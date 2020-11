Lancement de la 15e édition du programme Bourses d'études jeunes athlètes Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et RBC





Présentée en collaboration avec FIDA, Boutique Courir, Sports Québec et TVA Sports, cette initiative s'avère plus pertinente que jamais dans le contexte actuel

MONTRÉAL, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Pour une 15e année consécutive, Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et RBC sont fiers de présenter le programme Bourses d'études jeunes athlètes en collaboration avec le Fonds d'investissement et de développement athlétique (FIDA), Boutique Courir, Sports Québec et TVA Sports. Visant à souligner l'excellence de nos jeunes athlètes québécois, ce programme offre une fois de plus la chance à ceux qui se seront démarqués, tant dans leur discipline sportive que par leurs résultats scolaires, d'obtenir l'une des 16 bourses d'études totalisant 31 000 $. Au terme du processus, les finalistes sélectionnés par un jury composé de membres du milieu des affaires et de personnalités sportives recevront également chacun une carte-cadeau de Boutique Courir d'une valeur de 500 $, en plus de faire l'objet d'un reportage publié dans les pages du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Cette initiative arrive particulièrement à point cette année alors que de nombreux jeunes ont plus que jamais besoin de soutien dans le contexte exceptionnel entourant la crise de la COVID-19.

Les lecteurs invités à voter pour leur jeune athlète préféré

Encore cette année, les lecteurs auront la chance de voter pour leur finaliste favori au terme de la publication des 16 reportages dédiés à ces jeunes athlètes. L'athlète coup de coeur du public remportera une carte-cadeau de Boutique Courir de 1 000 $ alors qu'une autre sera tirée au sort parmi tous les lecteurs qui auront participé au vote

Plus de 300 athlètes honorés et 444 000 $ en prix et bourses depuis 2006

Depuis ses débuts en 2006, le programme Bourses d'études jeunes athlètes a permis de remettre 444 000 $ en prix et bourses aux athlètes, finalistes et grands lauréats confondus. Ces jeunes ont eu la chance de recevoir un total de 104 bourses d'études, tandis que 304 athlètes passionnés ont pu partager leur parcours inspirant avec les lecteurs du Journal de Montréal et du Journal de Québec.

« Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec sont extrêmement fiers de soutenir depuis maintenant 15 ans les jeunes du Québec dans leur cheminement scolaire, leur parcours sportif et l'atteinte de leurs objectifs les plus ambitieux. Je profite de l'occasion pour remercier chaleureusement nos fidèles partenaires qui contribuent au succès du programme depuis de nombreuses années », déclare Lyne Robitaille, vice-présidente principale Journaux, Magazines, Distribution et Imprimerie Québecor.

Pour s'inscrire au programme Bourses d'études jeunes athlètes du Journal de Montréal, Journal de Québec - RBC, les candidats et candidates peuvent se rendre dès maintenant sur les sites internet jdem.com/concours ou jdeq.com/concours et télécharger le formulaire de participation qui s'y trouve. La période d'inscription se déroule jusqu'au 15 janvier 2021.

À propos des journaux de Québecor

Les journaux de Québecor regroupent les quotidiens suivants, soit Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec ainsi que le journal 24 Heures disponibles en version papier et en version électronique. De plus, les journaux de Québecor offrent le choix de lire leurs contenus sur toutes les plateformes numériques dont les sites Web JournaldeMontreal.com, JournaldeQuebec.com, JournaldeMontreal.com/24heures et l'application mobile gratuite personnalisable J5 et J5 Tablette du Journal de Montréal et du Journal de Québec.

