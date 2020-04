Des fondations hospitalières canadiennes lancent le Fonds - Ligne de Front pour appuyer la lutte contre la COVID-19





Ce nouveau fonds offre aux Canadiens la possibilité de faire des dons qui seront acheminés directement à plus de 100 hôpitaux au coeur du combat contre la COVID-19.

Déjà 8,5 millions de dollars investis par des organisations canadiennes

MONTRÉAL, le 21 avril 2020 /CNW/ - Le personnel de la santé de première ligne mène actuellement un combat sans merci contre la COVID-19 au Canada, et il a besoin de notre appui pour remporter la bataille. Pour répondre à ce besoin, les directeurs de fondations d'hôpitaux canadiens de tout le pays ont uni leurs efforts pour mettre sur pied le Fonds - Ligne de Front, qui offre à tous les Canadiens et toutes les entreprises canadiennes l'occasion de contribuer à fournir au personnel de la santé de première ligne les fournitures, le soutien et les fonds pour la recherche dont ils ont besoin pour combattre cette urgence de santé publique et pour soutenir les communautés du Nord et la santé des autochtones.

« Les travailleurs et les travailleuses de la santé de première ligne font actuellement face à une situation sans précédent », a déclaré Maud Cohen, présidente et directrice générale de la Fondation du CHU Sainte?Justine, et membre du comité directeur du Fonds - Ligne de Front. « Ils travaillent sans relâche, au risque de contracter la COVID-19. Ils s'isolent de leurs familles pour éviter de propager le virus. Ils sont fatigués et anxieux, et sont soumis à la pression constante de continuer à se battre. Pourtant, tous les jours, ils retournent au travail pour nous protéger. Nous devons les protéger, eux aussi. »

En raison de tout le travail important effectué pour combattre le nouveau coronavirus, les hôpitaux font face à des coûts et des pressions sans précédent, qui retombent trop souvent sur les épaules des travailleurs de la santé de première ligne. En faisant un don au Fonds - Ligne de Front, les Canadiens offriront un répit à ces valeureux soignants en appuyant trois piliers principaux :

Fournitures médicales : Des équipements de protection individuelle (masques, produits désinfectants, vêtements jetables, etc.) au matériel de diagnostic et aux respirateurs qui sauvent des vies, en passant par l'infrastructure numérique de télésanté, le personnel de la santé de première ligne manque d'outils pour gagner cette bataille et assurer la sécurité des Canadiens. Soutien : Servir sur la ligne de front de la pandémie, c'est accepter de faire face à de lourdes conséquences. Des cartes-cadeaux, du soutien en santé mentale par et pour les pairs et des chambres d'hôtel à proximité des hôpitaux aideront nos équipes de première ligne à protéger leurs familles, à se reposer et à se préparer à répondre à l'évolution de la situation. Recherche : Les hôpitaux ont besoin de fonds pour mener des recherches essentielles, notamment pour réaliser des essais cliniques de médicaments pour découvrir un traitement efficace et pour intensifier leurs efforts pour mettre au point un vaccin.

Le Fonds - Ligne de Front est reconnaissant à ses partenaires fondateurs donateurs pour leur généreux appui initial. Il s'agit notamment de la principale institution financière donatrice, le Groupe Financier Banque TD, avec un don de 1 million de dollars, Aliments Maple Leaf, avec un don de 2,5 millions de dollars et la Fondation AMC, avec un don de 5 millions de dollars, pour un total de 8,5 millions de dollars de contributions à ce jour.

Michael McCain, chef de la direction des Aliments Maple Leaf, a remis un généreux don au nom de la compagnie dans l'espoir d'inspirer d'autres personnes à donner. « Nos gouvernements mettent tous les efforts nécessaires, mais ils ne peuvent pas y arriver seuls », a déclaré M. McCain. « Nos travailleurs de la santé sont non seulement sur la première ligne - ils sont aussi notre dernière ligne de défense contre la COVID-19. Sans eux, il n'y a aucun espoir. Nous devons faire tout en notre pouvoir pour les appuyer, maintenant. »

Le Fonds - Ligne de Front s'est associé à CanaDon.org pour permettre aux Canadiens de s'impliquer de façon facile et efficace. Tous les dons de particuliers passeront par CanaDon et seront regroupés afin de rester dans la province du donateur. Les particuliers et les entreprises peuvent faire un don au Fonds ? Ligne de Front en visitant lignedefront.ca . La première ronde de décaissement des fonds aura lieu le 30 avril 2020.

Citations additionnelles

« Pour la Fondation AMC (FAMC), qui verse au nom des médecins canadiens des dons de charité à des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés et à des donataires reconnus qui contribuent à promouvoir l'excellence en santé, le Frontline Fund for healthcare workers représentait une occasion en or d'appuyer les hôpitaux et les travailleurs de la santé en première ligne dans la lutte contre la COVID-19. « Les médecins et les autres travailleurs de la santé doivent composer avec une pression et des difficultés sans précédent. Nous devons agir pour les aider d'une façon ou d'une autre, encourage Allison Seymour, présidente de la FAMC. Nous sommes convaincus que cette initiative apportera du soutien là où il sera le plus utile durant la crise : dans les hôpitaux où sont traités des patients atteints de la COVID-19 ».

- Allison Seymour, Vice-présidente exécutive, Stratégie et Présidente, Fondation AMC

« La TD a une longue histoire de soutien à la communauté et, face à le COVID-19, notre engagement est plus important que jamais. Le Fonds - Ligne de Front nous donne à tous l'occasion de donner à nos travailleurs de la santé et à nos hôpitaux une chance de se battre contre cette pandémie. De plus, grâce à notre engagement d'entreprise citoyenne à l'échelle mondiale, La promesse TD Prêts à agir, qui tire parti de la puissance de nos activités, de notre philanthropie et de notre capital humain, la TD doublera les dons de ses collègues directement versés au Fonds - Ligne de Front, ainsi qu'à d'autres organisations sur le terrain qui en ont le plus besoin ».

- Andrea Barrack, responsable mondiale du développement durable et de la citoyenneté d'entreprise, Groupe Financier Banque TD

À propos du Fonds - Ligne de Front :

Le Fonds - Ligne de Front a été mis sur pied par des chefs de file de la philanthropie dans le secteur de la santé qui ont formé une coalition nationale pour aider les principaux hôpitaux canadiens et les fondations à collecter les fonds dont ils ont besoin d'urgence, soutenir les besoins pressants des fondations hospitalières participantes, notamment pour la lutte contre la COVID-19 et l'aide aux territoires du Nord et à la santé des autochtones. L'objectif est d'offrir aux Canadiens une façon simple et rapide de faire une contribution financière afin d'appuyer les hôpitaux. En mettant sur pied cette collaboration nationale, le Fonds - Ligne de Front espère sensibiliser à l'urgence des besoins et offrir aux particuliers et aux entreprises du Canada un guichet unique pour appuyer la lutte. Pour en savoir plus, visitez le site lignedefront.ca .

