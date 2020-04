Les banques prêtes à livrer l'aide aux petites entreprises





TORONTO, le 8 avril 2020 /CNW/ - Les banques poursuivent leur soutien aux Canadiens durant cette période de grandes difficultés économiques dues à la COVID-19. Ainsi, elles sont heureuses de faciliter l'accès rapide au programme Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), destiné aux petites et moyennes entreprises. Aux termes de ce nouveau programme fédéral, les PME qui ont besoin d'aide pour payer leurs coûts de fonctionnement pourront profiter de prêts sans intérêt, jusqu'à concurrence de 40 000 $, et continuer à gérer leur trésorerie malgré les effets de cette pandémie.

Les banques canadiennes commenceront demain à recevoir les demandes de leurs propres clients commerciaux et verseront les fonds peu de temps par la suite. Ces clients sont priés de visiter le site Web de leur banque en vue d'obtenir les détails sur le processus en ligne pour les demandes de financement dans le cadre du CUEC, et les renseignements sur d'autres mesures de soutien. Les propriétaires d'entreprise sont encouragés à s'inscrire aux services bancaires en ligne s'ils ne l'ont pas encore fait.

« La majorité des clients commerciaux des banques canadiennes sont de petites et moyennes entreprises qui travaillent sans relâche et qui sont fortement affectées par la COVID-19 », a déclaré Neil Parmenter, président et chef de la direction de l'Association des banquiers canadiens. « Les banques entretiennent des relations personnelles avec les PME clientes et collaborent étroitement avec le gouvernement fédéral pour veiller à ce que leurs clients reçoivent tout le soutien dont ils ont besoin actuellement. »

