StackRox s'étend dans la région EMEA pour satisfaire la demande mondiale en matière de sécurité relative à Kubernetes





De nouveaux bureaux au Royaume-Uni et en Allemagne appuieront l'offre mondiale de solutions de sécurité et de conformité, alimentée par l'adoption croissante de technologies propres au cloud pour l'innovation des entreprises

MOUNTAIN VIEW, Californie, 18 août 2020 /PRNewswire/ -- Virtual KubeCon EU -- StackRox, le leader de la sécurité des conteneurs et de Kubernetes, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses activités dans la région EMEA pour fournir à ses clients mondiaux un accès local à ses capacités de sécurité relative à Kubernetes. Dirigée par Richard Olver, un vétéran de la cybersécurité et du cloud computing et Président adjoint pour l'international de StackRox, le développement de la société dans la région est alimenté par l'adoption rapide des pratiques DevOps et DevSecOps, en particulier en Europe, mais aussi par la demande croissante en solutions de sécurité pour conteneurs et Kubernetes. Olver est épaulé à la tête de StackRox EMEA par Malte Isberner, le Directeur général de StackRox GmbH. Dans le courant de l'année passée, StackRox a constaté en Europe une croissance notable de la demande en matière de capacités de sécurité relative à Kubernetes, qu'elle fournit à travers la plateforme de sécurité Kubernetes de StackRox.

Selon la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), 50 pour cent des développeurs d'application en Europe de l'Ouest, et même plus en Europe de l'Est et en Russie, ont adopté les conteneurs dans le cadre des pratiques DevOps de leur entreprise, la majorité d'entre eux ayant choisi Kubernetes comme orchestrateur. Par conséquent, StackRox a connu une forte hausse de la demande des clients en Europe, soit nombre de nouveaux clients au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suisse.

« Nous sommes au service d'un public exigeant de clients des secteurs de l'assurance et bancaire, protégeant et sécurisant les relations avec leurs clients. Il est donc essentiel de sécuriser notre plateforme pour conserver leur confiance. Offrir de la visibilité sur l'ensemble de notre panorama de conteneurs et de Kubernetes, de même que la capacité à raffermir l'environnement, s'avèrent déterminants pour protéger les données de ces clients », a déclaré Jeroen Starrenburg, le PDG d'Onegini, un innovateur dans la gestion de l'identité et de l'accès des clients. « StackRox nous fournit un moyen comprenant peu d'aspérité, propre à Kubernetes, de sécuriser l'infrastructure et les applications orchestrées par Kubernetes, fondamentalement cloud et au coeur de notre plateforme de sécurité. Grâce à des politiques et des contrôles prêts à l'emploi en termes de conception, de déploiement et d'exécution, StackRox nous permet de répondre à nos besoins de sécurité de manière beaucoup moins contraignante et de donner plus de souplesse à notre entreprise. »

StackRox s'étendant dans la région EMEA, Olver supervisera la croissance des partenariats stratégiques et des efforts commerciaux de l'entreprise, sachant qu'elle recrute de nouveaux employés et des clients à travers les régions et les secteurs, pour dynamiser la croissance rapide de ses revenus. La clientèle actuelle de StackRox dans la région EMEA comprend des innovateurs propres au cloud dans les secteurs des logiciels en tant que service, de la sécurité mobile, des jeux en ligne, de la fintech et du commerce électronique, entre autres.

« Le DevOps, et plus récemment le DevSecOps, apparaissent au coeur de l'attention opérationnelle des entreprises innovantes en Europe, favorisant l'adoption rapide des technologies relatives au cloud et à Kubernetes. Nous constatons également un immense potentiel de croissance pour la pile technologique propre au cloud dans les régions voisines comme le Moyen-Orient et l'Afrique, sachant que la transformation numérique s'accélère au niveau mondial », a déclaré Olver. « L'adoption de ces pratiques et de ces technologies requiert une nouvelle approche de la sécurité. L'approche relative à Kubernetes mise au point par StackRox est éminemment transformatrice de par sa capacité à donner aux équipes de sécurité et informatiques les moyens d'opérationnaliser la sécurité des conteneurs. Nous sommes ravis de mettre la plateforme de sécurité Kubernetes de StackRox à la disposition d'un plus grand nombre d'utilisateurs mondiaux en vue de créer des systèmes sécurisés stimulant un développement plus rapide des applications comme l'innovation. »

D'après IDC, les investissements dans l'infrastructure cloud dans la région EMEA devraient continuer de s'étendre malgré les répercussions de la pandémie de COVID-19, en s'adjugeant une part croissante du marché informatique. Les entreprises de la région constatent une hausse de la valeur commerciale créée par l'adoption du cloud ainsi que des économies de coûts, une efficacité de développement et des gains en termes de sécurité grâce aux technologies propres au cloud, à l'instar des conteneurs et de Kubernetes. Les avantages commerciaux liés au cloud sont amplifiés par l'approche de la sécurité de StackRox relative à Kubernetes, qui protège les applications propres au cloud sur l'ensemble du cycle de développement des applications ? conception, déploiement et exécution ? en utilisant les données déclaratives de Kubernetes et les contrôles intégrés pour renforcer la sécurité, réduire les coûts opérationnels et atténuer le risque opérationnel. Ainsi, les clients peuvent faire le lien entre la sécurité et les pratiques de DevOps et activer la sécurité sous forme de code.

En tant que partenaire technologique d'Amazon Web Services (AWS), de Google Cloud Platform (GCP), de Microsoft Azure et de Red Hat, la plateforme de sécurité Kubernetes de StackRox est disponible partout dans le monde sur les principaux marchés du cloud.

Pour en savoir plus sur StackRox, rendez-vous sur https://www.stackrox.com/.

À propos de StackRox

StackRox aide les entreprises à sécuriser leurs conteneurs et leurs environnements Kubernetes à l'échelle appropriée. StackRox fournit la première et la seule plateforme de sécurité pour conteneurs propre à Kubernetes, permettant aux équipes de sécurité et de DevOps d'appliquer leurs politiques de sécurité et de conformité sur l'ensemble du cycle de vie des conteneurs, de la conception au déploiement et à l'exécution. La plateforme de sécurité Kubernetes de StackRox s'intègre aux outils de sécurité et de DevOps existants, permettant aux équipes d'opérationnaliser rapidement la sécurité des conteneurs et de Kubernetes. Les clients de StackRox sont des entreprises fondamentalement cloud, des entreprises figurant sur la liste Global 2 000 et des organismes publics. StackRox est une société privée basée à Mountain View (Californie). Pour en savoir plus, consultez le site www.stackrox.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

