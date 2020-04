L'Unique offre une remise à ses clients en assurance automobile





QUÉBEC, le 8 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Unique assurances générales offre une remise applicable sur leurs primes d'assurance automobile à tous les assurés dont la police comporte un véhicule de tourisme ou un véhicule commercial.

« Le respect des mesures de confinement en lien avec la COVID-19 réduit la circulation automobile et la fréquence des sinistres. L'Unique offre donc une remise qui reflète cette diminution du risque », a déclaré Yves Gagnon, vice-président exécutif et chef de l'exploitation, L'Unique assurances générales.

Cette mesure s'applique à tous les clients, qu'ils aient ou non réduit le kilométrage qu'ils parcourent habituellement. L'Unique considère que ceux qui continuent à conduire autant qu'auparavant le font probablement parce qu'ils travaillent dans un rôle de première ligne et en soutien à la population.

« En accordant la remise à tous plutôt que seulement à ceux qui utilisent moins leur véhicule, L'Unique en fait profiter également nos aînés, ainsi que les personnes qui travaillent dans les services essentiels. Nous croyons qu'il serait injuste de ne pas faire profiter de cette remise celles et ceux qui sauvent des vies ou qui font en sorte que notre société puisse continuer à fonctionner », a ajouté Yves Gagnon.

Cette remise, équivalant à 20% de la prime auto mensuelle, s'applique à compter du 1er avril 2020 et couvrira toute la durée du confinement collectif, tel que vécu actuellement. Les clients n'ont pas besoin d'en faire la demande, les détails relatifs aux modalités de la remise seront disponibles dans les prochains jours à lunique.qc.ca. Pour plus d'information, le client est invité à consulter son courtier.

L'Unique est sensible aux diverses réalités de ses assurés et encourage ceux pour qui ce montant n'est pas nécessaire à faire un don d'une valeur équivalente à la Croix-Rouge ou à Opération Enfant Soleil.

À propos de L'Unique

Fondée en 1978, L'Unique assurances générales fait partie depuis 2004 d'un des plus importants groupes financiers québécois : La Capitale Assurance et services financiers. L'Unique distribue une gamme complète de produits d'assurance via son réseau de plus de 320 courtiers indépendants. Grâce à une connaissance approfondie du marché québécois L'Unique offre des produits et des outils d'avant-garde au réseau de courtage.

SOURCE L'Unique assurances générales

Communiqué envoyé le 8 avril 2020 à 12:00 et diffusé par :