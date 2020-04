Déclaration du premier ministre à l'occasion du deuxième anniversaire du tragique accident d'autobus des Broncos de Humboldt





OTTAWA, le 6 avril 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le deuxième anniversaire du tragique accident d'autobus des Broncos de Humboldt en Saskatchewan :

« Il y a deux ans, seize personnes sont mortes et de nombreuses vies ont été changées à jamais à la suite d'un tragique accident de la route impliquant l'équipe de hockey des Broncos de Humboldt.

« Aujourd'hui, j'encourage les Canadiens à prendre un moment pour penser aux familles et aux amis qui ont perdu un proche et aux nombreuses personnes qui continuent à se remettre du traumatisme et des blessures causés par l'accident. Alors qu'ils réapprennent à vivre avec la perte, le chagrin et même des sentiments de colère, nous nous joignons à eux pour pleurer ceux que nous avons perdus trop tôt.

« Le rétablissement de la communauté des Broncos de Humboldt après cet événement tragique témoigne de la force et de la résilience de la communauté et de l'incroyable compassion que les Canadiens ont les uns pour les autres. L'ampleur du soutien qui a été manifesté à travers le pays ne sera jamais oubliée. Nous nous souviendrons des chandails qu'ont portés de nombreux Canadiens, des bâtons de hockey appuyés contre des portes d'entrée d'un bout à l'autre du pays et des dons recueillis pour aider les familles et les survivants.

« Aux membres de la communauté de Humboldt : nous sommes là pour vous. Nous n'oublierons pas vos proches ni la résilience et la force dont vous avez fait preuve en tant que communauté. »

