Nouveau et radicalement différent - theScreener CIO

Le pionnier suisse de la recherche quantitative, theScreener, lance son nouveau service d'analyse financière haut de gamme pour les investisseurs professionnels. L'application web CIO innove de manière radicale.

NYON, Suisse, 6 mai 2020 /PRNewswire/ -- Depuis plus de 20 ans, les spécialistes de la recherche de theScreener développent avec succès des solutions qui permettent aux stratégistes, aux décideurs et aux conseillers dans le domaine de l'investissement de faire leur travail exigeant plus facilement et plus efficacement. Avec son produit principal, LAB, et la technologie d'interprétation des données sous-jacente, theScreener s'est imposé au niveau international comme un important fournisseur d'informations pour les gestionnaires d'actifs. Cela est dû notamment à ses succès à long terme, ainsi qu'à la clarté et à la transparence de son modèle multidimensionnel et multifactoriel.

Le nouveau CIO s'appuiera sur ce succès et s'adressera à de nouveaux groupes d'utilisateurs. Afin de couvrir différentes approches d'investissement, de nouvelles options d'agrégation et de visualisation des données ont été mises en place. Cela permet aux utilisateurs de naviguer avec souplesse dans le système, quelle que soit leur approche d'investissement. Qu'il s'agisse de naviguer de haut en bas sur les marchés, les secteurs et les classes d'actifs ou d'effectuer une analyse de la valeur d'une entreprise individuelle ciblée, tout est possible dans le CIO.

Son nom est éloquent: outre les gestionnaires de portefeuilles et d'actifs, il vise à répondre aux besoins des stratégistes en matière d'investissement, les CIO.

"Notre objectif était d'établir un pont entre des profils d'utilisation très différents - d'une part les activités quotidiennes d'un gestionnaire de portefeuille et d'autre part l'approche stratégique d'un directeur des investissements. Avec le CIO, nous y sommes parvenus de manière excellente", déclare Andreas Lusser, PDG de theScreener. "Grâce à l'échange intensif avec de nombreux gestionnaires de portefeuilles et d'actifs, ainsi qu'avec des stratégistes en investissements, il est maintenant possible pour la première fois d'offrir une telle étendue fonctionnelle et une telle profondeur dans un seul système d'information", poursuit Lusser.

Pour plus d'informations: www.thescreener-cio.com ou www.thescreener.com

