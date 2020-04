COVID-19 : la Chambre salue l'aide supplémentaire aux PME de 150 millions de dollars accordée par le gouvernement du Québec





MONTRÉAL, le 3 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement l'aide d'urgence de 150 millions de dollars annoncée par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, et la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx, pour répondre aux besoins de liquidités des PME en cette période de crise. Cette aide supplémentaire s'ajoute aux mesures annoncées par les gouvernements provincial et fédéral pour appuyer les petites et moyennes entreprises et les organismes à but non lucratif durant la pandémie de COVID-19.

« Les mesures annoncées jusqu'ici ne permettaient pas d'accompagner correctement les petites entreprises aux prises avec des problèmes de liquidités à très court terme. De nombreuses PME montréalaises oeuvrent dans les secteurs de l'économie les plus directement frappés par la crise, comme le tourisme, la restauration, le divertissement et la culture. Il fallait mettre en place des mécanismes d'aide qui s'appuient sur des compétences locales pour rejoindre ces entreprises », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le gouvernement du Québec a pris la bonne décision d'utiliser des outils locaux, notamment les fonds locaux d'investissement, pour mettre en oeuvre cette mesure. Le défi demeure de faire en sorte que les processus permettent aux entreprises d'avoir accès à ces prêts très rapidement », a poursuivi M. Leblanc.

« Nous assistons présentement à une démarche d'élaboration et de déploiement de politiques économiques et financières en temps réel. C'est un exercice extrêmement exigeant qui nécessite un gouvernement agile et à l'écoute des milieux économiques et des entreprises. Nous saluons la rapidité et la qualité du travail accompli dans les circonstances. C'est en travaillant ensemble que nous pourrons bien préparer la relance de notre économie », a conclu Michel Leblanc.

