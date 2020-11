Déclaration du premier ministre à l'occasion du jour du Souvenir





OTTAWA, ON, le 11 nov. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du jour du Souvenir :

« Aujourd'hui, en ce jour du Souvenir, nous rendons hommage aux militaires canadiens qui ont servi et qui servent présentement notre pays en temps de guerre, de conflit et de paix. À ceux qui ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ont vécu avec les séquelles mentales et physiques de la guerre et ont fait le sacrifice de leur vie, nous ne vous oublions pas. Nous rendons également hommage aux membres de leurs familles, des parents, des frères et des soeurs, des enfants et des conjoints, qui ont accepté l'absence de leurs proches au nom de notre pays.

« Face à l'adversité et à la peur, nos anciens combattants et nos soldats actuels ont toujours fait preuve d'un courage et d'un altruisme immenses. De la crête de Vimy et Juno Beach à la Corée, à Chypre et à l'Afghanistan, leur détermination à protéger les droits des autres et à défendre les principes de paix, de liberté et de démocratie n'a jamais faibli. Ces Canadiens ordinaires sont devenus des héros couverts d'honneur en raison des sacrifices extraordinaires qu'ils ont faits afin d'assurer un avenir meilleur, plus sécuritaire et plus prometteur aux Canadiens et aux gens du monde entier.

« Nous rendons hommage à tous ceux qui ont affronté le danger pour notre liberté ainsi qu'à ceux qui ont perdu la vie en servant leur pays cette année. Il s'agit notamment de l'enseigne de vaisseau de 1re classe Abbigail Cowbrough, de l'enseigne de vaisseau de 1re classe Matthew Pyke, du caporal-chef Matthew Cousins, du capitaine Maxime Miron-Morin, du capitaine Kevin Hagen, du capitaine Brenden Ian MacDonald, de la capitaine Jennifer Casey et du caporal James Choi. Comme ceux qui nous ont quittés avant eux, ceux qui livrent peut-être leurs propres combats et ceux que les Canadiens ne connaissent peut-être pas, ils ont donné leur vie pour faire du Canada un endroit meilleur.

« Il nous est impossible de nous rassembler en personne aujourd'hui, mais nous pouvons quand même prendre un moment pour honorer et penser à nos anciens combattants et à ceux qui sont tombés au combat. Ce jour est particulièrement significatif cette année alors que nous soulignons le 75e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour montrer notre gratitude et notre respect face à l'ampleur de leurs sacrifices, nous les plaçons près de notre coeur sous la forme d'un coquelicot. De plus, les gens sont invités à suivre la cérémonie qui se déroule au Monument commémoratif de guerre du Canada et qui est diffusée en direct sur Facebook aujourd'hui. Ils peuvent aussi consulter les ressources en ligne qui soulignent cette journée.

« Cette année, il faut également mettre en lumière le fait que la pandémie mondiale de COVID-19 a des conséquences néfastes sur nos anciens combattants et leurs familles, de même que sur les organisations qui leur offrent des services. Hier, nous avons annoncé un nouveau financement de 20 millions de dollars pour la création d'un fonds temporaire, soit le Fonds d'urgence à l'appui des organismes de vétérans. Cet investissement apportera un soutien financier aux organisations d'anciens combattants qui ont été durement touchées par la pandémie et qui en ont grandement besoin.

« Aujourd'hui, à 11 h, j'encourage tous les Canadiens à prendre deux minutes de silence et à rendre hommage solennellement à toutes les personnes qui ont combattu pour nous et pour notre pays. Elles méritent toute notre reconnaissance pour avoir contribué à faire du Canada le pays prospère, libre et sécuritaire que nous connaissons.

« Nous nous souviendrons. »

