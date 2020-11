Porsche Canada s'associe à Cadillac Fairview pour offrir l'essai de la Taycan dans certains centres





TORONTO, 03 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Porsche Canada s'est associé à Ravel by CF, le portail novateur de Cadillac Fairview (CF), pour donner aux visiteurs la possibilité d'essayer la Taycan, première Porsche 100 % électrique, dans des centres sélectionnés en Ontario et en Colombie-Britannique. Les essais se dérouleront sur le site de trois centres commerciaux : CF Sherway Gardens, CF Shops at Don Mills et CF Richmond Centre.

Les invités spéciaux et les participants inscrits sur place assisteront d'abord à une courte séance d'information présentant les nombreuses technologies et fonctionnalités exclusives à la Taycan et prendront ensuite le volant de la voiture de sport Porsche libre d'émissions polluantes.



« Porsche est fier d'offrir à sa clientèle des expériences exclusives et novatrices », a déclaré Marc Ouayoun, président-directeur général d'Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Nous sommes heureux de nous associer au groupe Cadillac Fairview qui partage notre approche visant à offrir des expériences uniques aux consommateurs dans les grandes régions métropolitaines du Canada. »



« C'est un fait, la pandémie nous a forcés à faire preuve d'ingéniosité et d'innovation; à transformer notre façon de penser et de collaborer », a déclaré Jose Ribau, vice-président directeur, numérique et innovation chez Cadillac Fairview. « Ce partenariat avec Porsche Canada nous permet d'exploiter le potentiel de nos propriétés afin d'offrir à notre clientèle des expériences immersives en toute sécurité et nous sommes ravis d'être associés à une marque si emblématique. »



Calendrier des essais de la Taycan aux centres CF:

Sherway Gardens : du 4 au 8 novembre 2020

Shops at Don Mills : du 11 au 15 novembre 2020

Richmond Centre : du 25 au 29 novembre 2020

À propos de Cadillac Fairview



Cadillac Fairview détient, exploite et développe l'un des plus importants et des plus prestigieux portefeuilles d'immeubles commerciaux, de bureaux et à vocation mixte en Amérique du Nord. Le portefeuille de Cadillac Fairview est détenu par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, un investisseur international diversifié qui administre les rentes de plus de 327 000 membres actifs et retraités. Le portefeuille immobilier comprend également des investissements dans l'immobilier au Brésil, en Colombie et au Mexique.



Le portefeuille canadien, évalué à plus de 30 milliards de dollars, compte plus de 35 millions de pieds carrés de superficie locative dans 69 propriétés au Canada, parmi lesquelles figurent des adresses des plus prestigieuses, notamment le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, CF Pacific Centre, CF Chinook Centre, Tour Deloitte et CF Carrefour Laval.



Automobiles Porsche Canada, Ltée



Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l'ensemble du réseau qui compte 20 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2019, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 9 025 véhicules en sol canadien, une hausse de 1,4 % par rapport à 2018.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

