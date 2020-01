Les solutions d'emballage en plastique de NOW Plastics placent la protection environnementale au premier plan





EAST LONGMEADOW, Massachusetts, 27 janvier 2020 /PRNewswire/ -- NOW Plastics, une entreprise de finances et de chaîne d'approvisionnement mondiale au service des marchés industriels et des emballages flexibles dans le monde entier, propose désormais une large gamme de solutions d'emballage et de films qui prennent en compte les préoccupations environnementales, reflétant son engagement déclaré, consistant à protéger l'environnement et à répondre aux fortes tendances du marché.

Grâce à un vaste réseau de fournisseurs mondiaux, NOW Plastics est en mesure de tirer parti des dernières avancées technologiques et des produits nouvellement développés dans l'industrie du plastique, permettant à la société d'offrir une large gamme d'alternatives respectueuses de l'environnement. En outre, la société affirme qu'elle continuera de mettre à jour sa gamme de produits à mesure que les produits et les processus de protection environnementale évoluent.

Le portefeuille actuel de produits respectueux de l'environnement de NOW Plastics comprend désormais une immense gamme de solutions d'emballage dans les catégories suivantes :

Films en matériaux recyclés post-consommation (PCR) (PET, BOPA, PE, etc.)

Structures de film visant à rendre les emballages recyclables

Sources biologiques/durables pour les matières premières/résines

Plastiques biodégradables

Options d'emballage et substrats compostables

Larry Silverstein, PDG de la société, a déclaré :

« L'utilisation efficace et responsable du plastique et des emballages est devenue une considération essentielle pour les entreprises dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'emballage. NOW Plastics a adopté une stratégie axée sur des solutions d'emballage durables et respectueuses de l'environnement qui ne compromettent pas la durée de conservation des aliments emballés, car les déchets alimentaires constituent également une préoccupation sociale et économique importante.

« Nous continuerons à développer une large gamme de substrats plastiques et de solutions d'emballage qui prennent en compte les facteurs environnementaux, sociaux et économiques. Nous nous engageons à protéger l'environnement tout en redorant le blason des plastiques, deux choses qui ne sont pas incompatibles. »

À propos de NOW Plastics :

NOW Plastics est une entreprisse mondiale de solutions de chaîne d'approvisionnement, fournissant des films plastiques, des feuilles d'aluminium et d'autres produits d'emballage de classe mondiale, ainsi qu'une gamme complète de services (de logistique, financement, garanties produits, atténuation des risques d'achat et autres) afin d'assurer une expérience d'importation fluide. La société dessert les secteurs de l'emballage flexible, des étiquettes et de la conversion industrielle en Amérique du Nord, en Amérique centrale et du Sud, au Royaume-Uni, en Europe et en Afrique du Nord. Ses produits proviennent de plus de 60 fabricants à travers le monde.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1081457/Now_Plastics_Logo.jpg

Contact auprès des médias :

Netta Harel

nharel@nowplastics.com

+1-413-525-1010 ext. 117

Contact commercial pour France

Thomas Beldent

Thomasb@convertpack.com

Tél : 06.66.07.41.15



Communiqué envoyé le 27 janvier 2020 à 09:52 et diffusé par :