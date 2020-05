Cheerios reconvertit les publicités des Jeux olympiques pour soutenir les banques alimentaires du Canada et leurs travailleurs de première ligne





La crise de la COVID-19 fait peser une demande sans précédent sur les banques alimentaires du Canada. Pour sensibiliser les gens, les encourager à faire des dons et pour remercier ceux qui travaillent si fort, Cheerios et ses partenaires athlètes olympiques canadiens déplacent les encouragements qui étaient initialement destinés aux athlètes vers les héros de première ligne des banques alimentaires canadiennes.

Par ailleurs, l'organisme Banques alimentaires Canada recevra de Cheerios un don de 500 000 $ en espèces et, de General Mills, la société mère, un don de 600 000 $ en produits alimentaires.

« Cette aide si généreuse ne pouvait arriver à un moment plus crucial pour les banques alimentaires du pays », a déclaré Chris Hatch, directeur général de Banques alimentaires Canada. « Les efforts déployés par les bénévoles et le personnel de première ligne pour répondre à la demande sont vraiment héroïques, et les initiatives de Cheerios pour sensibiliser les gens et aider à recueillir des dons sont particulièrement bienvenues ».

Alors que déjà un Canadien sur huit dépend du soutien de banques alimentaires, Banques alimentaires Canada dit constater aujourd'hui que, dans un contexte de licenciements massifs dans tout le pays, le nombre de personnes se tournant vers leurs ressources augmente considérablement. Alors que le recours aux banques alimentaires avait augmenté de 28 % durant la crise financière de 2008, Banques alimentaires Canada craint que la pandémie provoque une augmentation de l'ordre de 50 %.

« Nous modifions le vecteur de notre plan initial. Ce plan qui visait à aider les Canadiens à encourager nos athlètes olympiques est devenu un plan où nos athlètes olympiques soutiennent les Canadiens en déployant des efforts pour aider leurs communautés en cette période où les besoins sont énormes », a déclaré Fawad Farrukh, directeur de l'unité d'affaires Céréales de General Mills Canada.

« Ce sont les véritables héros, et nous sommes fiers de pouvoir les aider en éveillant les consciences grâce à nos nouvelles publicités, et en célébrant leur courage et leur dynamisme en compagnie de nos athlètes partenaires ».

Dans le cadre de cette initiative « Encourageons les travailleurs de première ligne des banques alimentaires », Cheerios réorientera son temps de publicité prévu pour les Jeux olympiques afin de mettre l'accent sur les employés et les bénévoles inspirants qui assurent le fonctionnement des banques alimentaires du Canada, au moment où l'on en a le plus besoin. La diffusion d'un message animé personnifiant l'esprit de ces travailleurs acharnés (et basé sur l'histoire vraie d'un bénévole) commencera dès la semaine du 4 mai.

Au même moment, une série de cinq vidéos à laquelle participeront autant d'athlètes de l'équipe olympique canadienne sera diffusée sur les médias sociaux et mettra en vedette des travailleurs des banques alimentaires, les véritables héros de l'époque actuelle. Les athlètes participants sont Andre De Grasse (athlétisme), Penny Oleksiak (natation), Rosie MacLennan (gymnastique), Matt Berger (planche à roulettes) et Jennifer Abel (plongée).

Ces athlètes apparaissent sur les boîtes de Cheerios (déjà en route vers les rayons des magasins en raison des délais de production), mais dans les vidéos des médias sociaux, chacun dévoilera une nouvelle boîte « Encourageons les travailleurs de première ligne des banques alimentaires », mettant en vedette la photo et l'histoire personnelle d'un travailleur oeuvrant dans une banque alimentaire de sa communauté. Ces boîtes sont des éditions limitées et ne seront pas disponibles dans les magasins.

La médaillée d'or olympique Rosie MacLennan déclare que les personnes qui nourrissent leurs communautés par le biais des banques alimentaires méritent tous les remerciements et les encouragements possibles. « J'ai pu constater par moi-même à quel point ils sont déterminés à aider les autres en ces temps difficiles. Ce fut inspirant de parler à des gens comme Lynda et June, et je suis honorée de révéler une boîte spéciale de Cheerios en guise de soutien. Ma grand-mère fait du bénévolat auprès d'une banque alimentaire près de chez elle depuis des années, et cela me rend très fière d'elle et de tous ceux avec qui elle travaille. Selon moi, ils sont vraiment des héros ».

Tous les détails sur « Encourageons les travailleurs de première ligne des banques alimentaires » sont disponibles sur le fil Instagram @cheeriosca de Cheerios. Pour ceux qui souhaitent soutenir Banques alimentaires Canada afin d'aider à nourrir les personnes dans le besoin, veuillez consulter le site www.foodbankscanada.ca.

