Le Fonds de solidarité FTQ et les Fonds régionaux de solidarité FTQ Québec investissent ensemble 7 millions de dollars dans Préverco





Principal fabricant de planchers de bois d'ingénierie au Québec, l'entreprise familiale a su se démarquer dans le contexte actuel en misant sur l'automatisation

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QC, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Fonds de solidarité FTQ et les Fonds régionaux de solidarité FTQ Québec (FRS) sont fiers d'annoncer un investissement conjoint totalisant 7 millions de dollars dans Préverco, un des leaders québécois en matière de fabrication de planchers de bois franc massif et d'ingénierie. Cet investissement dans Préverco permet au Fonds d'augmenter sa présence dans le secteur du bois de plancher avec des participations dans l'un des joueurs en importance d'une industrie qui est en consolidation.

Fondée en 1988, Préverco a d'ailleurs su tirer son épingle du jeu dans le contexte de la crise de la COVID-19 grâce à des investissements technologiques majeurs effectués au cours des deux dernières années dans ses équipements et ses usines de Saint-Augustin-de-Desmaures, Daveluyville et Boisbriand.

Afin d'améliorer ses processus d'automatisation, l'entreprise familiale québécoise a notamment fait l'acquisition de nouveaux robots à la fine pointe de la technologie. Ces innovations permettent à Préverco de continuer à se démarquer dans son secteur d'activité et de multiplier les projets à succès, tant au Québec que sur le marché international.

Une entreprise québécoise pionnière

Possédant sa propre scierie lui assurant un approvisionnement sûr et constant en bois, Préverco se distingue par le fait qu'elle a été une des premières dans l'industrie québécoise à orienter sa production vers le bois de plancher d'ingénierie qui compte aujourd'hui pour plus de la moitié de son chiffre d'affaires.

Depuis ses débuts, Préverco ne néglige aucun effort pour demeurer à l'avant-garde des tendances. Pour ce faire, l'entreprise a mis sur pied une unité interne de recherche et développement qui a pour mandat de développer de nouveaux produits inspirants répondant aux besoins et aux goûts des clients en constante évolution.

« Nous tenons à remercier chaleureusement le Fonds de solidarité FTQ et les Fonds régionaux de solidarité FTQ Québec pour leur confiance et leur engagement. Ce soutien exceptionnel nous permettra de poursuivre notre croissance, de continuer à investir du point de vue technologique et d'assurer la pérennité de centaines d'emplois de qualité au Québec », déclare Jean-François Duchesne, président et directeur général de Préverco.

La transition technologique, au coeur de la stratégie des entreprises d'ici

« La transition technologique permet aux entreprises manufacturières québécoises de mieux faire face à la concurrence mondiale de plus en plus importante et de prendre la place qui leur revient sur l'échiquier international. Notre investissement dans Préverco s'inscrit dans notre mission de contribuer activement au développement de PME qui jouent un rôle de premier plan pour la prospérité de nos régions », ajoute Frédéric Bernard, vice-président régional des Fonds régionaux de solidarité FTQ pour les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.

« En innovant sur le plan technologique, les entreprises d'ici sont mieux équipées pour pallier efficacement la pénurie de main d'oeuvre spécialisée qui se manifeste particulièrement dans certains secteurs industriels et dans certaines régions du Québec. Notre engagement envers Préverco est une occasion supplémentaire pour le Fonds de solidarité FTQ de s'investir pour une meilleure société », conclut Julie Morand, vice-présidente aux investissements, Industries, au Fonds de solidarité FTQ.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 13,8 milliards de dollars au 31 mai 2020, le Fonds appuie 221 267 emplois. Le Fonds est partenaire de 3 329 entreprises et compte 707 935 actionnaires-épargnants.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Depuis plus de 24 ans, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec. Créés en 1996, les Fonds régionaux ont investi un peu plus d'un milliard de dollars dans tout près de 1 400 entreprises. À travers ces investissements, ils ont appuyé près de 52 000 emplois.

À propos de Préverco

Reconnue comme un des principaux fabricants de planchers de bois franc massif et d'ingénierie au Canada, Préverco a vu le jour à Beauport en 1988. L'entreprise familiale québécoise possède des usines à Saint-Augustin-de-Desmaures, Daveluyville et Boisbriand, ce qui lui permet d'enchaîner les projets et de multiplier les succès, tant au Québec que sur le marché mondial. Misant sur une équipe solidaire et passionnée, ainsi que sur la confiance de ses clients et partenaires d'affaires, Préverco n'est pas seulement un fabricant de planchers, c'est un créateur d'ambiance!

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Communiqué envoyé le 9 novembre 2020 à 08:30 et diffusé par :