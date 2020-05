OBI Pharma fait part de présentations par affiches sur l'Adagloxad Simolenin, l'OBI-999 et l'OBI-3424 à l'occasion de la réunion virtuelle de l'ASCO 2020





Des communications affichées afin de mettre en lumière les études cliniques en cours ciblant les antigènes Globo H et AKR9C3 dans différents types de tumeurs

TAÏPEI, Taïwan, 20 mai 2020 /PRNewswire/ --OBI Pharma, Inc. (TPEx : 4174), au premier plan des produits thérapeutiques à glycosphingolipides en immuno-oncologie ciblant les antigènes des séries Globo (Globo H et SSEA-4) et des agents chimiothérapiques ciblant l'AKR1C3, a annoncé aujourd'hui que les grandes lignes des données des études cliniques en cours ciblant le Globo H et l'antigène AKR1C3 dans différents types de tumeurs seront présentées lors du programme virtuel ASCO20 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) du 29 au 31 mai 2020.

Ces études seront exposées par les responsables de recherches d'OBI Pharma sur des spécialités sans précédent, notamment le vaccin contre le cancer à Globo H (Adagloxad Simolenin), le conjugué anticorps-médicaments (OBI-999) et le précurseur de substance active ciblant l'AKR1C3 (OBI-3424).

« Sur la base de nos approches anti-Globo H et ciblant l'AKR1C3 dans des cancers où l'on n'a pas de réponse à des besoins élevés, OBI Pharma a la fierté de disposer d'affiches sur les progrès de nos essais pour présenter à l'ASCO20 nos produits thérapeutiques sans précédent, l'Adagloxad Simolenin, l'OBI-999 et l'OBI-3424. Nous attendons avec impatience de fournir dans l'avenir d'autres mises à jour sur nos études, et nous avons la conviction qu'elles pourront offrir un potentiel d'avantages thérapeutiques aux patients souffrant du cancer, » a affirmé Dr Tillman Pearce, médecin en chef des services médicaux chez OBI Pharma.

Résumé : TPS599 / Affiche : 91

Titre : Étude en phase III, randomisée, en double aveugle contre placebo afin d'évaluer l'efficacité et la sécurité du traitement par Adagloxad Simolenin (OBI-822) et OBI-821 chez des patients atteints de stades précoces de cancers du sein triple négatifs (TNBC) à haut risque de récurrence.

Conférencière : Hope S. Rugo, docteure en médecine, membre de l'ASCO, université de Californie, San Francisco Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center, San Francisco, Californie

Intitulé de la session : Cancer du sein : local / régional / adjuvant

Date et heure de la session : vendredi 29 mai 2020. 8 h 00 (matin) ? 11 h 00 (matin) heure de l'Est

https://meetinglibrary.asco.org/record/191690/abstract

Résumé : TPS3657 / Affiche : 387

Titre : Un essai ouvert en phase I/II, à dose croissante et expansion de cohorte évaluant la sécurité, la pharmacocinétique et l'activité thérapeutique de l'OBI?999 chez des patients atteints de tumeurs avancées solides.

Intitulé de la session : Produits thérapeutiques en développement : agents de ciblage moléculaire et biologie des tumeurs

Conférencière : Dre Apostolia Maria Tsimberidou, docteure en médecine, Centre anticancéreux M.D. Anderson de l'université du Texas, Houston, Texas

Date et heure de la session : vendredi 29 mai 2020. 8 h 00 (matin) ? 11 h 00 (matin) heure de l'Est

https://meetinglibrary.asco.org/record/191854/abstract

Résumé : TPS3658 / Affiche : 388

Titre : Une première étude chez l'homme en phase I/II de l'OBI-3424, précurseur de substance active d'agent de bi-alkylation sélective de l'AKR1C3 chez des sujets avec cancer avancé, dont carcinome hépatocellulaire (HCC) et cancer de la prostate résistant à la castration (CRPC).

Intitulé de la session : Produits thérapeutiques en développement : agents de ciblage moléculaire et biologie des tumeurs

Conférencière : Dre Apostolia Maria Tsimberidou, docteure en médecine, Centre anticancéreux M.D. Anderson de l'université du Texas, Houston, Texas

Date et heure de la session : vendredi 29 mai 2020. 8 h 00 (matin) ? 11 h 00 (matin) heure de l'Est

https://meetinglibrary.asco.org/record/191750/abstract

Les présentations d'affiches ci-dessus seront disponibles en ligne sur www.obipharma.com dès le 29 mai 2020.

À propos d'OBI Pharma

OBI Pharma, Inc. est une société biopharmaceutique basée à Taïwan et qui a été fondée en 2002. Sa mission est de mettre au point et de concéder des licences de brevets sur de nouveaux agents thérapeutiques répondant à des besoins médicaux non satisfaits contre des cibles cancéreuses telles que les séries Globo (comprenant le Globo H, le SSEA-3 et le SSEA-4), l'AKR1C3 et d'autres objectifs prometteurs.

Le nouveau portefeuille immuno-oncologique de la Société est le chef de file de sa catégorie contre le Globo H et il comporte : l'Adagloxad Simolenin (anciennement OBI-822) et l'OBI-833, vaccin actif en immunothérapie contre les Globo H ; l'OBI-888 (Globo H mAb) et l'OBI-999 (Globo H ADC). La nouvelle thérapie de tout premier ordre de la Société cible l'AKR1C3 avec l'OBI-3424 (précurseur de substance active à petite molécule) qui libère de façon sélective un puissant agent alcoylant de l'ADN en présence de l'enzyme aldo-céto réductase 1C3 (AKR1C3). Des renseignements supplémentaires peuvent se trouver sur www.obipharma.com.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse et qui ne décrivent pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. De tels énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des déclarations sur de prochains essais cliniques, sur les résultats et le calendrier de ces essais et de leurs résultats. De tels facteurs de risques sont identifiés et exposés en tant que de besoin dans des rapports et des présentations d'OBI Pharma, notamment dans les documents qu'OBI Pharma dépose auprès du Taiwan Securities and Futures Bureau.

