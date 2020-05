Lancement d'un Fonds négociés en bourse Desjardins IR - Marchés développés ex-É.-U. ex-Canada





MONTRÉAL, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (DGIA), agissant à titre de gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, annonce le lancement d'un nouveau Fonds négociés en bourse adhérant à une politique d'investissement responsable. Le FNB Desjardins IR Indice Marchés développés ex-É.-U. ex-Canada faible en CO 2 a clôturé l'offre initiale de parts et ces parts commenceront à être négociées à la Bourse de Toronto (TSX) aujourd'hui.

Le FNB Desjardins IR Indice Marchés développés ex-É.-U. ex-Canada faible en CO 2 (« DRMD »), vient compléter la gamme des FNB visant une réduction importante de l'intensité carbone par rapport à celle des indices boursiers traditionnels.

« Nous sommes heureux d'offrir à nos investisseurs, un potentiel de croissance attrayant et un levier de changement dans la transition pour une économie plus verte », explique Nicolas Richard, chef de l'exploitation de DGIA.

Le symbole boursier et les frais de gestion du FNB Desjardins IR Indice Marchés développés ex-É.-U. ex-Canada faible en CO 2 sont indiqués ci-dessous :

Fonds négocié en bourse (FNB) Symbole boursier (TSX) Frais de gestion1 FNB Desjardins pondérés en fonction de la capitalisation faibles en CO 2



FNB Desjardins IR Indice Marchés développés ex-É.-U. ex-Canada faible en CO 2 DRMD 0,30 %

1 Les frais de gestion annuels correspondant à un pourcentage annuel de la valeur liquidative du FNB Desjardins sont calculés quotidiennement et payables mensuellement à terme échu, majorés des taxes applicables.

FNB Desjardins IR Indice Marchés développés ex-É.-U. ex-Canada faible en CO 2 (Symbole TSX: DRMD) : Le Fonds cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement d'un indice d'actions pondéré en fonction de la capitalisation des marchés développés (ex-États-Unis, ex-Canada). À l'heure actuelle, le Fonds cherche à reproduire le rendement du Scientific Beta Desjardins Developed ex-US ex-CA RI Low Carbon Index, déduction faite des frais. Dans une conjoncture de marché normale, le Fonds investira principalement dans des titres de sociétés à grande et à moyenne capitalisation à partir de l'univers Scientific Beta des marchés développés (ex-États-Unis, ex-Canada) tout en tentant d'obtenir une réduction importante de la moyenne pondérée de l'intensité carbone associée au portefeuille du Fonds et en s'assurant que tous les émetteurs inclus respectent les normes ESG préétablies.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 313,0 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. est le gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

Indices - notes légales

Les indices mentionnés dans les présentes sont la propriété d'EDHEC Risk Institute Asia Ltd. (« ERIA ») et sont utilisés sous licence en ce qui a trait aux FNB Desjardins Indice dans le cadre de l'entreprise Scientific Beta. Les FNB Desjardins Indice qui reproduisent en totalité ou partiellement les indices ne sont pas parrainés, approuvés ou recommandés par ERIA. En conséquence, ERIA n'encourt aucune responsabilité à cet égard.

