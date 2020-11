OBI Pharma annonce des présentations à la réunion annuelle virtuelle de l'ESMO Asia 2020 pour OBI-833, un nouveau vaccin thérapeutique contre le cancer anti-Globo H





Présentations pour mettre en évidence les résultats de l'étude clinique de phase 1 OBI-833 sur le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) et la cohorte d'augmentation de la dose

TAIPEI, Taiwan, 20 novembre 2020 /PRNewswire/ -- OBI Pharma, Inc. (TPEx : 4174), leader dans le domaine des thérapies d'immuno-oncologie des glycosphingolipides ciblant les antigènes de la série Globo (Globo H et SSEA-4), a annoncé aujourd'hui que les données de l'étude clinique de phase 1 OBI-833 ciblant l'antigène Globo H dans le cancer du poumon seront présentées au Programme scientifique virtuel 2020 de la Société européenne d'oncologie médicale Asie (ESMO Asia) du 20 au 22 novembre 2020.

Ces résultats seront présentés par les chercheurs principaux du nouveau vaccin thérapeutique contre le cancer anti-Globo H d'OBI Pharma, OBI-833.

« Sur la base de nos approches ciblées anti-Globo H dans les cancers à besoins élevés non satisfaits, OBI Pharma est fier de présenter à l'ESMO-Asia 2020 les progrès de notre essai pour notre nouveau vaccin thérapeutique contre le cancer, OBI-833. » Ming-Tain Lai, PhD, directeur scientifique d'OBI Pharma a déclaré : « Lors de l'essai, l'OBI-833 a démontré un profil de sécurité favorable et a généré des réponses anti-Globo H IgM/IgG détectables. De plus, l'OBI-833 peut provoquer une réponse immunitaire bénéfique chez les patients atteints de CPNPC et a permis à certains patients traités par l'ITK d'obtenir un statut stable et durable. Nous sommes impatients de fournir des mises à jour de notre étude qui, selon nous, pourrait offrir des avantages thérapeutiques potentiels aux patients souffrant d'un cancer du poumon. »

Numéro de présentation : 397P / Affiche : ID 680

Titre : Un essai d'extension de cohorte de phase I de l'OBI-833 chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules

Présentateur : Ching-Liang Ho MD, et.al. Département de médecine interne, Tri-Service General Hospital, Taipei, Taiwan.

Titre de la session : Session d'affichage d'affiches électronique - Tumeurs thoraciques, métastatiques

Date et heure de la session : vendredi 20 novembre 2020 9:00 - 20:00 ET

https://cslide.ctimeetingtech.com/asia2020/attendee/confcal/show/session/87#presentation-abstract-6801974474295

Numéro de présentation : 71MO / Oral : ID 798

Titre : L'OBI-833 s'est révélé sûr et immunogène, sans effets secondaires liés au traitement, dans un essai de phase 1 à doses croissantes

Présentateur : Her-Shyong Shiah, MD*., et.al. Département d'hématologie et d'oncologie, Hôpital universitaire médical de Taipei, Taipei, Taiwan

*l'affiliation actuelle : Département d'hématologie et d'oncologie, Hôpital Tzu Chi de Taipei, Taipei, Taiwan

Titre de la session : Mini séance orale - Médecine développementale et de précision

Date et heure de la session : vendredi 20 novembre 2020 19:52 - 19:57 ET

https://cslide.ctimeetingtech.com/asia2020/attendee/confcal/show/session/64#presentation-abstract-798375249763

Les présentations par affiches ci-dessus seront disponibles en ligne sur www.obipharma.com le 23 novembre 2020

À propos d'OBI Pharma

OBI Pharma, Inc., est une entreprise biopharmaceutique de Taïwan qui a été fondée en 2002. Sa mission est de développer et d'homologuer de nouveaux agents thérapeutiques pour les besoins médicaux non satisfaits contre les cibles de cancer telles que les séries d'antigènes Globo (notamment Globo H, SSEA-3 et SSEA-4), l'AKR1C3 et d'autres cibles prometteuses.

Le nouveau portefeuille d'immuno-oncologie novateur de l'entreprise contre le Globo H comprend : l'Adagloxad Simolenin (anciennement OBI-822), l'OBI-833, un vaccin actif en immunothérapie contre le Globo H, l'OBI-888 (anticorps monoclonal ciblant le Globo H) et l'OBI-999 (CAM ciblant le Globo H). Le nouveau traitement ciblé AKR1C3 novateur de l'entreprise est l'OBI-3424, un promédicament à petites molécules qui libère de façon sélective un puissant agent alkylant ciblant l'ADN en présence de l'enzyme aldo-céto-réductase 1C3 (AKR1C3). Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse suivante www.obipharma.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations incluses dans le présent communiqué ne constituent pas une description des faits historiques. Il s'agit de déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs comprennent notamment des énoncés sur les essais cliniques futurs, les résultats et le calendrier de ces essais et résultats. Ces facteurs de risque sont identifiés et discutés de temps à autre dans les rapports et présentations d'OBI Pharma, y compris les dépôts d'OBI Pharma auprès du Taiwan Securities and Futures Bureau.

CONTACT DE L'ENTREPRISE :

Kevin Poulos

OBI Pharma USA, Inc.

1.619.5377698, Poste : 102

kpoulos@obipharmausa.com

