Savaria présente une mise à jour des opérations avec la COVID-19 et les résultats préliminaires du premier trimestre 2020

LAVAL, Québec, 20 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria («?Savaria?») (TSX : SIS) un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité, estime qu'il est important, en raison de la pandémie de la COVID?19 et des perturbations financières sans précédent sur le marché, de fournir une mise à jour à ses actionnaires et parties prenantes concernant les effets de la COVID-19 sur ses opérations dans le monde entier.



«?Premièrement, et d'une grande importance, je peux dire que nos quelque 1?450 employés dans le monde sont en bonne santé et travaillent dans nos installations où les mesures de santé et de sécurité sont renforcées. Savaria a continué à fonctionner à titre d'entreprise de services essentiels, car nous fabriquons, vendons et entretenons des équipements de mobilité et médicaux pour les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées », a déclaré M. Marcel Bourassa, président et chef de la direction de Savaria.

«?Deuxièmement, je suis heureux de fournir une brève mise à jour en prévision de la publication de nos résultats du premier trimestre 2020. Nous prévoyons que nos revenus seront d'environ 87 millions $, similaire aux résultats du premier trimestre de l'an dernier. Nous prévoyons également que notre BAIIA ajusté sera d'environ 12 millions $, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport aux résultats du premier trimestre de l'an dernier », a déclaré M. Bourassa. Ces résultats préliminaires sont basés sur l'information dont Savaria disposait à la date du présent communiqué et sont sujets à révision lors de la finalisation des états financiers consolidés trimestriels de Savaria. Les résultats financiers du premier trimestre clos le 31 mars 2020 seront publiés après la fermeture des marchés le 12 mai 2020.

«?Enfin, notre mission chez Savaria est de fournir des équipements pour la mobilité - y compris des produits qui permettent aux personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible. En ces temps difficiles, nous restons concentrés sur les synergies opérationnelles et les processus d'intégration de nos acquisitions passées tout en poursuivant les opérations en cette période exceptionnelle. Notre bilan est plus sain que jamais, ce qui nous place dans une position solide pour profiter des opportunités que nous pourrions rencontrer?», a conclu M. Bourassa.

À propos de Savaria Corporation

Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d'accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l'une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d'accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu'une vaste gamme d'équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes. Savaria fait aussi la conversion et l'adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, Europe (Suisse, Allemagne, Italie, République tchèque, Pologne et Royaume-Uni), Australie et Chine. Savaria emploie approximativement 1?450 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada à Laval et à Magog (Québec), à Brampton, à Beamsville et à Toronto (Ontario), à Surrey (Colombie-Britannique), aux États-Unis à Greenville (Caroline du Sud), à Huizhou (Chine), à Milan (Italie) et à Newton Abbot (Royaume-Uni).

