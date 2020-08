Aviatrix automatise la mise en réseau cloud dans AWS Control Tower afin de veiller à ce que les organisations disposent d'une topologie réseau bien structurée





Aviatrix, plateforme de réseau cloud, a annoncé aujourd'hui l'ajout de nouvelles capacités visant à automatiser le déploiement et les opérations d'infrastructures réseau d'entreprise pour les organisations utilisant la fonctionnalité de fabrique de comptes d'AWS Control Tower. Désormais disponible sur AWS Marketplace, le logiciel intégré d'Aviatrix sert de fabrique de réseau pour les comptes récemment approvisionnés sur Amazon Web Services (AWS). La solution aide les entreprises à satisfaire leurs initiatives de gouvernance cloud et réglementaires pour leurs réseaux cloud multi-comptes et multi-régions.

« Grâce à AWS Control Tower, en seulement quelques clics, les entreprises peuvent approvisionner de nouveaux comptes AWS qui respectent les politiques à l'échelle de l'entreprise », a déclaré Chris Grusz, directeur de l'AWS Marketplace, chez Amazon Web Services, Inc. « La solution de mise en réseau cloud Aviatrix offre de manière unique une fabrique de réseau pour AWS Control Tower. Grâce à la fabrique de comptes d'AWS Control Tower qui assure la gouvernance du contrôle des comptes, les clients bénéficieront des nouvelles capacités d'Aviatrix qui permettent de garantir systématiquement que les infrastructures réseaux soutenant ces comptes soient sécurisées et correctement déployées. »

AWS Control Tower offre le moyen le plus simple de configurer et d'administrer de nouveaux environnements AWS sécurisés et multi-comptes. En outre, AWS Service Catalog permet aux organisations de créer et de gérer plusieurs catalogues de services informatiques approuvés pour une utilisation sur AWS. La plateforme de réseau cloud Aviatrix fournit l'architecture de réseau de transit prescriptive et la visibilité opérationnelle qui répondent aux exigences de sécurité et de mise en réseau cloud des entreprises. Le logiciel Aviatrix est capable de créer des clouds privés virtuels Amazon (Amazon Virtual Private Clouds, ou Amazon VPC), d'automatiser les mises à jour des tables d'itinéraires et d'assurer l'exactitude du réseau en empêchant les CIDR redondants, tout en appliquant des contrôles de sécurité informatique via une segmentation du réseau basée sur les politiques. Cette solution intégrée permet une délivrance en libre-service des infrastructures de nouveaux comptes, fournit une visibilité opérationnelle détaillée, et contribue à assurer la conformité des équipes de mise en réseau et de sécurité informatique, grâce à un flux de travail automatisé et simple.

« Dans le cadre de l'aventure consistant à tirer parti des infrastructures basées dans le cloud, nous recherchons en permanence des moyens de rationaliser la délivrance automatisée de services, de la manière la plus simple et la plus sécurisée », a déclaré Justin Donohoo, directeur technique chez Observian. « La plateforme de réseau cloud Aviatrix délivre l'architecture réseau, le réseau avancé, les contrôles de sécurité et la visibilité opérationnelle dont ont besoin les entreprises. Je considère l'intégration d'Aviatrix dans AWS Control Tower comme une évolution naturelle consistant à rationaliser la délivrance de nouvelles infrastructures AWS. Le fait de tirer parti d'Aviatrix en tant que fabrique de réseau et de la fabrique de comptes AWS Control Tower permet de garantir que les comptes AWS et les infrastructures réseau d'entreprise soient déployés correctement et conformément aux politiques d'entreprise ainsi qu'aux règlementations sectorielles. »

L'approvisionnement de services de réseau cloud est souvent plus facile que leur exécution. Les clients d'AWS Control Tower qui ont besoin de bénéficier d'un contrôle total sur leur environnement de réseau cloud peuvent également utiliser le logiciel Aviatrix afin d'accéder aux renseignements réseau dont ils ont besoin ? le tout à un même emplacement ? au lieu de se connecter sur de multiples écrans et consoles de services et de gestion afin de rassembler la visibilité réseau dont ils ont besoin. Aviatrix CoPilot ? composant disponible de la solution intégrée destinée à AWS Control Tower ? fournit un aperçu global de l'environnement cloud en exploitant les renseignements et les analyses de la plateforme de réseau cloud Aviatrix, qui sont combinés aux informations de télémétrie et de réseau recueillies en utilisant les API AWS natives. Les visualisations riches et intuitives de CoPilot fournissent des renseignements exploitables aux praticiens, en utilisant des cartes topologiques multi-cloud dynamiques, des analyses intelligentes du flux de trafic FlowIQ, des cartes thermiques du trafic global, des graphiques sur les tendances des séries chronologiques, ainsi qu'un tableau de bord complet de surveillance du réseau cloud.

« AWS Control Tower constitue une avancée significative pour les équipes informatiques d'entreprise qui ont pour mission de garder le contrôle sur leurs réseaux, sans devenir un goulot d'étranglement pour l'agilité et la vitesse du cloud de leur organisation », a déclaré Nauman Mustafa, vice-président de l'ingénierie des solutions chez Aviatrix. « La conformité réglementaire et la gouvernance d'entreprise doivent être automatisées et adoptées à l'ère du cloud. La combinaison d'AWS Control Tower et de la plateforme de réseau cloud Aviatrix délivre simplicité et automatisation, ainsi que visibilité et contrôle de l'entreprise. »

Disponibilité et mise en route

La plateforme de réseau cloud Aviatrix destiné à AWS Control Tower est disponible immédiatement sur AWS Marketplace. Plus d'informations techniques relatives à la solution intégrée - notamment à sa mise en route - sont disponibles ici. Pour bénéficier d'une démonstration en direct ou pour en savoir plus, veuillez envoyer un courrier électronique à info@aviatrix.com

À propos d'Aviatrix

La plateforme de réseau cloud Aviatrix délivre la mise en réseau avancée, la sécurité et la visibilité opérationnelle nécessaires aux entreprises, grâce à la simplicité et à l'automatisation du cloud. Plus de 400 clients à travers le monde utilisent Aviatrix et son architecture éprouvée de référence de réseaux multi-clouds pour concevoir, déployer et exploiter un réseau répétable et une architecture de sécurité cohérente sur tous les clouds publics. Combinée à la première et unique certification de mise en réseau multi-cloud (ACE), Aviatrix permet aux départements informatiques de mener et d'accélérer la transformation vers le cloud. En savoir plus sur Aviatrix.com.

