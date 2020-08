Citrine Informatics annonce le lancement public de la plateforme Citrine





Citrine Informatics a annoncé aujourd'hui le lancement public de la plateforme Citrine, une plateforme d'IA et de données d'entreprise, permettant aux sociétés spécialisées dans les matériaux et les produits chimiques d'accélérer le développement de produits, de répondre rapidement aux demandes des clients et d'implémenter une stratégie de R&D basée sur les données. De grands noms mondiaux tels que LANXESS, BASF, Panasonic, AGC et Showa Denko utilisent déjà la technologie de Citrine pour accélérer leur R&D et améliorer les performances de leurs produits.

La R&D traditionnelle est gourmande en ressources et chronophage. Le développement de nouveaux matériaux, contraint par la rareté et la décentralisation des données, et la frontière de performance entre les lignes de produits existants, peut prendre des décennies. Avec la lenteur des cycles de développement et la vue incomplète des capacités internes, les sociétés manquent des opportunités commerciales et luttent pour répondre rapidement à leurs clients.

S'appuyant sur une expérience de plus de 7 années et l'engagement de plus de 50 clients, la plateforme Citrine aide les sociétés à régler ces problèmes en combinant une IA de pointe, spécifique à leur domaine, et une infrastructure de données intelligente, le tout déployé via une interface utilisateur intuitive et destinée à l'industrie des matériaux et des produits chimiques. La plateforme Citrine aide les clients :

à développer plus rapidement des produits plus performants,

à évaluer les risques et la probabilité de réussite de nouvelles initiatives de R&D,

et à réutiliser les modèles de données et d'IA de valeur, entre les équipes et les unités commerciales.

La plateforme Citrine permet aux scientifiques des données, de personnaliser tous les aspects du flux de travail de l'apprentissage machine (en fonction des besoins de leur ligne de produits et de leur catégorie de matériau), et aux scientifiques des matériaux, de construire, d'exécuter et d'analyser des modèles d'apprentissage machine sans écrire une seule ligne de code, grâce à une interface utilisateur graphique.

« La rapidité de mise sur le marché et de personnalisation sont des facteurs de réussite décisifs dans l'industrie des matériaux et des produits chimiques. Des cycles de développement de produits rapides poussent l'industrie des matériaux à constamment adapter ses produits aux applications spécifiques tout en tenant compte des mutations des chaînes logistiques et des environnements réglementaires », a déclaré Raphael Stargrove, vice-président de la stratégie produit, chez Citrine Informatics. « Des sociétés innovatrices ont investi dans la plateforme Citrine afin de se doter d'une IA interne et de se différencier sur le marché. Nous voyons également des clients augmenter la vitesse à laquelle ils développent des matériaux et des produits chimiques durables, et changer la manière dont leurs scientifiques et leurs dirigeants commerciaux tirent des leçons des anciens travaux de R&D. »

Citrine organise un webinaire de lancement de produit, dirigé par le PDG Greg Mulholland et le vice-président de la Stratégie produit, Raphael Stargrove, le 6 août 2020 à 10 h, heure de l'Est. Inscriptions sur https://bit.ly/Citrineproductdemo, et informations concernant la plateforme Citrine sur https://citrine.io/product.

À PROPOS DE CITRINE INFORMATICS

Citrine Informatics est la société de logiciels informatiques des matériaux, qui a été primée pour son développement de matériaux et de produits chimiques, basé sur les données. Elle figure dans le classement Cleantech 100 de 2020 ; a remporté le « World Materials Forum Start-up Challenge » en 2017, et le prix « AI Breakthrough » en 2018 (en tant que « Meilleure solution basée sur l'IA, pour la fabrication »). La plateforme Citrine combine infrastructure de données de matériaux intelligents et IA, ce qui permet d'accélérer le développement des matériaux de pointe, de faciliter l'optimisation du portefeuille de produits, et de codifier la recherche IP, assurant ainsi sa réutilisation, tout en évitant sa perte. Citrine compte parmi ses clients Panasonic, BASF, LANXESS et certains des noms les plus importants et les plus respectés de l'industrie des matériaux et des produits chimiques en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. Pour en savoir plus, visitez notre site Web https://citrine.io, ou contactez-nous au +1 650-276-7318.

