/R E P R I S E -- Marché du travail québécois : les effets du deuxième confinement se font sentir/





MONTRÉAL, le 11 nov. 2020 /CNW Telbec/ - « En raison du deuxième confinement, la situation de l'emploi en octobre 2020 s'est légèrement détériorée au Québec par rapport au mois dernier, mais c'est surtout le secteur de l'hébergement et de la restauration qui en subit les conséquences, déclare Mia Homsy, présidente-directrice générale de l'Institut du Québec (IDQ). En un mois, ce secteur a perdu près de 42 000 emplois, soit 19 % des effectifs qu'il comptait en septembre 2020. Près des deux tiers des emplois perdus au cours de la crise se retrouvent dans cette industrie, ce qui est particulièrement préoccupant. »

Bien que davantage ciblées qu'au printemps, les nouvelles restrictions sanitaires témoignent une fois de plus d'une reprise à deux vitesses.

Au moment de l'enquête, en octobre 2020, 207 000 personnes à l'emploi n'avaient toujours pas déclaré d'heures travaillées comparativement à 140 000 en février 2020. Ce nombre est toutefois en constante baisse depuis avril dernier. Le taux d'emploi des personnes moins scolarisées demeure, quant à lui, très volatil. À moyen terme, un deuxième confinement pourrait donc affecter davantage ce segment de la population. Enfin, le taux de chômage des immigrants demeure toujours plus élevé que celui des personnes nées au Canada.

Par ailleurs, nos analyses révèlent que l'emploi dans la région montréalaise (RMR) est quasiment revenu à son niveau de février. En octobre 2020, la région montréalaise avait récupéré 99 % de ses emplois perdus alors que ce pourcentage n'atteignait que 95 % pour le reste du Québec. Ainsi, malgré un taux de chômage plus élevé, la reprise semble donc, en règle générale, mieux amorcée dans la métropole.

Plusieurs indicateurs demeurent encourageants :

En octobre 2020, le niveau d'emploi se situe à 97 % de celui d'avant la crise (février 2020);

À 83,5 %, le taux d'emploi des 25-54 ans demeure stable depuis deux mois et se rapproche de son niveau de février dernier. Le taux d'activité de ce même groupe a, quant à lui, égalé le niveau d'avant la pandémie;

Le taux d'emploi des femmes poursuit sa progression vers les niveaux observés avant la crise.

Pour en savoir plus

Téléchargez le rapport Marché du travail au Québec : Vers une reprise à deux vitesses.

À propos de l'Institut du Québec

L'Institut du Québec est un organisme à but non lucratif qui publie des recherches et des études sur les enjeux socioéconomiques contemporains du Québec. Il vise à fournir aux autorités publiques, au secteur privé et à la société civile les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées, et ainsi contribuer à bâtir une société plus dynamique et prospère. institutduquebec.ca

SOURCE Institut du Quebec

Communiqué envoyé le 11 novembre 2020 à 06:30 et diffusé par :