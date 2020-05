BRP renforce davantage son bilan avec un prêt à terme supplémentaire de 600 millions de dollars américains





VALCOURT, Québec, 08 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- BRP (TSX: DOO; NASDAQ: DOOO) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un prêt à terme supplémentaire de 600 millions de dollars américains qui arrive à échéance en mai 2027, renforçant la position de liquidité de la Société.



« Nous avons toujours fait preuve de diligence pour préserver la flexibilité financière de la Société, et ce prêt à terme supplémentaire en est un autre exemple. Grâce à notre solide position financière ainsi qu'aux 700 millions de dollars canadiens disponibles dans le cadre de notre facilité de crédit renouvelable, nous prévoyons avoir la capacité de naviguer à travers ces temps incertains tout en continuant d'investir pour la croissance à long terme de la Société », a déclaré Sébastien Martel, chef de la direction financière.

Suivant la conclusion de cette transaction et après le remboursement de sa facilité de crédit renouvelable entièrement utilisée, la Société disposera d'une encaisse d'environ 680 millions de dollars canadiens.

Le produit du prêt à terme supplémentaire devrait être affecté aux fins générales de l'entreprise et afin d'accroître la position de liquidité de la Société. Les intérêts sur le prêt à terme supplémentaire s'accumulent avec un écart de 5,0% par rapport au LIBOR à un plancher LIBOR de 1,0%. Conformément aux ententes de crédit existantes de la Société, le prêt à terme supplémentaire de 600 millions de dollars américains est exempt de clauses financières restrictives.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur plus de 75 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer et Savage, les systèmes de propulsion marine Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 6,1 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d'oeuvre mondiale compte près de 13 500 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Evinrude, Manitou, Alumacraft, Quintrex, Stacer, Savage et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières du Canada et des États-Unis, y compris les énoncés se rapportant à l'emploi prévu du produit du prêt à terme supplémentaire et son impact sur la position de liquidité de la Société, et d'autres énoncés que ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « tendances », « indications », « croire », « être d'avis », « estimer », « perspectives », « prédire », « prévoir », « probable », « potentiel » ou « éventuel », éventuellement employés au futur ou au conditionnel, à la forme affirmative ou négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables. Par leur nature même, les énoncés prospectifs font intervenir des incertitudes et des risques inhérents. Ils sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses, tant générales que particulières, faites par la Société à la lumière de son expérience et sa perception des tendances historiques. Le lecteur est prévenu que ces renseignements pourraient ne pas être juste à cause, entre autres, d'événements externes changeants et de l'incertitude générale des affaires. Les énoncés prospectifs sont sujets à de nombreux facteurs, dont plusieurs ne sont pas contrôlés par la Société, y compris les facteurs de risques divulgués auparavant et de temps à autres par la Société auprès des autorités compétentes en valeurs mobilières de chaque province et territoire au Canada et aux États-Unis, affichées sur SEDAR au sedar.com ou sur EDGAR au sec.gov, respectivement. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont donnés en date des présentes (ou à la date à laquelle ils sont mentionnés avoir été faits), et sont sujets à changement. Par contre, la Société n'a pas l'intention et décline toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière d'événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

Demande média : Relations avec les investisseurs : Elaine Arsenault Philippe Deschênes Conseillère principale, Chef de service, Trésorerie Relations avec les médias et Relations Investisseurs Tél. : 514-238-3615 Tél. : 450 532-6462 medias@brp.com philippe.deschenes@brp.com

Communiqué envoyé le 8 mai 2020 à 12:45 et diffusé par :