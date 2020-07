Laserfiche Spark invite les acteurs du changement à réinventer le lieu de travail numérique





Cet événement virtuel aborde les tendances de l'industrie technologique, des sujets d'actualité en matière de gestion de l'information et d'automatisation, ainsi que les derniers développements du logiciel Laserfiche

LONG BEACH, Californie, 28 juillet 2020 /CNW/ - Laserfiche, un fournisseur mondial de premier plan de gestion de contenu intelligente et d'automatisation du processus d'affaires, business process automation -- a annoncé aujourd'hui que l'inscription est ouverte pour Laserfiche Spark, une diffusion vidéo gratuite présentant les outils et les tendances du virage numérique et les derniers développements du logiciel Laserfiche. Sous le thème «?Be the Change?» (Soyez le changement), Laserfiche Spark présentera des stratégies d'innovation et d'adaptation aux nouvelles méthodes de travail, qu'il s'agisse de répondre aux nouvelles attentes des clients ou de poursuivre les opérations durant une pandémie. Les participants auront un aperçu de la création d'un lieu de travail numérique efficace, ce qui est essentiel pour gérer des effectifs à distance. Laserfiche Spark sera diffusée deux fois le 19 août 2020, de 10 h à 11 h 30 heure, avancée de l'Est (HAE) et de 14 h à 15 h 30, heure avancée du Pacifique (HAP).

«?Aujourd'hui, Laserfiche va au-delà du simple soutien à la transformation numérique; c'est un élément essentiel de la résilience organisationnelle?», a déclaré Karl Chan, président de Laserfiche. «?Nous sommes impatients de pouvoir nous connecter virtuellement à notre communauté de chefs d'entreprise et d'innovateurs et de partager des solutions qui nous permettent de survivre aux changements sur notre lieu de travail, dans notre industrie et dans notre monde.?»

Les participants entendront des clients de Laserfiche qui présenteront leurs réussites ainsi que des témoignages sur leur façon de réagir à la problématique de la COVID-19, ainsi que les experts des produits Laserfiche qui présenteront les nouvelles fonctionnalités et les mises à jour. Parmi les sujets abordés :

Smart invoice capture , capacités de saisie intelligente des factures dans Laserfiche qui utilisent la technologie d'apprentissage automatique pour éliminer la saisie manuelle des données dans la comptabilité des comptes fournisseurs et saisir automatiquement les informations de toute facture, dans n'importe quel format.

capacités de saisie intelligente des factures dans Laserfiche qui utilisent la technologie d'apprentissage automatique pour éliminer la saisie manuelle des données dans la comptabilité des comptes fournisseurs et saisir automatiquement les informations de toute facture, dans n'importe quel format. Pratiques et techniques de gestion des documents, records management , flexibles pour permettre aux utilisateurs de travailler avec une plus grande liberté sans sacrifier le contrôle dont les organisations ont besoin afin d'assurer la sécurité de l'information et la conformité avec la politique et les règlements internes et externes.

Pratiques et techniques de gestion des documents, , pour permettre aux utilisateurs de travailler avec une plus grande liberté sans sacrifier le contrôle dont les organisations ont besoin afin d'assurer la sécurité de l'information et la conformité avec la politique et les règlements internes et externes. Des capacités de partage direct, Direct Share , qui permettent aux utilisateurs de partager le contenu de leur référentiel Laserfiche avec des clients externes ou des membres de la communauté de manière contrôlée et suivie.

qui permettent aux utilisateurs de partager le contenu de leur référentiel Laserfiche avec des clients externes ou des membres de la communauté de manière contrôlée et suivie. Des outils d'établissement de rapports et d'analyse, Reporting and analytics dans Laserfiche, qui aident à augmenter la productivité et à améliorer la prise de décision dans toute l'organisation.

dans Laserfiche, qui aident à augmenter la productivité et à améliorer la prise de décision dans toute l'organisation. Tactiques et stratégies de gestion du changement qui accélèrent le virage numérique, ainsi que des études de cas de chefs de la gestion du changement couronnés de succès de la communauté Laserfiche.

Laserfiche Spark offrira également des ressources complémentaires pour encourager la formation continue sur Laserfiche, le virage numérique et le développement professionnel. Les participants auront accès à une liste des meilleures pratiques, des guides téléchargeables, des plans d'action et des stratégies quantifiables nécessaires afin de favoriser un lieu de travail numérique.

Laserfiche Spark est parrainé par Epson, un chef de file technologique mondial déterminé à devenir essentiel à la société en connectant les personnes, les choses et les informations grâce à ses technologies originales, efficaces, compactes et précises. L'événement sera diffusé le 19 août 2020. Pour plus d'informations et pour vous inscrire à Laserfiche Spark, cliquez le lien suivant : here.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le premier fournisseur mondial de gestion de contenu intelligente et d'automatisation des processus d'affaires. Grâce à de puissants flux opérationnels, des formulaires électroniques, la gestion et l'analyse de documents, la plateforme LaserficheMD élimine les processus manuels et automatise les tâches répétitives, accélérant ainsi la marche des affaires.

Laserfiche a été le pionnier du bureau électronique avec la gestion de contenu d'entreprise il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, Laserfiche innove avec l'infonuagique, l'apprentissage machine et l'IA pour permettre aux organisations de plus de 80 pays de prendre le virage numérique. Les clients de tous les secteurs, y compris le gouvernement, l'éducation, les services financiers et l'industrie manufacturière, utilisent Laserfiche pour accroître leur productivité, développer leurs activités et offrir une expérience client axée sur le numérique.

Les employés de Laserfiche dans les bureaux du monde entier sont engagés dans la vision de l'entreprise qui consiste à donner le pouvoir aux clients et à inspirer les gens afin de réinventer comment la technologie peut transformer des vies.

