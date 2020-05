Selon le National Business Daily, l'aménagement d'un centre international de consommation à Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, offre de belles occasions





CHENGDU, Chine, 26 mai 2020 /CNW/ - Selon un bulletin du National Business Daily :

La ville de Chengdu dans le sud-ouest de la Chine s'apprête jeudi à dévoiler 100 nouvelles scènes et 100 nouveaux produits centrés sur les activités de consommation. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de la municipalité, qui veut devenir un carrefour international pour les consommateurs, offrant aux investisseurs de la planète la possibilité de prendre part à son développement.

Ces nouvelles formes de consommation sont le prolongement de 8 catégories plus vastes couvrant une gamme étendue d'activités urbaines, comme le magasinage, le sport, la culture et la technologie. Parmi les endroits ciblés, mentionnons le célèbre secteur commercial de la ville dans le quartier de Chunxi Road, l'îlot historique de Kuanzhai Alley, le parc musical en plein air nouvellement aménagé et l'emblématique station de reproduction des pandas.

Des tournées de présentation sont prévues pour faire connaître les 8 nouvelles catégories. Des fonctionnaires locaux, y compris le directeur du service publicitaire du district de Jinjiang et le maire suppléant du district de Shuangliu, présenteront les plans de mise à niveau des pâtés de Chunxi Road et de la zone aéroportuaire.

La liste des scènes et des produits novateurs est intégrée dans une carte numérique. La carte multimédia, la première du genre en Chine depuis l'éclosion de la COVID-19, vise à améliorer la visibilité des scènes et des produits classés auprès des partenaires et des investisseurs potentiels.

De plus, un plan d'action sera annoncé lors de l'événement, lequel vise à accroître la consommation par l'entremise de ces nouvelles avenues. Selon ce plan, chaque année, Chengdu entend inciter 200 marques à établir dans la ville leur première boutique chinoise et veut conclure plus de 40 projets de consommation totalisant chacun plus de 100 millions de yuans.

L'objectif consiste à cumuler d'ici 2022 plus de 50 nouvelles scènes de consommation influentes intégrant à la fois les caractéristiques de Chengdu et un style international.

Des chefs d'entreprise et des vedettes nationales et étrangères, dont Simon Collins, l'ancien directeur artistique de NIKE, Mark Zaslove, lauréat à deux reprises d'un prix Emmy, Tomihiro Saegusa, directeur représentant d'Ito-Yokado, et Wang Yitai, rappeur originaire de Chengdu, ont affirmé leur appui par vidéo aux ambitions de Chengdu, qui veut devenir un centre international de consommation.

Pour atteindre cet objectif, la ville de Chengdu s'est engagée en mars envers la population à lancer sur une base continue 1 000 nouvelles scènes et 1 000 nouveaux produits en tout, comme ceux indiqués ci-dessus, créant de nouvelles occasions pour les entreprises et davantage de possibilités pour les millions d'habitants de la municipalité, afin qu'ils améliorent leur qualité de vie.

