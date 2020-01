Invitation aux médias - Six Invitational 2020





Du 14 au 16 février

Place Bell (1950 rue Claude-Gagné, Laval)

MONTRÉAL, le 28 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Du 14 au 16 février prochain, à la Place Bell, Ubisoft présentera la quatrième édition du Six Invitational, la finale mondiale de esport de Rainbow Six Siege, un jeu créé et opéré à Montréal par une équipe de plus de 350 experts. Une bourse de près de 3 millions de dollars américains sera remise à l'équipe gagnante de ce tournoi; un montant record dans l'histoire du esport au Québec. L'événement, d'envergure mondiale, inclura des présentations par les développeurs, des oeuvres de fans, des cosplayers, ainsi que plusieurs surprises.

En 2019, le Six Invitational avait rassemblé plus de 3000 personnes. Cette année, c'est plus de 4500 personnes qui sont attendues lors de cette compétition de haut niveau réunissant 16 des meilleures équipes s'étant démarquées lors des tournois de sélection tenus aux quatre coins du monde. Après huit jours de compétition, quatre équipes de cinq concurrents s'affronteront en grande finale le 16 février.

Entrez dans l'univers de Rainbow Six Siege grâce à un parcours exclusif qui vous fera découvrir les multiples facettes de cette compétition.



Jeudi, 13 février Lieu : Studio Ubisoft Montréal

5505 boul. Saint-Laurent

Montréal, QC

H2T 1S6 9h00 : Présentation de la saison 5 de Rainbow Six Siege

(En anglais uniquement)

Visite du Studio Ubisoft Montréal *Opportunité d'entrevues avec des membres de l'équipe de Rainbow Six Siege



Vendredi, 14 février Lieu : Place Bell

1950 Rue Claude-Gagné

Laval, QC

H7N 5H9 9h00 : Ouverture des portes

11h30 : Cérémonie d'ouverture

Midi : Match 1 des rondes éliminatoires

17h00 : Match 2 des rondes éliminatoires *Opportunité d'entrevues avec les équipes de Rainbow Six Siege, ainsi qu'avec les joueurs de la compétition Samedi, 15 février Lieu : Place Bell

1950 Rue Claude-Gagné

Laval, QC

H7N 5H9 9h00 : Ouverture des portes

Midi : Match 3 des rondes éliminatoires

15h00 : Panel

17h30 : Match 4 des rondes éliminatoires *Opportunité d'entrevues avec les équipes de Rainbow Six Siege, ainsi qu'avec les joueurs de la compétition Dimanche, 16 février Lieu : Place Bell

1950 Rue Claude-Gagné

Laval, QC

H7N 5H9 9h00 : Ouverture des portes

Midi : Match 5 des rondes éliminatoires

15h00 : Panel

17h30 : Grande finale du Six Invitational *Opportunité d'entrevues avec les équipes de Rainbow Six Siege, ainsi qu'avec les joueurs de la compétition

Pour toutes informations supplémentaires à propos du Six Invitational (horaire complet, bourses, liste des athlètes, photos, vidéos, et plus encore), cliquez ici.

