Plus de 95 millions de dollars de fonds d'aide et de relance affluent vers des entreprises de l'Ouest canadien

Plus de 1 760 entreprises de l'Ouest canadien obtiennent du financement ciblé pour atténuer les conséquences de la pandémie

VANCOUVER, BC, le 28 juill. 2020 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions majeures sur les entreprises de toutes tailles partout au pays, et sur les personnes dont les moyens de substances en dépendent. Dans l'Ouest canadien, des milliers d'entreprises locales ont vu leurs revenus disparaître en raison de la pandémie, et ont dû surmonter des difficultés pour garder leurs employés, payer le loyer et les services publics, et gérer leur trésorerie.

Dès le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a pris diverses mesures pour soutenir les entreprises de toutes tailles touchées par la pandémie, notamment en créant le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR), qui fut lancé le 13 mai dernier. En doublant presque le budget des agences de développement régional du Canada, ce fonds de 962 millions de dollars soutient les entreprises du Canada qui n'ont pas pu bénéficier d'autres mesures d'aide fédérales et qui risquent de passer à travers les mailles du filet.

Dans l'Ouest, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) verse, en collaboration avec le Community Features Pan West Network, plus de 300 millions de dollars pour aider les entreprises à payer leur loyer, à garder leurs employés et à se remettre des répercussions de la pandémie.

Soutien aux entreprises de la rue principale et aux PME

Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé que des entreprises de l'Ouest canadien ont reçu plus de 95 millions de dollars d'aide financière dans le cadre du FARR. Ces contributions remboursables sans intérêt sont actuellement versées à plus de 1 760 entreprises de l'Ouest canadien qui n'avaient pas accès aux mesures d'aide déjà mises en place par le gouvernement du Canada.

La plupart des entreprises concernées sont des petites entreprises de moins de 100 salariés, dont de nombreuses très petites entreprises de moins de cinq salariés. L'une des entreprises participantes est Acuva Technologies inc., de Burnaby, en Colombie-Britannique, qui a pu conserver son personnel et s'adapter à l'évolution de la demande pour sa technologie de désinfection de l'eau grâce au FARR. S'étant lui-même rétabli de la COVID-19, le PDG de l'entreprise, Manoj Singh, a également profité de ce financement du FARR pour effectuer de la recherche sur de nouveaux produits destinés à la désinfection de l'air et des surfaces, faisant appel à la technologie de LED-UV d'ACUVA pour protéger des virus comme le coronavirus.

En soutenant de bons emplois locaux dans les collectivités de l'Ouest canadien, ces entreprises locales sont les piliers de notre économie, et le FARR continuera de les aider. DEO offre également un soutien ciblé aux grands employeurs pour les aider à conserver leurs employés, à payer les frais de loyer et à toucher à du capital pour payer leurs coûts d'exploitation.

Citations

« Les entreprises de l'Ouest canadien ont directement ressenti les effets de la COVID-19. C'est pourquoi nous travaillons avec des entrepreneurs pour reconstruire notre économie et aider les Canadiens à retrouver du travail. Grâce à cet argent, nous protégeons plus de 6 800 emplois, de Winnipeg à Victoria. Notre gouvernement sera toujours là pour soutenir les Canadiens, stabiliser l'économie, aider les entreprises et favoriser leur croissance. Notre message est clair : nous avons été là pour vous grâce à des mesures immédiates, nous sommes là pour vous maintenant que notre économie rouvre et nous allons nous en sortir, ensemble. Nous travaillons avec vous pour soutenir de bons emplois locaux et aider l'économie de l'Ouest canadien à revenir en force ».

- L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, et ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Les petites entreprises de l'Ouest canadien ont grandement besoin d'aide, et leur relance est primordiale pour l'ensemble de l'Ouest. Le gouvernement du Canada le reconnaît et est à l'écoute des entrepreneurs de l'Ouest pour savoir ce qui constitue la meilleure façon pour les soutenir. L'annonce d'aujourd'hui reflète notre engagement à faire en sorte que la communauté des petites entreprises dispose de toutes les ressources nécessaires pour se rétablir et prospérer malgré la pandémie ».

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada) et de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau)

« Il est rassurant de voir que le gouvernement du Canada apporte un soutien indéfectible à ses entreprises, y compris la nôtre. Le financement a aidé Acuva non seulement à poursuivre ses activités, mais aussi à les élargir, notamment grâce à l'ouverture de notre tout premier bureau international en Allemagne. Ce soutien servira à aider à intensifier l'exportation d'une technologie purement canadienne vers le marché européen et à offrir un meilleur soutien à nos clients étrangers ».

- Manoj Singh, président-directeur général d'Acuva Technologies Inc.

Faits en bref

Le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) a été mis sur pied pour atténuer le fardeau financier des entreprises afin que celles-ci puissent poursuivre leurs activités. Par le biais de ses deux volets de financement du FARR, DEO fournit des contributions remboursables sans intérêts pouvant atteindre jusqu'à 40 000 $ aux entreprises de l'Ouest canadien admissibles, ainsi que jusqu'à 1 000 000 $ en soutien pour faire face aux difficultés financières découlant de la pandémie de COVID-19.

Le financement annoncé aujourd'hui vient en aide à de nombreuses entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises de la rue principale comme des boutiques de commerce au détail, des restaurants ou des dépanneurs, ou de plus grandes entreprises qui emploient plus de 100 personnes.

Document d'information : Des fonds d'aide et de relance affluent vers des entreprises de l'Ouest canadien

Le 28 juillet 2020 - Vancouver (Colombie-Britannique) - Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé 95 136 762 $ en aide financière accordée à plus de 1 767 entreprises qui n'avaient pas accès aux mesures d'aide déjà mises en place par le gouvernement du Canada. Il s'agit du premier financement de DEO à provenir du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR).

Une aide de 55,3 millions de dollars accordée aux entreprises de la rue principale et aux PME

Le Fonds d'aide et de relance régionale a été mis sur pied pour atténuer le fardeau financier engendré par les entreprises afin qu'elles puissent poursuivre leurs activités. Les projets annoncés aujourd'hui comprennent un premier volet de financement pouvant atteindre jusqu'à 40 000 $ pour financer 1 672 projets dans le but de soutenir une vaste gamme d'entreprises de l'Ouest canadien :

Province Projets financés Financement total Colombie-Britannique 599 19 959 551 $ Alberta 921 30 484 242 $ Saskatchewan 92 3 013 284 $ Manitoba 60 1 866 653 $ Total 1672 55 343 730 $

Le soutien du FARR comprend 39,8 millions de dollars pour l'ensemble du secteur des entreprises

DEO fournit un soutien ciblé pour aider les entreprises à retenir leurs employés aux talents divers et précieux; à maintenir les connaissances et les compétences; à continuer à avoir accès à des liquidités; à maintenir les chaînes d'approvisionnement essentielles et à accroître la capacité à faire face à des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement; à protéger les technologies et les procédures qui permettent d'améliorer la résilience, la productivité et la compétitivité; et à protéger la propriété intellectuelle indispensable. Le deuxième volet de financement annoncé aujourd'hui comprendra 95 projets de ce type destinés à soutenir les écosystèmes d'affaires de l'Ouest canadien :

Province Projets financés Financement total Colombie-Britannique 14 7 237 997 $ Alberta 45 17 865 708 $ Saskatchewan 22 9 364 514 $ Manitoba 14 5 324 813 $ Total 95 39 793 032 $

Soutenir les entreprises de toutes les tailles

Les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, constituent les piliers de l'économie canadienne et leur relance est essentielle au succès de l'Ouest canadien. DEO fournira 50,3 millions de dollars pour soutenir les très petites entreprises (celles disposant de 4 employés ou moins), 41,6 millions pour les petites entreprises (de 5 à 99 employés) et 3,1 millions pour les moyennes entreprises. Ces investissements permettront de protéger 6 829 emplois.

Province / Nombre d'employés Entreprises Emplois protégés Colombie-Britannique 4 et moins 525 692 5 à 99 87 1378 100+ 1 225 Alberta 4 et moins 838 1163 5 à 99 125 1784 100+ 3 464 Saskatchewan 4 et moins 75 157 5 à 99 37 563 100+ 2 49 Manitoba 4 et moins 52 84 5 à 99 21 261 100+ 1 9 Total 4 et moins 1490 2096 5 à 99 270 3986 100+ 7 747 Total 1767 6829

