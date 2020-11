Avis aux médias - Le Musée canadien de la guerre diffusera en direct la cérémonie du jour du Souvenir de la salle du Souvenir





OTTAWA, ON, le 5 nov. 2020 /CNW/ - Le Musée canadien de la guerre invite les Canadiennes et les Canadiens au pays et à l'étranger à participer à l'une des plus émouvantes cérémonies du jour du Souvenir au Canada. Le 11 novembre, à 11 h exactement (HNE), la lumière du soleil entrera par l'unique fenêtre de la salle du Souvenir et illuminera la pierre tombale du Soldat inconnu du Canada. Cet évènement fera l'objet d'une diffusion sur le site Web du Musée de la guerre et sur ses pages Facebook et Twitter, permettant ainsi aux gens de partout d'y assister.

Le 11 novembre, toute personne souhaitant visionner l'évènement pourra consulter, à partir de 10 h 40 (HNE), l'un des liens indiqués ci-dessous. En visionnant la diffusion, les gens entendront l'explication de la signification de la salle, puis verront la lumière du soleil entrer et illuminer la pierre tombale à 11 h.

L'évènement pourra également être revu sur la page Web du Musée jusqu'au 16 novembre, à midi (HNE).

En raison de la COVID-19 et des restrictions en vigueur à Ottawa, le jour du Souvenir au Musée de la guerre sera bien différent cette année. Pour assurer la sécurité des visiteurs et des visiteuses le 11 novembre, la salle du Souvenir sera fermée au public jusqu'à midi, avant de redevenir accessible à une personne ou à un groupe social à la fois. La diffusion en direct de la cérémonie sera la seule façon pour les Canadiennes et les Canadiens de voir cet émouvant évènement en 2020.

Pour obtenir plus de renseignements sur les visites au Musée de la guerre durant la période du Souvenir, veuillez consulter museedelaguerre.ca/souvenir.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire au Canada. Il a pour mission de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales. Le travail du Musée canadien de la guerre est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

