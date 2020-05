La ministre Ng annonce un service téléphonique d'appui à la planification financière pour les petites entreprises connaissant des difficultés dans le contexte de la COVID-19





OTTAWA, le 25 mai 2020 /CNW/ - Les petites entreprises sont confrontées à des défis sans précédent pendant la pandémie de la COVID-19, et elles continueront d'y faire face alors qu'elles préparent leur réouverture. Pour les aider à traverser cette crise, le gouvernement du Canada a mis en place une vaste gamme de mesures visant à aider les entreprises à maintenir en poste leurs employés, à garder leurs coûts bas et à payer leurs frais d'exploitation.

Les entreprises les plus petites peuvent avoir le défi supplémentaire de chercher à obtenir des conseils de planification financière sur mesure pour les aider à survivre à cette période difficile.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a annoncé que le gouvernement du Canada appuierait le lancement d'un service d'assistance téléphonique, le Service d'aide à la résilience des entreprises, qui sera en place quatre semaines. Ce service aidera les entrepreneurs et les propriétaires de petite entreprise qui ont besoin de conseils en matière de planification financière, en particulier ceux qui n'ont pas accès à un comptable. Le service sera également offert aux organismes sans but non lucratif et aux organismes de bienfaisance.

Ce service national bilingue est géré par la Chambre de commerce du Canada. À compter d'aujourd'hui, les propriétaires de petite entreprise ayant des besoins financiers pressants peuvent composer le numéro sans frais 1-866-989-1080, sept jours par semaine, de 8 h à 20 h (heure de l'Est).

Des conseillers en affaires, soit 125 membres de l'organisation Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), fourniront des conseils financiers personnalisés aux propriétaires de petite entreprise éprouvant des besoins urgents afin de les aider à prendre les meilleures décisions qui soient pour leur entreprise pendant cette crise. Les conseillers pourront répondre aux questions sur la réglementation fiscale et sur les répercussions de la COVID-19, renseigner les propriétaires au sujet des programmes de soutien gouvernementaux qui correspondent le mieux à leur situation particulière et élaborer une planification financière stratégique en vue de la reprise des activités.

À chaque étape de cette crise, le gouvernement continuera de soutenir les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs, en particulier les entreprises vulnérables qui ont grandement besoin d'aide.

Citations

« Nous comprenons les difficultés incroyables auxquelles tous les propriétaires d'entreprise sont confrontés en ces temps difficiles et incertains. C'est pourquoi notre gouvernement a mis en oeuvre les plus grandes mesures d'aide de l'histoire du Canada afin d'offrir un soutien direct aux entreprises qui en ont besoin. Nous voulons nous assurer qu'elles peuvent survivre et rebondir une fois que nous aurons traversé cette épreuve. Le Service d'aide à la résilience des entreprises soutiendra les entreprises les plus petites qui ont un besoin urgent de conseils de planification financière pour surmonter cette crise et planifier la reprise de leurs activités. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

« Avec ce programme, le milieu des affaires aide le milieu des affaires. Les CPA parlent la langue des affaires. Ils comprennent les pressions financières exercées sur les petites et moyennes entreprises, les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance, et sont particulièrement qualifiés pour les aider à naviguer les programmes de soutien fédéraux et régionaux et pour aider leurs organisations à survivre aux répercussions économiques de la COVID-19. Les cabinets d'experts-comptables et de conseillers du Canada reproduisent les gestes des Canadiens en offrant d'aider leurs voisins. C'est ce qui fait du Canada un pays formidable, et c'est ainsi que nous réussirons ensemble. »

- Le président et directeur général de la Chambre de commerce du Canada, l'honorable Perrin Beatty

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 3 millions de dollars dans le Service d'aide à la résilience des entreprises, un projet pilote de quatre semaines qui pourrait être offert plus longtemps selon la demande et les progrès réalisés dans la lutte contre la COVID-19.

investit 3 millions de dollars dans le Service d'aide à la résilience des entreprises, un projet pilote de quatre semaines qui pourrait être offert plus longtemps selon la demande et les progrès réalisés dans la lutte contre la COVID-19. En décembre 2017, il y avait 1,18 million d'entreprises avec employés au Canada . De ce nombre, 1,15 million d'entreprises (97,9 %) étaient de petite taille, 21 926 (1,9 %) étaient de taille moyenne et 2 939 (0,2 %) étaient de grandes entreprises.

. De ce nombre, 1,15 million d'entreprises (97,9 %) étaient de petite taille, 21 926 (1,9 %) étaient de taille moyenne et 2 939 (0,2 %) étaient de grandes entreprises. Afin de soutenir les Canadiens et les entreprises dans la lutte contre la COVID-19, le gouvernement du Canada a lancé le plus important ensemble de programmes d'aide de l'histoire du pays. Cela comprend des programmes majeurs :

a lancé le plus important ensemble de programmes d'aide de l'histoire du pays. Cela comprend des programmes majeurs : Le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), qui offre aux entreprises un prêt sans intérêt de 40 000 $ par l'entremise des institutions financières canadiennes participantes. Si l'entreprise rembourse le prêt avant le 31 décembre 2022, jusqu'à 10 000 $ pourraient être radiés.



La Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC), qui aide les entreprises en couvrant jusqu'à 75 % de la masse salariale jusqu'à la fin du mois d'août, avec effet rétroactif au 15 mars.

(SSUC), qui aide les entreprises en couvrant jusqu'à 75 % de la masse salariale jusqu'à la fin du mois d'août, avec effet rétroactif au 15 mars.

L'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC), qui soutient les entreprises contraintes de fermer en aidant les propriétaires à couvrir 75 % des loyers commerciaux pour les mois d'avril, de mai et de juin.

pour le loyer commercial (AUCLC), qui soutient les entreprises contraintes de fermer en aidant les propriétaires à couvrir 75 % des loyers commerciaux pour les mois d'avril, de mai et de juin. En plus de ces vastes programmes de soutien, le gouvernement a mis en place des mesures ciblées pour aider les artistes, les athlètes, les entreprises innovantes et à forte croissance, les entreprises autochtones, les femmes entrepreneures, les agriculteurs, les entreprises agroalimentaires, et plus encore. Pour plus d'information, consultez le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19.

Suivez Entreprises Canada sur les médias sociaux pour en savoir plus sur le monde des affaires : Twitter, Facebook

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 25 mai 2020 à 11:54 et diffusé par :