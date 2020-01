L'immeuble Eliza à Dawson accroît l'offre de logements abordables du territoire





DAWSON, YT, le 28 janv. 2020 /CNW/ - Le nouvel immeuble Eliza de Dawson City accroît les options de logements abordables du territoire. Le Chief Isaac Group of Companies a récemment achevé la construction d'un immeuble de 14 unités à Dawson City. Cet ensemble a été construit avec le soutien du gouvernement du Yukon et du gouvernement du Canada, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

L'immeuble comprend des studios, des appartements d'une chambre et de deux chambres ainsi qu'un espace commercial. Neuf des treize logements seront maintenus en tant que logements abordables au cours des dix prochaines années.

L'immeuble, baptisé Eliza, a été conçu et construit par des entreprises du Yukon. Il a reçu le certificat d'occupation fin novembre 2019, et les locataires y ont déjà emménagé. La propriété est gérée par le Chief Isaac Group of Companies.

Citations

« Notre gouvernement investit dans le logement pour créer de bons emplois, stimuler l'économie locale et, en fin de compte, construire des logements sûrs et abordables pour les personnes et les familles qui en ont le plus besoin. L'immeuble Eliza, qui compte 13 logements et un espace commercial, contribue à accroître la capacité de logement à Dawson, qui en a bien besoin. Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler avec des partenaires, ici et partout au Yukon, pour continuer à construire des logements sûrs et abordables. » - L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon

« Nous sommes fiers de soutenir un ensemble local qui contribuera à répondre au besoin de logements abordables à Dawson City. C'est un exemple de l'utilisation efficace du Programme municipal de construction de logements locatifs de la Société d'habitation du Yukon pour aider à faire de ce projet une réalité. » - Pauline Frost, ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon

« Notre collectivité rurale est en croissance, ce qui va à l'encontre de la tendance nationale des petites collectivités canadiennes qui se vident à mesure que les gens déménagent dans les grands centres urbains. Au cours des dernières années, notre centre-ville a vu la construction de trois immeubles collectifs, offrant des logements stables et de qualité aux personnes seules et aux familles qui souhaitent s'établir à Dawson, ce qui prouve que notre collectivité historique est encore bien vivante. La ville de Dawson est fière de soutenir Chief Isaac Incorporated par l'entremise de son programme de subvention au développement. Leurs efforts auront une incidence positive sur notre collectivité et contribueront à atténuer la pénurie de logements à Dawson. » - Wayne Potoroka, maire de la ville de Dawson

« Bienvenue dans le nouveau complexe d'appartements de Chief Isaac à Dawson! L'immeuble Eliza abrite six studios, trois appartements d'une chambre et quatre de deux chambres, ce qui comblera quelque peu la pénurie de logements à Dawson. L'inauguration a eu lieu le 28 novembre 2019 en présence des membres de la communauté. Gerald Isaac, petit-fils d'Eliza, s'est adressé à un auditoire de plus de 50 personnes dans la langue maternelle de sa grand-mère, le hän. L'immeuble a été nommé en hommage à Eliza, l'épouse du chef Isaac, une femme forte et ingénieuse. Gerald a souligné qu'il était approprié de nommer cet ensemble d'appartements en son honneur, car elle voulait que tout le monde ait "un chez-soi chaleureux!" » - Heidi A. E. Bleidung, Chief Isaac Group of Companies

Faits en bref

Cet ensemble a reçu une subvention de 234 000 $ dans le cadre du Programme municipal de construction de logements locatifs de la Société d'habitation du Yukon et un financement de 450 000 $ dans le cadre du Programme de logements locatifs abordables, financé par l'entremise de l'Entente Canada-Yukon concernant le logement abordable.

et un financement de 450 000 $ dans le cadre du Programme de logements locatifs abordables, financé par l'entremise de l'Entente Canada-Yukon concernant le logement abordable. L'ensemble a également reçu une subvention au développement de la Ville de Dawson .

. Le cabinet d'architectes Kobayshi + Zedda Limited a conçu et géré le projet. L'entrepreneur TSL a construit l'immeuble Eliza.

Les unités résidentielles comprennent six studios, trois appartements d'une chambre et quatre de deux chambres. L'immeuble inclut un espace commercial.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Subvention du Programme municipal de construction de logements locatifs

Programme de subvention au développement de la ville de Dawson

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 28 janvier 2020 à 13:00 et diffusé par :