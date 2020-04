Un chef doublement étoilé au Michelin unit ses forces à celles de TWISPER pour soutenir et relancer le secteur de la restauration et de l'hôtellerie





GENÈVE, 30 avril 2020 /PRNewswire/ -- TWISPER, l'application sociale de voyage qui révolutionne le secteur des recommandations en ligne, a lancé une campagne mondiale, en collaboration avec le célèbre chef suisse comptant 2 étoiles Michelin, Philippe Chevrier, pour aider les établissements du secteur de l'hôtellerie et de la gastronomie du monde entier qui sont actuellement confrontés à la crise du COVID-19.

Fidèle à ses valeurs fondamentales de positivité, d'équité et de solidarité, la société suisse a lancé une campagne sans précédent d'une valeur de près de 4 millions d'euros via TWISPER Business, sa plateforme destinée aux entrepreneurs, pour les aider à surmonter ces temps difficiles grâce à un bouche-à-oreille numérique positif.

TWISPER propose 10 000 abonnements Pro avec un an d'accès gratuit à toutes ses fonctionnalités premium, comprenant un bouton de réservation sans commission ajouté au profil de l'établissement sur TWISPER, un gestionnaire de listing tout-en-un de l'établissement qui met automatiquement à jour ses détails sur plus de 20 plateformes, et une fonction de messagerie automatique pour améliorer l'engagement client. Les entreprises intéressées peuvent simplement utiliser le code promotionnel « POSITIVE » lors de leur inscription à TWISPER Business.

« Contrairement aux principales plateformes de recommandations en ligne qui réalisent d'énormes profits en vendant des données utilisateur et en présentant de nombreuses évaluations fausses ou mauvaises, notre plateforme unique de bouche-à-oreille numérique aide les établissements à attirer de nouveaux clients par l'intermédiaire de la communauté d'utilisateurs de TWISPER et de leurs amis », a déclaré Antonio Canton, CEO de TWISPER. « Aujourd'hui, les entreprises peuvent reprendre le contrôle de leur image en ligne et se préparer à un grand retour. »

Les ambassadeurs de TWISPER travaillant dans le secteur de la gastronomie apportent également de la positivité à leurs communautés, alors qu'ils endurent eux-mêmes des difficultés pendant cette crise. Philippe Chevrier fournit 1 000 burgers haut de gamme au personnel des soins intensifs travaillant aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Celui-ci peut utiliser un bon spécial pour obtenir un repas gratuit au distingué Grill House Chez Philippe de Genève. De plus, le génie des cocktails et propriétaire du Bar Am Wasser de Zurich, Dirk Hany, a lancé une chaîne YouTube divertissante sur la façon de préparer des cocktails exceptionnels chez soi.

À PROPOS DE TWISPER

TWISPER connecte les gens à des amis auxquels ils font confiance et à des établissements qu'ils aiment pour ramener l'équité, l'authenticité et la positivité dans le monde des recommandations en ligne. Start-up suisse fondée en 2018, TWISPER est utilisée dans plus de 90 pays et dans 6 langues, et emploie plus de 50 personnes à Genève et Lisbonne.

En tant que plateforme sans publicité qui protège et ne vend pas les données utilisateur, TWISPER Business permet aux établissements du secteur de l'hôtellerie et de la gastronomie de reprendre le contrôle de leur image en ligne et de bénéficier d'un bouche-à-oreille numérique.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.twisper.com.

