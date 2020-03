Yuyu Pharma lance un nouveau système avancé de gestion ERP





SÉOUL, Corée du Sud, 31 mars 2020 /PRNewswire/ -- Yuyu Pharma (PDG Robert Wonsang Yu, KRX 000220) a lancé un nouveau système de planification des ressources d'entreprise (ERP) visant à identifier les conditions de gestion en temps réel, et à améliorer la gestion du système pour un processus décisionnel plus efficient.

Le nouveau système ERP a nécessité plus d'1 année de développement. L'objectif consistait à intégrer les systèmes ERP non seulement de Yuyu Pharma, mais également ceux des filiales de Yuyu telles que Yuyu Teijin Medicare.

Le nouveau système ERP intègre les informations des départements des ventes, de la fabrication, des achats, du contrôle de la qualité, de la finance et des ressources humaines dans des liens en temps réel, afin d'offrir une analyse plus efficace des coûts et des bénéfices. Les détails de chaque activité, telle que les essais cliniques, les sondages post-commercialisation et les symposiums académiques sont sous-divisés, et les dépenses encourues par chaque activité sont automatiquement rapprochées avec les détails d'utilisation des fonds. Ceci facilite la gestion et la déclaration des éléments par classification.

« Le système ERP offre des méthodes de gestion des données plus judicieuses et sécurisées. Nous serons en mesure d'examiner la manière dont nous gérons l'intégralité des processus de la société, et d'en tirer parti pour prendre de meilleures décisions. Nous continuerons de mettre à niveau notre système pour demeurer compétitif dans l'environnement d'aujourd'hui », a déclaré Robert Yu, PDG.

À propos de Yuyu Pharma

Yuyu Pharma (KRX : 000220) est une société pharmaceutique qui a été fondée en 1941. La société fabrique, distribue et commercialise des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des aliments thérapeutiques en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est. Yuyu Pharma se focalise actuellement sur le développement de nouveaux médicaments destinés au traitement de l'hyperplasie prostatique et de la sécheresse oculaire.

