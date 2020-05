La montre intelligente Amazfit X de Huami avec son écran incurvé à 92°, son monocorps en titane et sa conception sans boutons est mise en vente à travers un financement participatif





Se démarquant par son élégance parmi les accessoires portables, cette montre intelligente du futur est désormais offerte aux élites du monde des affaires et du fitness

LOS ANGELES, le 7 mai 2020 /PRNewswire/ -- Dotée d'un écran AMOLED incurvé et conçue sans boutons par Huami (NYSE : HMI), la montre intelligente Amazfit X a finalement été mise en vente dans le cadre d'un financement participatif sur Indiegogo après avoir été remarquablement dévoilée au salon IFA 2019. Le prix de départ du financement participatif a été fixé à 149 dollars américains, ce qui la rend certainement attrayante pour les premiers acheteurs comme les fans d'Amazfit, mais également les élites du fitness et des affaires.

Présentant une conception sans boutons et un écran AMOLED incurvé de 2,07 pouces, un monocorps en alliage de titane, l'appareil dispose d'un capteur optique BioTrackertm PPG développé par Huami. Pouvant aussi fonctionner sans interruption pendant 7 jours avec une seule charge[1], la montre futuriste Amazfit X établit une nouvelle tendance dans l'industrie des accessoires portables et intelligents depuis son lancement à Berlin.

Un écran AMOLED incurvé et imposant qui donne à cet accessoire portable un look distingué

Conçu pour être à l'avant-garde du monde des affaires, Amazfit X s'est fixé l'objectif de surpasser les fonctionnalités grand public des montres intelligentes. Produit à la pointe de la technologie, la montre intelligente Amazfit X est dotée d'un écran AMOLED de 2,07 pouces incurvé à 92° qui s'adapte au poignet de l'utilisateur tout en offrant beaucoup plus d'espace-écran. Une carte mère à 3 segments est reliée à un circuit souple s'adaptant à la courbure de l'appareil. L'utilisateur peut organiser les applications afin de trouver facilement celles dont il se sert au quotidien, rendant ainsi l'expérience visuelle plus ouverte et plus conviviale tout en réduisant le défilement. L'écran HD d'une résolution de 326 ppp affiche une saturation des couleurs NTSC à 100 % tandis que la luminosité maximale de l'écran est de 400 nits.

Un verre fin, un monocorps en titane et une expérience entièrement tactile dès le premier contact

La montre intelligente Amazfit X présente un design minimaliste qui se débarrasse des boutons et des couronnes de montre qui peuvent se frotter contre le poignet. En revanche, elle mise plutôt sur un « bouton » à pression permettant à l'utilisateur d'accéder à tout ce dont il a besoin par une simple pression du doigt.

Grâce à un capteur de pression, la montre Amazfit X se démarque par sa conception entièrement tactile et son monocorps en alliage de titane. Pour accomplir une opération, l'utilisateur n'a qu'à appuyer sur le capteur se trouvant du côté droit de la montre. Elle émet alors des vibrations texturées, naturelles et perceptibles au toucher, confirmant aux doigts qu'ils sont aux commandes.

La montre intelligente Amazfit X est fabriquée avec le même degré de précision que celui d'une montre conçue avec le plus grand soin. Le verre protecteur de l'écran incurvé est d'abord chauffé à 700 °C. Ensuite, un processus de pliage en 6 étapes doit être effectué jusqu'à ce que la montre Amazfit X atteigne une courbure de 92° épousant confortablement le poignet de l'utilisateur. L'alliage de titane TC4, qui est très robuste et offre une excellente résistance à la corrosion, est un matériau utilisé dans le secteur de l'aérospatiale afin de réduire le poids. La combinaison du métal et du verre de la montre et le bracelet court en fluorocaoutchouc de l'Amazift X pèsent moins de 39 g ensemble, et ce malgré d'importants coûts pour la fabrication complexe.

Trouvant écho parmi les pionniers mondiaux pour promouvoir un mode de vie actif et centré sur les affaires, le verre 3D Corning Gorilla et le revêtement anti-empreintes digitales rendent la montre intelligente Amazfit X résistante aux égratignures et facile à nettoyer. De plus, l'application Amazfit permet de télécharger plus de cadrans au style raffiné.

Mesure du niveau de stress et un suivi plus précis de vos objectifs de santé

La montre intelligente Amazfit X est dotée d'un système fiable de surveillance de la fréquence cardiaque permettant à l'utilisateur d'atteindre efficacement ses objectifs de fitness et de gestion de son état de santé. Équipée du capteur optique BioTrackertm PPG développé par Huami, la montre Amazfit X mesure la fréquence cardiaque en continu et avec grande précision 24 h/24, 7 j/7, selon des zones définies.

En analysant la variabilité de la fréquence cardiaque, la montre Amazfit X est également capable de détecter 4 niveaux de stress lorsque l'utilisateur est tendu. La montre surveille la fréquence cardiaque de l'utilisateur tout au long de la journée et l'alertera sur ses niveaux de stress : calme, normal, moyen et élevé.

Amazfit X intègre la technologie PAItm Health aux utilisateurs premium. La technologie PAI intègre un algorithme qui peut motiver l'utilisateur à bouger intelligemment en fixant un objectif simple et personnalisé selon l'expérience de chaque utilisateur. Elle assure le suivi de toutes les activités en analysant les données relatives à la fréquence cardiaque pour ensuite les traduire en un score qui permet à l'utilisateur de facilement comprendre l'effet de l'effort réalisé sur sa santé. Il s'agit d'une seule mesure exploitable pouvant interpréter la fréquence cardiaque et d'un moyen facile de voir si l'utilisateur réalise assez d'exercice pour rester en bonne santé. Selon les résultats de l'étude HUNT Fitness[2], le fait de maintenir un score PAI au-dessus de 100 aide à réduire le risque de décès par maladie cardiovasculaire et prolonge l'espérance de vie.

En plus de la technologie PAI, la montre Amazfit X est munie d'un capteur SpO2 qui mesure le taux d'oxygène ou la saturation du sang en oxygène[3]. L'IMU à 6 axes ainsi que le monocorps incurvé, pour leur part, permettent d'assurer un suivi plus précis des données.

Dotée d'un système de positionnement double satellite GPS+GLONASS, la montre Amazfit X permet à l'utilisateur de retracer ses pas en toute facilité, et ce même lorsqu'il se trouve à l'étranger.

7 jours avec une seule charge et le partenaire idéal pour toutes les activités

Étant à la pointe de la technologie, la montre Amazfit X est équipée d'une batterie lithium incurvée de 200 mAh qui fonctionne pendant 7 jours avec une seule charge[4].

Amazfit X propose 9 modes sportifs incluant la course à l'air libre, la marche, le vélo à l'air libre, le vélo en salle, la natation en eau libre, la natation en piscine, l'entraînement elliptique, les activités de fitness en intérieur et le tapis roulant. Sa conception étanche de 5ATM [5] permet également à l'utilisateur de pratiquer des activités sous-marines ; la suive des performances de nage en eau libre ou lors d'un triathlon n'a jamais été aussi facile.

Amazfit X ressemble à un bracelet, mais il s'agit bel et bien d'une montre intelligente. Lorsque la montre est connectée à votre smartphone, elle prend en charge les notifications push des messages SMS, des e-mails et du calendrier en affichant l'ensemble de leur contenu à l'écran. Il est aussi facile d'accéder aux applications intégrées. La montre permet aussi de contrôler la musique directement depuis la montre pendant que l'utilisateur fait ses exercices. Il n'aura donc plus besoin de sortir son téléphone.

Prix et disponibilité

La montre Amazfit X sera disponible à partir du 28 avril sur Indiegogo : shorturl.at/eoEO0. Le prix de départ suggéré du financement participatif est fixé à 149 dollars américains.

La montre intelligente Huami Amazfit X sera mise en vente dans le monde entier et les acheteurs n'auront pas à payer de frais de livraison. Les premiers acheteurs ont aussi droit à une super offre limitée. Les prix du financement participatif seront les plus bas ; ils augmenteront rapidement dès la fin de la campagne.

Caractéristiques

Modèle/Marque Amazfit X Écran Écran couleur AMOLED souple de 2,07 pouces

Résolution : 206 x 640 pixels

326 ppp Dimensions 55,4 x 22,8 x 13,6 mm Poids 39 g avec bracelet court Couleur Noir Éclipse ou Or Nouvelle Lune Connectivité GPS, GLONASS, Bluetooth 5.0 Capteurs Capteur optique HRM PPG, capteur SpO2, IMU à 6 axes, capteur de lumière ambiante Composition des lentilles Verre trempé Corning Gorilla 3 avec revêtement anti-empreintes digitales Dimension du bracelet 22 mm Composition du monocorps Alliage en titane TC4 Composition du bracelet Caoutchouc fluoré Étanchéité 5 ATM Autonomie de la batterie 200 mAh

Utilisation quotidienne : jusqu'à 7 jours (selon les données de test en laboratoire)[6] Contenu du paquet Support de charge magnétique, long bracelet remplaçable, guide d'utilisation Modes sportifs 9 modes sportifs Surveillance de la fréquence cardiaque 24 h/24 Oui Notifications intelligentes Oui

[1]Tests effectués en laboratoire ; l'autonomie de la batterie peut varier en fonction des conditions de test et de l'utilisation.

[2]Étude HUNT Fitness : Cette étude se veut un sous-projet de l'étude HUNT qui fut menée par le professeur Ulrik Wisloff de l'Université norvégienne des sciences et de la technologie. L'étude HUNT s'est déroulée sur 35 ans et a compté plus de 230 000 participants.

[3]Cette montre n'est pas un appareil médical et n'est pas destinée à être utilisée dans le diagnostic ou la surveillance de troubles médicaux.

[4]Tests effectués en laboratoire : l'autonomie de la batterie peut varier en fonction des conditions de test et de l'utilisation.

[5]L'étanchéité est testée selon la norme GB/T 30106-2013 et répond à la norme d'étanchéité pour une pression atmosphérique de 5 ATM. L'Amazfit X a réussi les tests du Centre national de supervision et d'inspection de la qualité des montres (en anglais, National Watch Quality Supervision and Inspection Center).

[6]Tests effectués en laboratoire : l'autonomie de la batterie peut varier en fonction de l'utilisation, des réglages et d'autres facteurs.

