dr Steve Wagner, responsable des produits brassicoles, des boissons et du cannabis : +49 (0)152 241 183 54 ou swagner@bc-diagnostics.com

BIOTECON Diagnostics

Hermannswerder 17

14473 Potsdam ? Allemagne

Téléphone : +49 (0)331 2300-200

Fax : +49 (0)331 2300-299

E-mail : bcd@bc-diagnostics.com

Site web : www.bc-diagnostics.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1337050/foodproof_Aspergillus_Detection_LyoKit_1.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1337051/BIOTECON_Diagnostics_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 20 novembre 2020 à 08:27 et diffusé par :