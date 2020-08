IHG Hotels & Resorts lance de nouvelles offres pour les vacances d'été en France





Les voyageurs peuvent en faire plus, en voir plus et économiser plus avec IHG Hotels & Resorts, et ce juste à temps pour les vacances d'été

PARIS, 9 août 2020 /PRNewswire/ -- Lorsque les voyageurs seront prêts à repartir, IHG Hotels & Resorts sera prêt à les accueillir. Avec l'allègement des restrictions de voyage et l'envie de repartir faire des découvertes, l'été tombe juste à temps pour redécouvrir la magie des voyages à deux pas de chez nous.

IHG, qui possède cinq enseignes en France (Hotel Indigo, InterContinental, Crowne Plaza, Holiday Inn et Holiday Inn Express), permet à ses clients de voyager en toute confiance et en faisant des économies avec ses dernières offres. Si les voyageurs réservent au moins trois nuits consécutives dans un hôtel IHG en France, ils peuvent économiser l'équivalent d'au moins une nuit. Les voyageurs peuvent également opter pour l' offre Réservez maintenant,payez plus tard pour des séjours dans toute l'Europe, sans acompte à verser et avec la possibilité d'annuler jusqu'à un jour avant l'arrivée.* De plus, pour une durée limitée, achetez une nuit et obtenez-en une gratuite pour les réservations effectuées avant le 24 août 2020 ... Parfait pour une petite escapade ! Réservez avant le 24 août 2020. Offre soumise à conditions *

Vous trouverez ci-dessous une sélection de superbes hôtels en France, que vous recherchiez une escapade citadine, un coin de campagne ou une touche de luxe.

PARIS ? ÎLE DE FRANCE

Après une bonne journée de shopping ou de visites touristiques, rendez-vous à l'Hotel Indigo Paris - Opéra. Bénéficiant d'un emplacement central dans une charmante rue piétonne aux abords de la place de l'Opéra, l'hôtel s'inspire de son quartier avec de grands miroirs dans toutes les chambres et d'imposants rideaux en velours rouge. Vous pourrez aussi choisir parmi 12 suites et appartements en duplex dotés d'un balcon privatif offrant des vues à couper le souffle sur la ville et sur la tour Eiffel.

Les chambres standard sont à partir de 185 ? la nuit.

AQUITAINE - OCCITANIE

Situé sur la célèbre place du Capitole, le Crowne Plaza® Toulouse est un pied-à-terre idéal pour visiter la ville. Aménagé dans un élégant bâtiment en briques rouges, cet hôtel se trouve à quelques pas de la basilique Saint-Sernin, ainsi que des meilleurs restaurants et boutiques de la ville mais aussi de ses petites rues anciennes. Vous pourrez rejoindre à pied certaines des principales attractions de Toulouse comme le musée des Augustins, les rives de la Garonne et l'opéra du Théâtre du Capitole.

Dans un monde où le confort et la connectivité sont essentiels, toutes les chambres sont équipées de prises électriques facilement accessibles et d'un accès Wi-Fi inclus. Notre programme personnalisé Sleep Advantage vous permettra de tirer le meilleur parti de vos moments de détente et de vos nuits de sommeil. Il comprend des kits d'aromathérapie, une literie de qualité et des Zones Silence afin de vous aider à bien vous préparer pour la journée avec une bonne nuit de sommeil.

Les chambres standard sont à partir de 80 ? la nuit.

HAUTS-DE-FRANCE

L'Holiday Inn Resort Le Touquet est un établissement familial au calme avec une piscine intérieure et un bain à remous. Il se trouve à seulement 20 minutes à pied de la plage et à une quinzaine de minutes de marche des boutiques, des bars et des restaurants locaux de la rue Saint-Jean. Les animaux sont acceptés. L'hôtel dispose par ailleurs de chambres familiales spacieuses en duplex et il ne vous faudra que quelques minutes en voiture pour rejoindre le parc aquatique Aqualud.

Les chambres standard sont à partir de 175 ? la nuit.

BOURGOGNE - ALSACE

Offrant des vues pittoresques sur la rivière de l'Ill, l'Holiday Inn Express® Strasbourg - Sud n'est qu'à 10 minutes en voiture du centre de Strasbourg et à moins de 40 minutes de trajet du célèbre parc d'attractions Europa-Park.

Vous y disposerez d'un parking gratuit, d'une piscine extérieure et de chambres familiales spacieuses où le séjour est offert aux enfants de moins de 18 ans accompagnés de leurs parents. L'hôtel est parfait pour aller profiter des manèges d'Europa-Park. Il propose en outre un service de location de vélos pour visiter la ville et la campagne environnante.

L'hôtel comprend également le petit-déjeuner Express Start, inclus dans le tarif, des chambres confortables avec rideaux occultants, une literie de qualité supérieure, une douche à jet puissant et un accès Wi-Fi haut débit inclus.

Les chambres standard sont à partir de 54 ? la nuit.



INTERCONTINENTAL - SUD DE LA FRANCE

Trois établissements InterContinental Hotels & Resorts emblématiques du sud de la France proposent de nouveaux forfaits pour que vos vacances d'été soient inoubliables. Que vous fassiez une escapade en famille ou que vous visitiez le sud du pays en hébergements de luxe, tout le monde y trouvera son compte.

Forfait « Ma tribu d'abord »

L'InterContinental Bordeaux ? Le Grand Hotel propose aux familles composées de deux adultes et deux enfants une suite familiale junior ou 2 chambres supérieures, le petit-déjeuner pour quatre, l'accès au spa et le parking gratuit à partir de 450 ? la nuit. Ce forfait est disponible jusqu'au 29 septembre 2020 uniquement.

Ce forfait est disponible jusqu'au 29 septembre 2020 uniquement. L'InterContinental Lyon - Hotel Dieu propose aux familles composées de deux adultes et deux enfants deux chambres ou une suite en duplex, le petit-déjeuner pour quatre, quatre heures de garde d'enfants, deux cocktails au bar Le Dôme ou à l'Epona Côté Jardin et un dîner pour deux à l'Epona Côté Jardin (boissons non comprises) à partir de 650 ? la nuit.

L'InterContinental Marseille - Hotel Dieu propose aux familles de deux adultes et deux enfants une chambre familiale, le petit-déjeuner pour quatre, un « Kit Minot » pour chaque enfant et une réduction de 50 % sur la deuxième chambre communicante, à partir de 199 ? la nuit. Ce forfait est disponible jusqu'au 30 décembre 2020 uniquement.

Découvrez le forfait Sud

Les trois établissements InterContinental Hotels & Resorts du sud de la France s'associent pour vous proposer une visite du sud du pays, de Lyon à Bordeaux en passant par Marseille, avec un forfait de luxe de sept jours et six nuits, à réserver jusqu'à septembre.

Des vues à couper le souffle sur l'opéra de Bordeaux, le Vieux-Port de Marseille ou le Rhône, aux cocktails sophistiqués des bars spectaculaires de nos hôtels, ce forfait est idéal pour faire une pause d'une semaine dans le sud.

À partir de seulement 1 990 ? pour deux personnes, il inclut (transferts non compris) :

Deux nuits à l'hôtel InterContinental Bordeaux ? Le Grand dans une chambre executive avec vue sur l'opéra incluant le petit-déjeuner, deux cocktails offerts au bar Le Rooftop | Night Beach, deux billets pour les Bassins de Lumières ou pour la Cité du Vin et le parking gratuit à l'hôtel

? dans une chambre executive avec vue sur l'opéra incluant le petit-déjeuner, deux cocktails offerts au bar Le Rooftop | Night Beach, deux billets pour les Bassins de Lumières ou pour la Cité du Vin et le parking gratuit à l'hôtel Deux nuits à l'InterContinental Marseille ? Hôtel Dieu dans une chambre executive avec vue sur le port incluant le petit-déjeuner, deux cocktails offerts sur la terrasse du bar Le Capian, deux billets pour le MUCEM (Musée des civilisations de l' Europe et de la Méditerranée) et le parking gratuit à l'hôtel

et de la Méditerranée) et le parking gratuit à l'hôtel Deux nuits à l'InterContinental Lyon ? Hôtel Dieu dans une chambre executive avec vue sur le Rhône incluant le petit-déjeuner, deux cocktails offerts au bar Le Dôme, deux billets pour le musée des Confluences et le parking gratuit à l'hôtel.

IHG Clean Promise (Promesse de propreté IHG)

IHG respecte depuis longtemps des procédures de nettoyage rigoureuses dans ses hôtels du monde entier. Elles sont renforcées actuellement avec des protocoles et des bonnes pratiques supplémentaires dans le cadre de l'épidémie de COVID-19, en partenariat avec des experts renommés dans le domaine de la clinique de Cleveland, d'Ecolab et de Diversey. Nous avons lancé en outre IHG Clean Promise (Promesse de propreté IHG). Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.ihg.com/clean.

*Offres réservées aux membres IHG Rewards Club, non cumulables avec d'autres promotions. Une nuit de plus : séjournez au moins trois nuits pour bénéficier de tarifs réduits et économisez l'équivalent d'au moins une nuit. Réservez avant le 10 septembre 2020 un séjour avant le 31 mars 2021. Réservation à l'avance requise, trois jours minimum. Lors de la réservation, un acompte non remboursable correspondant à la première nuit du séjour sera prélevé. Les dates de séjour peuvent être modifiées jusqu'à 48 heures avant l'arrivée.

Réservez maintenant, payez plus tard : aucun acompte n'est requis et il est possible d'annuler jusqu'à 1 jour avant l'arrivée.

