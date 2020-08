Pour la première fois depuis son lancement, La 18éme édition d'ADIHEX sera étendue sur 7 jours de salon international





Le Salon International de la Chasse et des Sports Equestres d'Abu Dhabi (ADIHEX) a annoncé que sa 18ème édition se déroulerait sur sept jours du 27 septembre au 3 octobre 2021, au Centre des expositions national d'Abou Dhabi (ADNEC) sous le haut patronage de Son Excellence Cheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Représentant du Gouverneur dans la région d'Al Dhafra, Président de l'Emirates Falconers' Club. L'exposition sera étendue pour la première fois de son histoire sur 7 jours consécutifs, et ce conformément à sa stratégie de développement, lui permettant ainsi de devenir un salon international complet.

Son Excellence Majid Ali Al Mansouri, Secrétaire général de l'Emirates Falconers 'Club et Président du Haut Comité d'Organisation de l'ADIHEX, a déclaré que le geste aimable du patron de l'événement, Son Excellence Cheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Représentant du Gouverneur dans la région d'Al Dhafra, Président de l'Emirates Falconers' Club, et ses directives de prolonger l'exposition pour une semaine entière reflètent l'empressement sans précédent des participants à l'événement.

Son Excellence Al Mansouri a expliqué que cette extension offrira aux visiteurs et aux exposants une plus grande opportunité leur permettant de profiter de l'événement pour tisser des relations et conclure leurs affaires. Il aidera également à répondre aux attentes croissantes des visiteurs, y compris ceux intéressés par la fauconnerie, la chasse et l'équitation venant du monde entier.

Il a ajouté que l'événement avait témoigné une augmentation impressionnante du nombre de ses visiteurs, atteignant un total de 1,6 million depuis son lancement jusqu'à l'édition 2019.

Son Excellence a réitéré que la prochaine édition sera unique puisqu'elle coïncidera avec la célébration des 50 ans de succès et d'exploits réalisés par les EAU et le lancement du plan du Jubilé d'or pour ses 50 prochaines années.

L'Emirates Falconers 'Club a approuvé un plan stratégique pour préserver ADIHEX comme la plus grande exposition de son genre dans la région du Moyen-Orient au cours des prochaines années. Le plan comprend l'agrandissement progressif de l'espace de l'événement ; afin de réaliser une augmentation dans le nombre d'exposants et de visiteurs locaux et internationaux.

"En se préparant pour les 50 prochaines années, les EAU ont réalisé des exploits uniques dans divers domaines au cours des dernières décennies ; et ont réussi à occuper des positions pionnières aux niveaux régional et mondial dans le domaine de l'efficacité gouvernementale et de la compétitivité économique tout en préservant leur héritage", a souligné son Excellence Al Mansouri.

La prochaine édition d'ADIHEX se tiendra sous le thème "Durabilité et Patrimoine... Une ambition réincarnée", qui reflète les efforts déployés par Abou Dhabi et le monde afin de promouvoir la chasse environnementale et durable, les sports patrimoniaux et les industries connexes.

ADIHEX fournit à ses participants et visiteurs des offres complètes dans ses 11 secteurs englobant : Produits et Services Vétérinaires, Armes de Chasse, Médias, Véhicules et Equipements de Loisirs en Plein Air, Tourisme de Chasse et Safari, Arts et Artisanats, Equitation, Fauconnerie, Pêche et Sports Nautiques, Equipements de Chasse et de Camping et enfin Patrimoine Culturel.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire

