Statistiques de financement par actions du Groupe TMX pour juillet 2020





Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 10 août 2020 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de juillet 2020.

En juillet 2020, la TSX a accueilli 10 nouveaux émetteurs, comparativement à 24 le mois précédent et à 9 en juillet 2019. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte quatre fonds négociés en bourse, deux sociétés du secteur des technologies, une société du secteur des technologies propres, une société du secteur immobilier, une société du secteur des services financiers et une société du secteur des mines. Le total du financement réuni en juillet 2020 est en baisse de 3 % par rapport au mois précédent et en hausse de 78 % par rapport à juillet 2019. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juillet 2020 s'est établi à 34, comparativement à 57 le mois précédent et à 38 en juillet 2019.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En juillet 2020, la TSXV a accueilli 4 nouveaux émetteurs, comparativement à 5 le mois précédent et à 10 en juillet 2019. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte deux sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage, une société du secteur des technologies et une société du secteur des mines. Le total du financement réuni en juillet 2020 est en hausse de 19 % par rapport au mois précédent et de 166 % par rapport à juillet 2019. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juillet 2020 s'est établi à 211, comparativement à 164 le mois précédent et à 109 en juillet 2019.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour juillet 2020 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Juillet 2020 Juin 2020 Juillet 2019 Émetteurs inscrits 1 617 1 614 1 566 Nouveaux émetteurs inscrits 10 24 9 PAPE 5 19 7 Émetteurs provenant de la TSXV 3 1 1 Émissions inscrites 2 273 2 267 2 207 Financement réuni dans le cadre de PAPE 244 640 000 $ 96 282 096 $ 13 000 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 2 247 934 732 $ 3 159 603 330 $ 1 655 035 591 $ Financement supplémentaire 671 063 900 $ 0 $ 110 000 000 $ Total du financement réuni 3 163 638 632 $ 3 255 885 426 $ 1 778 035 591 $ Nombre total d'opérations de financement 34 57 38 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 072 938 995 842 $ 2 926 976 636 623 $ 3 054 446 603 206 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 101 84 +20,2 PAPE 84 69 +21,7 Émetteurs provenant de la TSXV 10 12 -16,7 Financement réuni dans le cadre de PAPE 3 617 831 667 $ 665 179 310 $ +443,9 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 13 037 932 907 $ 11 401 950 913 $ +14,3 Financement supplémentaire 1 584 928 968 $ 3 720 859 513 $ -57,4 Total du financement réuni 18 240 693 542 $ 15 787 989 736 $ +15,5 Nombre total d'opérations de financement 306 292 +4,8 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 072 938 995 842 $ 3 054 446 603 206 $ +0,6

Bourse de croissance TSX **



Juillet 2020 Juin 2020 Juillet 2019 Émetteurs inscrits 1 918 1 919 1 947 Nouveaux émetteurs inscrits 4 5 10 PAPE 2 3 6 Émetteurs passés à la TSX 3 1 1 Émissions inscrites 2 000 2 001 2 031 Financement réuni dans le cadre de PAPE 400 000 $ 1 075 000 $ 2 075 020 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 158 426 543 $ 99 747 189 $ 46 772 057 $ Financement supplémentaire 520 984 787 $ 469 028 140 $ 206 884 202 $ Total du financement réuni 679 811 330 $ 569 850 329 $ 255 731 279 $ Nombre total d'opérations de financement 211 164 109 Capitalisation boursière des émissions inscrites 58 801 959 705 $ 50 659 689 368 $ 47 982 539 739 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 29 53 -45,3 PAPE 19 45 -57,8 Émetteurs passés à la TSX 10 12 -16,7 Financement réuni dans le cadre de PAPE 56 880 390 $ 38 816 809 $ +46,5 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 733 217 611 $ 544 368 219 $ +34,7 Financement supplémentaire 2 044 866 829 $ 1 555 339 751 $ +31,5 Total du financement réuni 2 834 964 830 $ 2 138 524 779 $ +32,6 Nombre total d'opérations de financement 926 782 +18,4 Capitalisation boursière des émissions inscrites 58 801 959 705 $ 47 982 539 739 $ +22,5



** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en juillet 2020 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Brookfield Renewable Corporation BEPC FNB de croissance mondial CIBC CGLO FNB d'actions internationales CIBC CINT Dye & Durham Limited DND dynaCERT Inc. DYA European Residential Real Estate Investment Trust ERE.UN Galaxy Digital Holdings Ltd. GLXY Generation Mining Limited GENM FNB Horizons Compte maximiseur d'espèces en $ US HSUV.U Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney PFLS

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Blue Rhino Capital Corp. RHNO.P Lamaska Capital Corp. LCC.P RIWI Corp. RIWI Solaris Resources Inc. SLS

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

SOURCE Groupe TMX Limitée

Communiqué envoyé le 10 août 2020 à 09:00 et diffusé par :