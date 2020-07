Advertima lève 15 M? en série A pour que les espaces commerciaux intelligents deviennent une réalité





Advertima, un fournisseur émergent de plateforme de vision par ordinateur, annonce aujourd'hui la clôture d'un tour de financement de série A de 15 millions d'euros réalisé par l'actionnaire actuel, la société immobilière suisse Fortimo Group. Advertima incite les commerces de détail et autres distributeurs à créer des espaces intelligents offrant des expériences d'achat en magasin centrées sur le consommateur, sans frictions et pertinentes. Le financement permettra à la start-up de poursuivre le développement de sa plateforme à l'échelle mondiale et de renforcer sa position en tant qu'acteur clé dans l'écosystème élargi des environnements intelligents.

Grâce à la vision par ordinateur, à l'apprentissage automatique et à l'intelligence artificielle (IA), Advertima a créé la « couche de données sur le comportement humain », qui interprète visuellement le comportement humain dans des espaces physiques. En fournissant un flux de données en temps réel et facile d'accès, Advertima permet aux espaces intelligents du futur d'interagir avec les individus de manière transparente et pertinente.

Le secteur de la vente au détail est le premier secteur sur lequel Advertima s'est orienté. Dans le monde de la vente au détail en constante évolution et qui s'adapte rapidement à l'impact du COVID-19, la technologie d'Advertima contribue au développement des commerces de détail. Advertima propose une gestion intelligente des stocks et un paiement autonome tout en affichant sur des écrans numériques intelligents un contenu attrayant et pertinent pendant le parcours d'achat en magasin de chaque client. Grâce à ces espaces commerciaux intelligents, les commerçants maximisent l'efficacité de leurs magasins, augmentent leurs revenus et génèrent des rendements au mètre carré plus importants.

Dans un proche avenir, les espaces intelligents seront omniprésents et feront partie du tissu de la vie quotidienne. Advertima joue un rôle crucial dans l'écosystème émergent de la vente au détail intelligente en le propulsant avec sa « couche de données sur le comportement humain ». Les consommateurs sont au coeur de l'évolution des espaces intelligents et peuvent s'attendre à un cadre de vie et à un environnement de travail où l'interaction avec la technologie est transparente et imperceptible.

Le portefeuille commercial intelligent d'Advertima a été développé avec la plus grande enseigne de commerce de détail suisse, Migros et l'enseigne internationale SPAR. Cette technologie est déjà utilisée par 14 entreprises dans huit pays différents.

« Il est clair que la numérisation rapide de notre société impactera les habitudes de consommation, en particulier dans le secteur de la vente au détail », déclare Remo Bienz, fondateur du groupe Fortimo. « Advertima est à la pointe de la technologie dans le domaine des espaces commerciaux. En tant qu'actionnaire de longue date, nous savons à quel point leur technologie est visionnaire, mais aussi le succès remporté auprès des principales entreprises du monde entier et les revenus considérables déjà générés. Nous sommes ravis de participer à la réussite d'Advertima. »

« Nous investirons 25 millions d'euros dans le développement de nos solutions de commerce de détail intelligent au cours des deux prochaines années. 10 millions d'euros de cet investissement seront financés par nos propres revenus, ce tour de financement de 15 millions d'euros est donc une étape cruciale dans la concrétisation de notre vision du monde d'ici 2030 », a déclaré Iman Nahvi, cofondateur et PDG d'Advertima. « Nous visualisons un monde où les couches physiques et numériques sont combinées afin d'améliorer au quotidien notre vie professionnelle et privée. La « couche de données sur le comportement humain » d'Advertima deviendra l'un des composants indispensables de tout cet écosystème d'applications et de technologies qui formera la base de nos vies futures. »

« Depuis sa création en 2016, notre start-up suisse a une vision technologique mondiale. À travers ce tour de financement notre vision se rapproche encore un peu plus de la réalité », déclare Damir Bogdan, investisseur en amorçage et président du conseil d'administration d'Advertima.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le blog du PDG d'Advertima : https://advertima.com/blog/detail/series-a-ceo-message/

À propos d'Advertima

Advertima est un fournisseur de plateforme de vision par ordinateur 3D fondé en 2016 et basé à Saint-Gall, en Suisse. Advertima interprète visuellement le comportement humain dans le monde physique, permettant aux espaces intelligents du futur d'interagir avec les individus de manière transparente et pertinente. Son flux de données en temps réel et facile d'accès, appelé « couche de données sur le comportement humain », alimente ses solutions de commerce de détail intelligent, notamment Autonomous Store et Smart Signage. Ces solutions de nouvelle génération permettent aux entreprises d'élaborer l'expérience client de demain : sans frictions, pertinente et hautement ciblée. Advertima est entièrement conforme au règlement général sur la protection des données européen (RGPD).

